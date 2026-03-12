Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
ЖКХ
13.03.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский:
ул. Колхозная б/н;
лесничество;
ул. Молодежная д. 1-27;
ул. Владимирская д. 1-25;
ул. Советская д. 1-39;
КНС, КНС-2
13.03.2026 с 09:30 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Тихковицы, д. Малые Колпаны.
