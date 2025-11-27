«Неудобная» тема: всё, что нужно знать о менопаузе

В состоянии менопаузы женщина проживает около трети своей жизни. Очень многих проблем, связанных с этим периодом, можно избежать, если внимательно относиться к своему здоровью – как физическому, так и психическому. Об этом мы поговорили с врачом-гинекологом, заведующей гинекологическим отделением медицинского центра «СтомаМедСервис» Еленой Иванцовой.

Климакс и менопауза: в чем разница?

Как говорит Елена Иванцова, важно не путать такие понятия, как климакс, климактерический синдром и менопауза.

Климакс, или климактерический период (от греч. слова «лестница») – период физиологической перестройки организма, связанный с постепенным угасанием функции половой системы. Он включает несколько стадий: перименопаузу, менопаузу, постменопаузу.

- Перименопауза – период, который начинается за несколько лет до прекращения менструаций и длится еще примерно год после последнего кровотечения, – отмечает Елена Михайловна.

- Общая продолжительность перименопаузы может достигать десяти лет. В это время в организме женщины начинают происходить изменения, вызванные колебанием уровня половых гормонов.

Менопауза – окончательное прекращение менструальных циклов у женщин, о наступлении которого говорят спустя год после последней менструации. Половые гормоны в наибольшем количестве вырабатываются в ткани яичников. Кроме того, яичники – это еще и репродуктивный орган, в котором синтезируются яйцеклетки.

У каждой женщины изначально в яичниках заложено определенное количество фолликулов – так называемый овариальный резерв. Фолликулы – то, из чего будут вырабатываться и яйцеклетки, и половые гормоны. В течение жизни женщины фолликулы постепенно расходуются, что приводит к прекращению репродуктивной, а затем и гормональной функции яичников, о чем свидетельствует прекращение менструаций, то есть наступает менопауза.

Постменопауза – период, который наступает после менопаузы и длится до конца жизни женщины.

- Прекращение репродуктивной и гормональной функций – это нормальный физиологический процесс в жизни женщины, – говорит Елена Иванцова. - Этот период у всех сопровождается определенными физическими и эмоциональными изменениями. Несмотря на естественность этого процесса, он может значительно снизить качество жизни женщины. На фоне климакса может развиться целый комплекс нарушений: вегетососудистых, обменно-эндокринных, эмоциональных, психических. И вот тогда мы уже говорим о климактерическом синдроме – комплексе определенных расстройств, которые иногда могут проявляться так, что мы говорим уже о заболевании.

Мы не можем отдалить время прекращения функции яичников, зато, к сожалению, можем его ускорить, отмечает врач. На процесс снижения овариального резерва может повлиять многое, например, вредные привычки (курение, употребление алкоголя и наркотиков), лекарственная терапия, химиотерапия, облучение, операции на яичниках, воспалительные заболевания органов малого таза. Менопауза может быть естественной (в связи с возрастом) и искусственно вызванной (например, после операции на яичниках, лучевой терапии, химиотерапии). «Искусственная» менопауза, к сожалению, протекает более тяжело, чем естественная.

Самые частые симптомы

Как отмечает Елена Иванцова, в результате снижения уровня половых гормонов могут страдать самые разные органы, поэтому и жалобы очень разно-

образны.

- Среди самых ранних симптомов (уже в период перименопаузы) – сбои менструального цикла, ухудшение качества сна, эмоциональная лабильность (повышенная тревожность, частая смена настроения, депрессивные состояния), учащенное сердцебиение, головные боли, боли в мышцах и суставах, – говорит Елена Михайловна. - У некоторых женщин в период климакса возникают заболевания сердца и сосудов, развивается гипертония. Всё это приводит к снижению качества жизни и работоспособности. Часто пациентки обращаются к нам с жалобами на прибавку веса и изменения контуров тела в «ненужных» местах уже в период перименопаузы.

Таких симптомов может быть очень много, и иногда ни сама женщина, ни даже доктора не могут правильно определиться с источником этих проблем. Здесь важно понимать, связаны ли они со снижением уровня половых гормонов, или здесь требуется помощь другого специалиста. Проблема в том, что женщина с такими жалобами, скорее всего, не пойдет сразу на прием к гинекологу. В среднем такая пациентка может обратиться к шести разным специалистам, пока не дойдет до гинеколога.

Лишь позднее к вышеуказанным симптомам присоединяются так называемые вегетативные вазомоторные расстройства, более свойственные климаксу (ночная потливость, приливы жара к верхней части туловища). Такие расстройства бывают у 75 % женщин климактерического периода. Их частота и тяжесть могут быть разными. Они могут длиться от нескольких секунд раз в сутки и до 30 минут по несколько раз в день. Конечно, это тоже сильно ухудшает качество жизни. Лишь у 10–15 % женщин нет таких симптомов, но это не значит, что климактерический период их не настиг.

Поздние симптомы

Среди более поздних проявлений климактерического синдрома – различные атрофические изменения кожи и слизистых (сухость кожи, появление морщин, ухудшение состояния волос и ногтей). Также к поздним проявлениям относятся нарушения концентрации внимания, ухудшается память (вплоть до болезни Альцгеймера).

