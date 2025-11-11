Ленобласть возвращает имена защитников Родины

«Почти две тысячи Героев, павших во время Великой Отечественной войны, подняли поисковики в этом сезоне. Более чем двумстам из них удалось «вернуть имя» — их смогли опознать.

Воспоминания о каждом защитнике Родины мы храним не только в сердце. Продолжаем вести «Книгу Памяти». Теперь доступ к ней станет удобней. В 2026 году она будет доступна в электронном виде на Госуслугах.

Приводим в порядок и воинские захоронения. На 16 объектов в 13 районах направили 50 миллионов рублей. Все работы завершим до конца 2025 года, включая мемориалы в Курской области.

Сделаем всё возможное, чтобы никто не был забыт», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.