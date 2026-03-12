Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.03.2026 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский:      

ул. Колхозная б/н; 

лесничество;                  

ул. Молодежная д. 1-27; 

ул. Владимирская д. 1-25; 

ул. Советская д. 1-39; 

КНС, КНС-2 

 

13.03.2026 с 09:30 до 17:00 

Большеколпанское ТУ: 

д. Тихковицы,  д. Малые Колпаны.      