Ленобласть чествует работников ЖКХ

«Отмечаем праздник тех, от кого зависит качество жизни каждого ленинградца. Это сложнейшая отрасль, требующая большого терпения, самоотдачи, огромного труда и круглосуточной работы. Правительство Ленобласти это понимает и ведет модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Мы активно работаем, вступаем в федеральные программы, реализуем нацпроекты. Сегодня уже строим современнейшие водоочистные сооружения в Волхове, построим в Выборге и в Кингисеппе. Реализуем программу капитального ремонта, которая создает людям комфортные условия проживания, поддерживаем из бюджета работы в домах — объектах культурного наследия. Помогаем с ремонтами и ветеранам, и семьям участников СВО. По благоустройству территорий привлекаем серьезные финансовые ресурсы и ежегодно благоустраиваем более 100 территорий. Жители это ценят. Ведем цифровизацию отрасли. Научились строить серьезные объекты. На ЖКХ региона в этом году выделяется более 12 миллиардов рублей. Работы меньше не будет! Рассчитываем и полагаемся на вас, на профессионалов отрасли!» — подчеркнул Александр Дрозденко в правительстве Ленинградской области на встрече со специалистами отрасли накануне Дня работников ЖКХ.

Три ленинградских специалиста получили звание «Почетный работник ЖКХ Ленинградской области». Это слесарь аварийно-восстановительных работ компании ЛОКС Сергей Водопьянов, главный специалист комитета ЖКХ администрации Гатчинского округа Надежда Жилина, заместитель директора МБУ «Зеленый город» в Тихвине Сергей Тураев. Также вручены благодарности и почетные грамоты Минстроя России, почетные дипломы, благодарности и почетные грамоты губернатора Ленинградской области, награды Законодательного собрания Ленинградской области.