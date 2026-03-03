Названы лучшие педагоги Ленинградской области

В Ленинградской области определились с победителями и лауреатами регионального этапа конкурса педагогического мастерства. Почти 70 специалистов сферы образования - учителя, воспитатели, логопеды, дефектологи, психологи и библиотекари - провели открытые уроки и мастер-классы.

По результатам испытаний определились шесть победителей, которые представят регион на Всероссийском этапе конкурса профмастерства. В их числе - победитель в номинации «Учитель-дефектолог года» Наталья Шеменова из Сиверской школы-интерната.

В номинации «Учитель года» за победу боролись 15 участников. Гатчинский округ представлял учитель математики лицея № 3 Дарья Клярцевич. Она стала призером конкурса. Профессиональное жюри и партнеры конкурса — компании «Сбер» и «Яндекс» — отметили педагогическое мастерство Дарьи Владимировны в специальной номинации «Мастер цифровой трансформации».

В номинации «Педагог-психолог» призером конкурса стала педагог-психолог детского сада № 12 города Гатчины Дарья Голых. Ей вручен приз в специальной номинации от издательства «Просвещение» «За использование игровых технологий».

Победители конкурса получат премию в размере 200 тысяч рублей, лауреаты - по 100 тысяч рублей.

- Более 48 тысяч работников образования ежедневно творят историю региона. Их труд присутствует в каждой золотой медали и каждом стобалльном результате. Чтобы оставаться лучшими, они учатся и у друг друга: подобные конкурсы педагогического мастерства— та самая неформальная среда, где рождаются новые идеи и крепнет мастерство, чтобы наши дети были впереди, - заявил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.