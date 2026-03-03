Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.03.2026 с 11:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
д. Ковшово
