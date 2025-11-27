Поиск на сайте
Где отключат свет в Гатчинском районе 28 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.11.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;

х. Загуляево, ул. Центральная;       

п. Новинка.       

 

28.11.2027 с 10:00 до 17:30

Рождественское ТУ:

с. Рождествено (частично).

       

28.11.2025 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Н. Учхоз,

п. Войсковицы, Промзона.

 

28.11.2025 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ: 

д. Большое Ондрово (частично),  

массив Новый Учхоз, Садоводства;       

д. Сяськелево;

д. Реболово;

СНТ «Пламя».

 

28.11.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. Горки (частично).

 

28.11.2025 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, промзона.

 

28.11.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Шаглино,

д. Бор,

д. Веккелево.

 

28.11.2025 с 09:00 до 17:00 (1 раз примерно на 20 минут)

Пудомягское ТУ:

д. Покровская,

д. Порицы, 

д. Антелево,

д. Монделево»,

Массивы «Дачный», «Дачный-1», «Дачный-2», КП «Павловские Дачи», «Графская Славянка», «Павловский ручей», «Гатчина -Виладж-2».