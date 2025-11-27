Кто забыл привиться от гриппа? Вакцина ждёт!

Иммунитет формируется 2 недели

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова напомнила, что самая эффективная мера профилактики инфекционных заболеваний, в том числе гриппа, – это вакцинация. Прививочная кампания проводится ежегодно в осенний период, что связано с особенностями наработки вакцин с актуальными вакцинными штаммами и необходимостью формирования полноценного поствакцинального иммунитета у привитых до начала подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Иммунитет формируется в течение двух недель после вакцинации.

Как заметила Елена Владимировна, чтобы держать грипп в узде, необходимо поддерживать уровень популяционного иммунитета на уровне 60 %, т.е. 60 % взрослых и детей должны быть привиты. Ленинградская область в целом и Гатчинский округ в частности приближаются к этому показателю: в регионе привито 55 % населения. В настоящее время, по данным эпидемиологов, эпидемическая ситуация благоприятна: заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов, что в полной мере позволяет проводить вакцинацию. В 2025 году прививочная кампания против гриппа в Ленинградской области началась в последних числах августа и будет продолжена до декабря. Для вакцинации используются отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс квадри» и «Гриппол плюс». Все вакцины содержат актуализированные штаммы, циркуляция которых прогнозируется на эпидсезон 2025–2026.

И стар, и млад

Грипп – это острая респираторная инфекция, которая поражает преимущественно верхние дыхательные пути, но может принимать тяжелое течение с поражением легких, сердечной мышцы, головного мозга. Проявляется высокой температурой (до 40 °C), ломотой в мышцах и костях, слабостью, кашлем, болью в горле и груди. Осложненное течение заболевания регистрируется у 3–5 % больных.

Заболевание вызывают вирусы гриппа, которые легко передаются от человека к человеку с частицами мокроты, выделяемыми при кашле и чихании. Особенно опасен грипп для детей до 5 лет, взрослых старше 60 лет, беременных ввиду специфики иммунитета, лиц с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, эндокринными патологиями, бронхиальной астмой, заболеваниями почек.

Как подчеркивают медики, наличие вышеперечисленных заболеваний и состояний является прямым показанием к вакцинации, а не противопоказанием. В группе риска – дети, находящиеся в коллективе, лица с вредными привычками, а также те, кто испытывает хронический стресс и плохо питается.

59 лет на страже нашего здоровья

Вакцины против гриппа используются уже 59 лет и доказали свою эффективность и безопасность. Вакцинация не обеспечивает 100 % защиты от заболевания, но исключает тяжелое течение инфекции и летальный исход. Иммунитет после вакцинации формируется у 95 % привитых.

Сама прививка не приводит к заболеванию гриппом: для иммунизации используются инактивированные вакцины, то есть не содержащие живого возбудителя. Да, как и при любом применении лекарственного препарата у привитого могут возникнуть несерьезные реакции в первые два-три дня после иммунизации, которые сопровождают формирование иммунитета. Повышение температуры тела, боли в мышцах, симптомы ОРВИ – это имитация заболевания, которая не опасна и проходит самостоятельно.

Однако большинство привитых не ощущают никакого недомогания в поствакцинальный период. Иногда случаются совпадения: человек проходит вакцинацию в инкубационном периоде болезни, иммунитет формируется в течение двух недель, и, если человек заболел после вакцинации, прививка просто не успевает сработать.

Противопоказаний к вакцинации немного: обострение хронического заболевания, наличие на момент вакцинации признаков ОРВИ, повышения температуры и др., наличие аллергии на куриный белок, 1 триместр беременности, наличие аллергических реакций на введение вакцин ранее.

Убить двух зайцев

Чтобы вакцинация была успешной и не оставила негативного следа, необходимо во время проведения осмотра перед прививкой сообщить медицинскому работнику о наличии каких-либо хронических заболеваний, аллергических реакций. Положительно влияет на результат хорошее самочувствие в день вакцинации и позитивный настрой. Если есть вопросы, обязательно задайте их медицинскому работнику.

Совместно с вакцинацией против гриппа проводится иммунизация против пневмококковой инфекции лиц старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Пневмококк в 75 % случаев является причиной внебольничных пневмоний и очень часто наслаивается на вирусное заболевание, что отягощает течение болезни. Вакцинация против пневмококковой инфекции взрослых проводится один раз в жизни. Одномоментная вакцинация против этих двух инфекций усиливает эффект.

Устраивайте сквозняки и не занимайтесь самолечением

Существуют также неспецифические меры профилактики ОРВИ и гриппа, которые в комплексе играют большую роль в профилактике распространения инфекций.

Так, при чихании и кашле надо прикрывать рот и нос одноразовым платком, который после использования следует выбрасывать. Чаще мойте руки с мылом, выбирайте спиртосодержащие средства для очистки рук, старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту – именно этим путем распространяются микробы.

Медики рекомендуют избегать тесных контактов с больными людьми, очищать дверные ручки с помощью бытовых дезинфицирующих средств, чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещениях. В местах массового скопления людей советуют носить маску.

Если вы всё-таки заболели, важно своевременно обратиться за медицинской помощью и не доводить до утяжеления течения заболевания, что приведет к более длительному периоду болезни, возможному развитию осложнений, обострению имеющихся хронических заболеваний и присоединению вторичной флоры.

В последние годы отмечается одномоментное заражение несколькими возбудителями инфекционных заболеваний, которые циркулируют одновременно. Обычно это грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус или другие ОРВИ. Неправильное лечение ухудшает состояние и способствует присоединению бактериальной флоры и развитию внебольничных пневмоний. С учетом того, что в осенне-зимний период преобладают вирусы, самостоятельный прием антибиотиков при вирусных инфекциях не приведет к улучшению состояния, поэтому самолечением заниматься нельзя.

Начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах, главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Николай Васев отметил, что Гатчинский округ – в лидерах региона по прививкам.

- Эпидситуация остается стабильной. Мы находимся на завершающем этапе вакцинации, осталось привить чуть больше 10 тысяч человек – от 160 тысяч запланированных. Бригады работают, вакцины достаточно. В этом году, как и в предыдущем, была поставлена цель охватить вакцинацией 70 % детского населения, и эти показатели достигнуты. В основном, конечно, вакцинируются дети в школах и садах. Принимаемые из года в год профилактические меры дают свои плоды: за 2025 год в Гатчинском округе зарегистрирован один случай гриппа «А» у годовалого ребенка, причем старший ребенок в семье был привит и не заболел, – отметил Николай Анатольевич.

Андрей Соколов

Фото freepik.com