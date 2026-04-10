Токарь Алексей Скакун: «Я горжусь своей профессией!»

Причем токарем Алексей Скакун стал не сразу: пять лет назад ему пришлось подождать, чтобы занять эту должность. Сейчас он считает себя счастливым человеком, гордится предприятием, своей профессией и строит планы на будущее.

- Алексей, вы с детства мечтали работать на большом заводе?

- Нет. Таких планов у меня не было. Сначала хотел стать стоматологом. Но что-то пошло не так (смеется)… После девятого класса, когда нужно было принимать решение по поводу будущей профессии, посмотрел, сколько нужно учиться на стоматолога, понял, что для меня это слишком долго, и резко сменил свои профессиональные предпочтения – выбрал рабочую специальность.

- А родители что подсказывали? Чего они для вас хотели?

- Они в целом одобряли любой мой выбор. Говорили, что это моя жизнь и мне с ней разбираться. Что выберешь – так и будет. Примерно с 7-го класса я отвечал за себя сам. Моя задача была получить положительные оценки и просто закончить школу. И мне это нравилось.

С профессиональным образованием мне, как могла, помогала мама: редактировала курсовые и дипломные работы. Я ей очень благодарен.

Моя мама работает в школьной библиотеке, отец – в «ОДК-Сервис». Получается, у нас уже трудовая династия.

- Где вы получали профессиональное образование?

- В Гатчине, в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий (теперь Гатчинский государственный университет – прим.ред.) на техническом факультете по направлению «Машиностроение».

Среднее профессиональное образование в те годы подразумевало получение нескольких рабочих профессий. У меня основная профессия – токарь, дополнительные – сварщик и слесарь механосборочных работ.

- Какие разные профессии! Выбирали, что вам ближе?

- Вы знаете, я тоже сначала сомневался, что смогу работать за станком. Такой специалист должен быть терпеливым, дисциплинированным. Нужно стараться постоянно следить за процессом. Отвлечешься, и есть шанс, что придется заново делать деталь, а если это невозможно, могут лишить премии.

- Практику вы проходили в «ОДК-Сервис»?

- Да. Когда учился на втором курсе, отец пригласил к себе в цех № 8 на третьей площадке в Войсковицах. Договорились с начальником цеха, и меня взяли на производственную практику. Работал как все – пятидневку по 8 часов. И даже получал небольшую зарплату.

На рабочем месте меня посменно обучали два наставника: Сергей Алексеевич Тулин и Эдуард Воробьев. Каждый учил по-своему. И это понятно: у одного 10 лет стажа, у другого – 30. Разные поколения!

Претензий ко мне не было. Работу я выполнял хорошо, за исключением мелких погрешностей. Но, честно говоря, мне и не давали чего-то серьезного. Делал мелочевку, чтобы разгрузить старших.

На тот момент замом был Игорь Сергеевич Бычков. Он и позвал меня работать на завод, когда закончу учиться.

На третьем курсе еще раз пришел на завод, но уже работал слесарем механосборочных работ. Игорь Сергеевич готов был взять меня на постоянную работу. Пытался договориться с институтом по графику учебы, но тогда мне навстречу не пошли.

На четвертом курсе расписание составлено так, что день учишься, день не учишься. Занятия в основном вечером. А студенту нужны деньги. Думал-думал и устроился грузчиком в магазин стройтоваров. Однажды приехал в магазин Игорь Сергеевич Бычков, увидел меня и попросил, чтобы именно я загружал ему строительные материалы. Пока загружал, мы разговорились. Он снова предложил мне работать на заводе, пообещал организовать график «два через два дня». Я думал меньше минуты. На заводе и работа, и зарплата интересней. И условия комфортные. Это же не на улице доски таскать!

С большим трудом договорились с институтом. Пообещал, что буду совмещать учебу, что у меня не будет долгов – и меня взяли на завод.

Наставником был также Сергей Алексеевич Тулин. Он по сей день работает. Я был с ним в смене, и именно он меня всему научил. Время от времени я и сейчас подхожу к нему за советом. У него огромный опыт!

- Отработав год, вы ушли служить в армию. Желания поменять профессию возникало?