Изменение уровня половых гормонов приводит к снижению минеральной плотности костей и ухудшению состояния костной и мышечной ткани. Всё это в свою очередь может привести к развитию остеопороза – болезни, которая характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью костей.

- Остеопороз давно уже считается социально значимой проблемой, которую связывают с увеличением продолжительности жизни, – отмечает Елена Иванцова. - Первые проявления остеопороза – нарушение осанки, уменьшение роста, иногда боли в костях. Со временем кости становятся настолько хрупкими, что перелом может возникнуть чуть ли не до падения. Самые распространенные травмы, которые часто получают пожилые люди, – перелом шейки бедра или позвоночника, который может не только надолго приковать человека к постели, но даже привести к его смерти.

У женщин остеопороз чаще всего возникает уже в период постменопаузы, то есть через несколько лет после прекращения последних менструаций. И здесь важна диагностика состояния костной ткани. Вовремя назначенное лечение может предотвратить остеопороз, а значит, и переломы.

Маски климактерического синдрома

Как говорит Елена Иванцова, климактерический синдром может скрываться под самыми разными масками.

- Важно дифференцировать эти симптомы, чтобы назначить правильное лечение, – отмечает она. - Врач должен внимательно отнестись к жалобам пациентки, понимая, что они могут быть связаны не только с гинекологическими проблемами. У нас даже есть такая шкала – «Дифференциальная диагностика приливов». Часто в этом возрастном периоде возникает патология других эндокринных органов, например, щитовидной железы, и симптомы эти очень похожи. Даже если женщине с тяжелым течением климакса назначается гормональная терапия, она может не помочь, если есть нерешенные проблемы, например, с той же щитовидной железой. В таких случаях лечение проводится совместно с эндокринологом.

Похожие симптомы могут быть связаны и с приемом некоторых лекарственных препаратов. Поэтому так важно регулярно посещать гинеколога с профилактическими целями. Возможно, часть таких жалоб действительно связана с началом переходного периода и снижением количества половых гормонов. Врач-гинеколог назначит обследование, но при этом посещение других специалистов, конечно, не отменяется.

Чем может помочь современная медицина

Можно помочь практически каждой женщине с климактерическим синдромом. Если врач понимает, что он мешает ее жизни и трудоспособности, может быть назначена (конечно, после всестороннего обследования) менопаузальная гормональная терапия (МГТ) или негормональные методы лечения климактерического синдрома.

По словам Елены Иванцовой, в комплексное немедикаментозное лечение входят все мероприятия по здоровому образу жизни: посильная физическая активность, различные виды гимнастики, лечебная физкультура, массаж, йога, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание. Не стоит забывать и о возможностях физиотерапевтического лечения.

Также врач может назначить пациентке витаминотерапию, фитотерапию, аутоплазмотерапию, антиоксидантные препараты, комплексы с гиалуроновой кислотой. Для лечения остеопороза используются специальные препараты и витаминно-минеральные комплексы. Хороших современных комплексных препаратов много, и некоторым пациенткам такого лечения бывает достаточно.

Гормональная терапия

Среди новых методов лечения – менопаузальная гормональная терапия (МГТ) или, проще говоря, лечение гормонами.

- Времена гормонофобии и мифов, связанных с гормональными препаратами, остались позади, – говорит Елена Иванцова. - Чем больше женщины узнают о возможностях гормональной терапии, тем легче они соглашаются принять такой способ помощи в период климактерия.

Среди показаний к МГТ – приливы и ночная потливость, сексуальная дисфункция, мышечные боли, нарушения сна, снижение памяти, другие симптомы, указывающие на дефицит эстрогенов. МГТ иногда используют и для профилактики остеопороза.

- Главное правило – не навредить пациентке, – подчеркивает Елена Михайловна. - У менопаузальной гормональной терапии есть целый ряд противопоказаний, для выявления которых мы проводим определенное обследование. В первую очередь важно исключить риск тромбозов.

Среди других противопоказаний – некоторые онкологические заболевания, в том числе уже перенесенные, острые и хронические заболевания печени. Согласно современным исследованиям, не являются абсолютными противопоказаниями к МГТ семейная история рака молочной железы, некоторые виды других онкологических заболеваний (пос-ле лечения), ожирение, диабет и гипертония.

- Гормональная терапия должна начинаться своевременно, иначе от нее не будет пользы, – говорит Елена Иванцова. - Она может быть назначена еще до прекращения менструальной функции, если женщину беспокоят симптомы, связанные с дефицитом прогестерона и эстрогенов (проявления климактерического синдрома). Идеально, чтобы не прошло больше 5 лет от последней менструации. Продолжать такую терапию можно долго. Раньше было принято ограничение – не больше 10 лет терапии. Теперь считают, что можно и больше, но под наблюдением врача.

Чтобы предупредить осложнения климактерического синдрома, важно бережно относиться к своему здоровью и регулярно посещать врача-гинеколога в целях профилактики.

- Если вы достигли возраста менопаузы и она у вас проходит достаточно тяжело, не надо мучиться и терпеть, – подчеркивает Елена Михайловна. - Современная медицина дает женщинам возможность уменьшить эти проявления, оставаясь здоровыми, красивыми и социально активными на протяжении долгого времени. Важно помнить: менопауза – не конец жизни, а начало ее следующего этапа!

Юлия Лысанюк

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области