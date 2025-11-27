Где отключат свет в Гатчинском районе 28 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
28.11.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;
х. Загуляево, ул. Центральная;
п. Новинка.
28.11.2027 с 10:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
с. Рождествено (частично).
28.11.2025 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Н. Учхоз,
п. Войсковицы, Промзона.
28.11.2025 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Большое Ондрово (частично),
массив Новый Учхоз, Садоводства;
д. Сяськелево;
д. Реболово;
СНТ «Пламя».
28.11.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. Горки (частично).
28.11.2025 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, промзона.
28.11.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Шаглино,
д. Бор,
д. Веккелево.
28.11.2025 с 09:00 до 17:00 (1 раз примерно на 20 минут)
Пудомягское ТУ:
д. Покровская,
д. Порицы,
д. Антелево,
д. Монделево»,
Массивы «Дачный», «Дачный-1», «Дачный-2», КП «Павловские Дачи», «Графская Славянка», «Павловский ручей», «Гатчина -Виладж-2».