- Нет. С Игорем Сергеевичем Бычковым мы договорились: вернусь из армии – позвоню ему, и он договорится в отделе кадров о моем трудоустройстве на завод. Поэтому сразу послу службы я пришел на завод и только тут понял: пока служил, мне исполнилось 20 лет, паспорт был просрочен. Пока менял паспорт, на мое место взяли другого человека, а для меня пообещали открыть вакансию. Через три месяца ожидания предложили место слесаря.

Так я вернулся на завод, отработал два месяца слесарем, а когда уволился один из токарей, перешел на его место. Моим руководителем опять стал Сергей Алексеевич Тулин. Работаю шестой год. Практику и год работы до службы в армии в стаж не считаю.

- С высоты прожитых лет скажите, пожалуйста, есть ли польза от тех знаний, которые вы получали после школы, на факультете СПО?

- Там давали исключительно базу. Объяснили устройство станка, показали сам станок, как его включить и остановить. Это важно знать. На заводе учишься дальше, здесь многое отличается от теории. Заточка резцовая другая, детали другие, выставляются они по-другому.

- Как вы вливались в коллектив?

- У меня не было проблем с этим. Пару дней – и всё в порядке. Даже с теми, кто в два раза старше, можно легко договориться. У нас замечательный коллектив. Мы вместе ездим в командировки, играем в пейнтбол, когда завод организует. Всё хорошо.

- Какие бывают командировки?

- В 2022–2023 годах ездил 3-4 раза в Пермь, в АО «ОДК-Пермские моторы», на освоение нового двигателя. Там нам давали станок и наши же детали. И мы вместе с местными токарями разбирались, как лучше выполнить работу.

А еще у нас на предприятии есть свой учебный центр. Когда переходил на другой станок, получал там соответствующий документ о прохождении курса. Сейчас в учебном центре переучивают на другие специальности, в которых нуждается производство. Мне это пока не нужно: я нахожусь на востребованной должности.

- А заработной платой довольны?

- У меня достаточно хорошая заработная плата. Мне хватает. Сверхурочно работать не приходится.

- На каких станках вы работаете?

- Все станки модернизированы. Где нужно, добавлена цифровая стойка. Кстати, в том, что на современном производстве используются советские станки, нет ничего зазорного. Это классика. Это то, что будет работать еще долго. Раньше на металле не экономили. Там нечему «убиваться». Я был бы рад, если бы у нас установили старый мощный станок под черновую обработку. Это шикарно. И не нужно «убивать» новые станки.

- Алексей, каким видите свое профессиональное и семейное будущее? Вы продолжите работать токарем?

- Я не вижу чего-то зазорного в том, что работаю на заводе. Меня всё более чем устраивает. Я знаю свою работу. Прихожу спокойно к 8 утра. Попью кофе до начала рабочего дня. Посижу, посмотрю на чертежи. Пойму, как сегодня буду работать. И начинаю спокойно трудиться.

Я сам перед собой отчитываюсь за свою работу. Мне это нравится. И я не хочу искать другого места.

Папа перевелся по возрасту и выработке лет в транспортировщики. Работает также в цехе № 8. Мы регулярно видимся. Это тоже хорошо.

После работы мы с женой и друзьями ездим в боулинг, в бильярд. Приобрели абонемент в бассейн.

В наших семейных планах на первом месте квартира. Машину я уже купил. А вот купить квартиру – тут придется постараться.

- Алексей, кому вы благодарны за то, что счастливы в профессии?

- В первую очередь родителям, которые еще в школьные годы дали мне свободу выбора.

Очень благодарен людям, с которыми работаю. Спасибо огромное Игорю Сергеевичу Бычкову, который всё время хлопотал за меня. Моему первому наставнику – Сергею Алексеевичу Тулину, двум моим наставникам, с которыми мы сейчас работаем вместе и уже наравне – Андрею Владимировичу Захарову и Александру Яшалову, и в целом всему коллективу.

И, конечно же, благодарен жене, которая всегда поддерживает меня.

- Благодарю вас, успехов в труде и личной жизни!

Татьяна Можаева