Дороги, субботники и четыре лебедя

В феврале 2026 года Общественный совет поселка Высокоключевой направил в совет депутатов Гатчинского округа обращение о согласовании установки на территории поселка памятного знака, посвященного ветеранам боевых действий разных времен. К обращению приложено обоснование выбора места размещения, предварительные эскизы концептуального решения и протокол собрания Общественного совета с решением о выдвижении инициативы. Подготовлена историческая справка об участии жителей поселка в боевых действиях – во время Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн и специальной военной операции.

Эскиз памятного места разработан членами Общественного совета коллективно – на основе материалов из различных источников с добавлением элементов совместного творчества. В команде проекта – Л.В. Рожкова, Д.С. Амелин, С.А. Осипов, Н.А. Парфенов, Е.М. Рожкова, Д.С. Панов и М.С. Бодрова.

Проект содержит архитектурную форму в виде сердца с четырьмя лебедями и флагштоки, которые изготовят местные мастера-кузнецы. Текст на памятной табличке: «Журавли улетают в вечность, но память остается с нами. Тем, кто ушел в небо с полей сражений разных времен. Ваше сердце бьется в наших сердцах».

Чем еще живет Общественный совет в Высокоключевом, какими делами успел прославиться – рассказывает его руководитель Марина Валерьевна Бодрова.

- Сколько лет уже работает Общественный совет?

- История нашего совета началась с того времени, когда была объявлена частичная мобилизация. Сначала организовался волонтерский клуб «Зов Федотовой», в котором я состою с первых дней как волонтер. Потом глава Кобринского сельского поселения Вячеслав Викторович Федорченко предложил создать Общественный совет поселка Высокоключевой. Я согласилась. Понимала, что нужна команда, с которой можно будет работать. Да, именно работать, а не отсидеться. И мы создали такую команду.

- Как вы собирали людей? Чем заинтересовывали, мотивировали?

- Я живу в поселке всю жизнь. Знала и понимала, кто мне нужен. Приглашала людей из круга своего общения. Член совета Елизавета Михайловна – моя соседка. Я ее пятнадцать лет знаю. У нее сын на СВО. Дмитрий Сергеевич Панов тоже мой сосед, с улицы Луговой. С кузнецом Николаем Парфеновым мы учились вместе, два класса разница. Так и получилась команда. Мы друг друга понимаем. У нас общий чат, мы постоянно общаемся.

Конечно, первый год было тяжело. Жители разные. Кто-то понимал, кто-то наши инициативы воспринимал с агрессией, утверждая, что всё должно давать государство. Мол, мы платим налоги и больше ничего не должны. Сейчас и эти люди развернулись к нам.

- С каких дел вы начали?

- С субботников. Сразу занялись уборкой и вырубкой поросли. В 2023 году у нас открылось общественное пространство «Березовая роща». Мы вычистили торфяной пруд. Облагородили его. Обратились к жителям – они откликнулись и сделали плавучий домик для уточек. На зиму его убираем, к прилету уток достаем. Утки домик приняли. Едешь мимо и наблюдаешь: кто-то в домике, кто-то сверху на крыше. И всем хорошо.

Постепенно мы начали осваивать законодательство. Подготовили документы, подали заявку, и в поселке сделали 400 метров асфальта. В этом году по другому федеральному закону сделаем еще 200 метров асфальта. Вроде мало, но для поселка это очень ощутимо, ведь практически все сельские дороги в земляном или щебеночном покрытии.

У нас есть добровольные взносы – одна тысяча рублей с дома. Кто-то сдает, кто-то нет. В любом случае эти деньги очень помогают в решении текущих общепоселковых вопросов по благоустройству. Мы то и дело где-то подсыпаем щебенкой. В прошлом году, когда шли дожди, поменяли дренажную трубу на одной улице. Потом обновили памятное место у железнодорожной станции (был акт вандализма): сделали новые стенды и благоустройство.

Жители нам звонят постоянно: общаемся, отвечаем. Взаимодействуем с правоохранительными органами, добровольной дружиной. Парковку у школы согласовывали. После реновации нашей школы она там была крайне необходима. Спасибо, помогла глава администрации Гатчинского округа Людмила Николаевна Нещадим.

Мы на постоянной связи с нашим депутатом Натальей Викторовной Деминенко.

Все свои идеи согласовываем с руководителем Кобринского территориального управления В.В. Федорченко, у нас нет от него никаких секретов. Это, я считаю, очень хорошо для всех. Нас и поддерживают, и в чем-то приземляют. Но это рабочие моменты. Мы учимся.

- Кому пришла в голову идея сквера памяти?

- Это моя идея. Я ее вынашивала около двух лет. Так как являюсь волонтером, мы сразу организовали клуб по плетению сетей от «Зова Федотовой». Потом стали гибнуть мальчишки с нашего поселка. Я понимала, что должно быть какое-то пространство в память об этих ребятах. Цель нашей инициативы – создание нового общественного пространства, которое увековечит память о земляках – участниках боевых действий, станет местом проведения патриотических мероприятий и памятных акций. Чтобы молодежь воспитывалась в уважении к воинской доблести.

В поселке есть памятный знак, связанный с Великой Отечественной войной, но в нашей стране происходили значимые события и после нее. Молодое поколение должно помнить о героях разных времен.

Эскиз памятного места рисовала Л.В. Рожкова. Николай Парфенов, Дмитрий Амелин и Сергей Осипов – незаменимые помощники в изготовлении и установке конструктивных элементов проекта.

Мы долго не могли определиться с местом. Потом нашли небольшой лесок рядом с пересечением улиц на выезде из поселка. Место это проходное, рядом планируется автобусная остановка.

- Вы обращаетесь с просьбой в совет депутатов Гатчинского округа, чтобы сквер стал официальным?

- Безусловно. Чтобы памятный сквер отмежевали и поставили на кадастровый учет. Алгоритм действий нам подсказали в совете депутатов. И мы все документы необходимые для получения официального разрешения готовили по списку.

Для согласования места размещения съездили в Кобринское территориальное управление. В.В.Федорченко дал согласие. Потом мы написали ему официальное обращение и получили ответ. Составили обращение за спонсорской помощью к депутату Гатчинского округа Наталье Леонидовне Демииненко.

Подали документы в архитектурный отдел. Написали, что, даже если не будем в составе Общественного совета, продолжим ухаживать за сквером, так как мы постоянные жители, и никто из нас никуда не собирается переезжать.

- На каком вы сейчас этапе?

- Кузнец Николай Парфенов кует сердце. Осипов и Амелин делают лебедей. Именно они предложили почтить память бойцов четырех войн, поэтому четыре лебедя. Эти события еще очень близки нашей памяти. Это наша боль общая…

Скоро начнем готовить площадку, приступим к вырубке кустарников.

Хотя работа идет полным ходом, мы ждем официального решения. Хотим открыть памятное место к Дню Победы. Готовы к конструктивному взаимодействию, предоставлению дополнительной информации, участию в рабочих встречах.

Все задают вопрос: «Сколько вам платят?» Да ничего нам не платят! Это порыв души: привести в порядок свой поселок, в котором ты родился. Чтобы наши дети учились, получали профессию и возвращались на родину.

Татьяна Можаева