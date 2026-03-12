Когда профессия даёт путёвку в жизнь

В поселке Дивенском, на границе с Лужским районом, Михаил Александрович принимает больных, ходит по вызовам, делает уколы, снимает кардиограммы, выписывает справки, назначает лекарства и ведет прививочную кампанию. В распоряжении 29-летнего фельдшера теперь новый фельдшерско-акушерский пункт со всеми удобствами – медицина в Дивенском шагнула на целую ступень, и пациентов прибавилось.

Дивенский ФАП, по сути, первое постоянное место работы молодого фельдшера после получения диплома, не считая «ковидной практики» в Сиверской поликлинике – начинать свою медицинскую деятельность ему пришлось сразу в разгар пандемии.

Михаил Понасенко переехал в Гатчинский округ из Красноярского края. На родине он окончил Дивногорский медицинский техникум и стал искать работу там, где дают подъемные и жилье. Выбор пал на гатчинскую систему здравоохранения. Сельская местность, удаленный от центра поселок новоиспеченного фельдшера не испугали: он вырос в селе, где никакая карьера не светила. Медицинская профессия дала шанс изменить жизнь.

- Я в свое время много переезжал, до поступления в техникум успел поработать в строительстве, так что перемены меня не пугали, – признался Михаил Понасенко. – Я искал работу через интернет, на сайтах и увидел объявление Гатчинской КМБ о том, что требуется сотрудник с фельдшерским образованием. Позвонил и узнал, что здесь дают служебное жилье по программе «Земский фельдшер».

Молодому фельдшеру дали квартиру в Сиверском, подъемные – 750 тысяч рублей и будут давать по сто тысяч в год как молодому специалисту – в течение трех лет. Начало работы совпало с пандемией. Попав с корабля на бал, Михаил в короткий срок получил хороший опыт «на земле» – фактически на передовой борьбы с коронавирусом. О своем профессиональном выборе он не пожалел.

- Медицину я выбрал осознанно, хотя до этого у нас в семье медиков не было. Хотелось получить интересную и перспективную специальность, которая всегда будет востребована. Я был готов приступить к работе сразу после окончания техникума, но из-за ковида мы как выпускники долго не могли пройти аккредитацию. Только в декабре, наконец, нас аккредитовали, и я переехал сюда. Пока устраивался, началась очередная волна ковида, и мне пришлось поработать в Сиверской поликлинике.

- Первый опыт в медицине – и сразу ковид: не страшно было?

- Нет, я же начал работать с опытными докторами: вел приемы вместе с терапевтами, с педиатрами, вызовов было много. Я многому научился за эти месяцы, у меня были хорошие наставники. Кроме того, я освоил специальную компьютерную программу для работы, потому что там, где я учился, было совсем другое программное обеспечение.

- А после ковида вам достался старый Дивенский ФАП?

- Да, но он работал не каждый день: народу было мало. Я еще помогал в Рождественской амбулатории, когда кто-нибудь болел или уходил в отпуск, в Батово работал, на выездах, на прививках, в выездной амбулатории и даже в Гатчине. После открытия нового ФАПа поток пациентов увеличился, и теперь прием и выезды – пять дней в неделю.

- Болеть стали больше?

- Нет, просто старый ФАП находился в таком непопулярном месте, а многие, видимо, сознательно его избегали: деревянное здание с печным отоплением, без воды. В Дивенском много лет ждали, когда построят новый ФАП, и вот минувшей осенью он открылся. Люди стали охотнее приходить на прием. Здесь у нас тепло, светло, чисто, всё новое и современное. Предусмотрено несколько отдельных кабинетов: процедурный, прививочный, непосредственно кабинет фельдшера. Есть гинекологическая смотровая с возможностью приема экстренных родов, и раз в месяц на прием приезжает акушерка. В ФАПе есть стерилизационная, санитарная комната, туалет. Всё приспособлено для маломобильных групп населения. В отдельной комнате хранятся укладки – на разные случаи жизни. Когда поступает вызов к пациенту, я беру соответствующую укладку – сумку с препаратами.

- Что вы делаете при сложных вызовах?

- Ну, в основном вызовы поступают по поводу ОРВИ, гриппа, высокого давления. Такие серьезные диагнозы, как инфаркт или инсульт, к счастью, встречаются редко, но, если я вижу симптомы, вызываю скорую, и человека госпитализируют. Был как-то приступ аппендицита, который я диагностировал, и тоже пациента забрала бригада скорой помощи.

- Хватает одного фельдшера на большой поселок?

- Ну, в зимний период у нас относительное затишье: Дивенский ФАП обслуживает чуть больше шестисот человек, и очередей особых нет. Летом, конечно, количество пациентов резко возрастает за счет дачников, которых в Дивенском много. Но мы справляемся.

С понедельника по пятницу я веду прием с утра до обеда, потом – на вызовы. В день, бывает, приходит и десять, и двадцать человек, но я успеваю всех принять. Кто-то заходит просто забрать ответ анализов, кто-то – померять давление, так что очередь – максимум человека три-четыре. Детей приводят за справками в школу и в садик. Плюс, конечно, вакцинация – от гриппа, вирусного гепатита «В», пневмококковой инфекции. В том числе делаю прививки в школе: мы заранее договариваемся, я заказываю вакцину и приезжаю.

За пять лет работы Михаил Понасенко досконально изучил свой участок и обзавелся постоянными пациентами, для которых он не просто доктор, но и участливый собеседник. Михаил Александрович точно знает: пожилым людям зачастую надо не только измерить давление и дать таблетку, но и выслушать их и проявить понимание. Идею продолжать образование в медицинском вузе Михаил пока отложил – времени нет. Нагрузка большая, обязанностей много, а занимаемая должность накладывает особую ответственность: земский фельдшер в Дивенском отвечает за самочувствие целого поселка.

Екатерина Дзюба