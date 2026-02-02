Ленобласть и ВМФ подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев подписали Соглашение о взаимодействии между Морским советом Ленинградской области и Главным командованием ВМФ.
«Для нашего региона Балтика — это не просто побережье на карте. В силу специфики наш регион — один из ключевых в морской политике страны.
Исторически здесь, в Ленинградской области, — родина первых кораблей России, которые Петр I строил на верфи в Лодейном Поле. Планируем создать музей на берегу Свири — воссоздать облик той самой верфи России, где родились первые корабли военно-морского флота», — отметил Александр Дрозденко.
Основные направления сотрудничества:
- Проведение совместных мероприятий, обсуждение вопросов морской деятельности.
- Создание совместных консультативных и экспертных органов.
- Информационный обмен.
- Совместная работа по сохранению морского культурно-исторического наследия, популяризации морских профессий и патриотическому воспитанию.