Ленобласть возвращает имена защитников Родины
В 2026 году областная «Книга Памяти» станет доступна в электронном виде на Госуслугах. Найти в ней можно будет и информацию о 212 павших в годы Великой Отечественной защитниках Родины, опознанных в этом году. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвёл промежуточные итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году.
Рубрики: Общество
«Почти две тысячи Героев, павших во время Великой Отечественной войны, подняли поисковики в этом сезоне. Более чем двумстам из них удалось «вернуть имя» — их смогли опознать.
Воспоминания о каждом защитнике Родины мы храним не только в сердце. Продолжаем вести «Книгу Памяти». Теперь доступ к ней станет удобней. В 2026 году она будет доступна в электронном виде на Госуслугах.
Приводим в порядок и воинские захоронения. На 16 объектов в 13 районах направили 50 миллионов рублей. Все работы завершим до конца 2025 года, включая мемориалы в Курской области.
Сделаем всё возможное, чтобы никто не был забыт», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
