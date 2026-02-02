Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Ленобласть и ВМФ подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев подписали Соглашение о взаимодействии между Морским советом Ленинградской области и Главным командованием ВМФ.

Рубрики:  Общество

«Для нашего региона Балтика — это не просто побережье на карте. В силу специфики наш регион — один из ключевых в морской политике страны. 

Исторически здесь, в Ленинградской области, — родина первых кораблей России, которые Петр I строил на верфи в Лодейном Поле. Планируем создать музей на берегу Свири — воссоздать облик той самой верфи России, где родились первые корабли военно-морского флота»,  — отметил Александр Дрозденко.

Основные направления сотрудничества: 

- Проведение совместных мероприятий, обсуждение вопросов морской деятельности. 

- Создание совместных консультативных и экспертных органов. 

- Информационный обмен. 

- Совместная работа по сохранению морского культурно-исторического наследия, популяризации морских профессий и патриотическому воспитанию.