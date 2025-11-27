В Ленобласти открыли мемориал трем тысячам воинов Красной Армии

Основу мемориала составили памятные плиты с именами погибших воинов. Территорию благоустроили: проложили пешеходные дорожки и высадили 100 деревьев, создав достойную и ухоженную обстановку для памятного места. Мемориал был создан в рамках патриотического проекта «Строим будущее. Помним прошлое», который реализуется компанией «Газпром инвест» совместно с Администрацией Ленинградской области.

«Такие инициативы — фундамент нашего общего долга перед павшими. Особое значение имеет работа по перезахоронению бойцов и установке памятных мемориалов в Ленинградской области, где каждый шаг — это восстановление исторической правды. Волонтеры вносят не просто практический вклад, а укрепляют духовные узы между эпохами. При этом важным показателем становится партнерство с коммерческим сектором, что превращает сохранение исторической памяти в общенациональную задачу», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

