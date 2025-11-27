Ремонт ДК в Дружной Горке – в 2026 году

Как рассказала заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Мария Титова, здание Дружногорского КДЦ объективно требует капремонта, и начинать его нужно с инженерных сетей. Несмотря на то что в здании тепло, требуется замена теплового пункта.

В этом году была актуализирована смета на новый тепловой пункт, в следующем году он будет установлен. Также в этом году была актуализирована смета на ремонт электрооборудования в здании, и в 2026 году эти работы будут выполнены. Сейчас разрабатывается смета на ремонт диско-зала, который находится в более плачевном состоянии, чем зрительный зал.

В 2027 году будет подготовлена проектно-сметная документация на ремонт зрительного зала с оборудованием, после чего начнется непосредственно его ремонт.