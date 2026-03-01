Полуденный выстрел в Гатчине в честь начала весны

Совсем недавно, 13 февраля, ветерану исполнилось 99 лет.

Василий Иванович родом из крестьянской многодетной семьи. Его отец ушел на фронт почти сразу после объявления войны, а женщины и дети в селе, где жили, взяли на себя все трудовые обязанности. Он очень дорожит медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 1 декабря 1944 года состоялся последний во время войны призыв в ряды Красной Армии, под который попал и Василий Иванович. После войны окончил Уфимское пехотное училище. Василий Иванович награжден медалями Жукова, «За Победу над Германией», «За боевые заслуги» и «За Воинскую доблесть». Оба его сына тоже стали офицерами.

Фото Юлии Лысанюк