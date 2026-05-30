Господский дом владельцев Суйдинской усадьбы: в поисках утраченного

В Суйде находится бывшее поместье знаменитого предка великого поэта А.П. Ганнибала. В этих благословенных местах жили родные и близкие А.С. Пушкина, родилась его любимая няня Арина Родионовна, здесь находится родина его сказочного Лукоморья.

Александр Пушкин бывал на землях своих предков в раннем детстве. Суйда по-праву считается местом очень достопримечательным в отечественной истории и привлекает многочисленных туристов. С 1986 года здесь существует музей, однако родовое поместье Ганнибалов пока еще не восстановлено, хотя совсем недавно появилась надежда на его возрождение…

Во времена шведского владычества

Главным объектом на территории старинной усадьбы на протяжении более двух столетий, несомненно, являлся помещичий дом. Он был основным архитектурным сооружением всего комплекса барского имения, композиционным центром в пространственной среде усадебного ландшафта.

Первый господский дом появился в Суйде еще во времена шведского владычества. Можно предположить, что он располагался на территории современной усадьбы, преемницы старинной шведской мызы, на том месте, где впоследствии находились помещичьи дома Апраксиных, Ганнибалов, Цыгоревых и других владельцев этого поместья.

Документально установлено, что первыми владельцами этой вотчины были германские колонисты Роры. Суйда с окрестными деревнями была пожалована им Его королевским Высочеством вскоре после захвата русских земель шведами в 1619 году. При Георге фон Роре (1550–1632 гг.) – уроженце Бранденбурга, отставном подполковнике, скончавшемся в Суйде – и был, по моему мнению, построен первый господский дом. Позднее он принадлежал его сыновьям. Один из них, капитан Ханс Христофор фон Рор, согласно имеющимся документам родился в Суйде в 1627 году и погиб в сражении с русскими войсками под Нарвой в 1700 году.

Сохранившиеся шведские Поземельные книги, Мантальные (податные) росписи и Книги мельничной подати XVII столетия позволяют проследить хронику местного землевладения в усадьбе «Суйда», которая в документальных источниках того времени упоминается как мыза Swyda (Свида), приписанная к лютеранскому приходу Кобринской кирхи.

В 1927 году при корчевании нескольких старых пней в бывшем поместье, в то время занимаемым совхозом «Суйда», рядом с нынешним гостевым флигелем Ганнибалов, крестьянами из села Воскресенское был найден клад. Он состоял из множества шведских монет, спрятанных в глиняный сосуд. При этом был обнаружен частично открывшийся провал существовавшего когда-то подземного хода или другого неизвестного строения, к сожалению, сильно разрушенного временем. Об этом мне рассказывал еще в 1980 году старейший житель Суйдинского края Егор Николаевич Горенков (1896–

1984 гг.), который в тот далекий период был председателем Воскресенского сельского совета. Найденные старинные монеты, по его словам, были конфискованы прибывшим отрядом милиции из Гатчины, дальнейшая их судьба неизвестна. Медные шведские монеты находили на территории усадьбы и впоследствии.

При Апраксиных

После изгнания шведских захватчиков в 1703 году мыза «Суйда» могла быть разрушена или заброшена, хотя основные сражения Северной войны обошли ее стороной. Исторических свидетельств того времени не сохранилось, но известно, что усадьба снова возродилась с появлением очередного именитого владельца.

В 1712 году Петр Великий пожаловал Суйдинскую мызу своему сподвижнику, графу Петру Матвеевичу Апраксину. Загородное поместье вновь наполнилось жизнью, появился храм Воскресения Христова, построенный в полуверсте от барского дома.

По ведомости 1732 года в Копорском уезде Санкт-Петербургской губернии находилось самое большое количество дворянских усадеб. Одним из их владельцев был внук П.М. Апраксина – камер-юнкер граф Федор Алексеевич Апраксин, у которого впоследствии Суйдинскую мызу приобрел А.П. Ганнибал.

Как указано в документе, Апраксин владел сразу тремя дворами. Метрическая книга бывшей Воскресенской церкви сообщает, что, например, в 1737 году в Суйдинской мызе располагался двор госпожи графини Елены Михайловны Апраксиной (невестки П.М. Апраксина). Таким образом, можно заметить, что хозяева поместья неоднократно менялись, и они вряд ли занимались капитальным благоустройством своей усадьбы. Поэтому вполне возможно, что господский дом, построенный еще П.М. Апраксиным на месте шведской усадьбы, благополучно сохранился до ганнибаловских времен.

Усадьба при Абраме Ганнибале

Самая значительная глава в истории Суйдинской мызы началась с 1759 года, когда эти земли приобрел крестник и сподвижник Петра I, известный государственный деятель, генерал-аншеф русской армии Абрам Петрович Ганнибал – прадед А.С. Пушкина по материнской линии. В 1762 году, выйдя в отставку с военной службы, он поселился в своем главном поместье под Петербургом – в Суйде.

Новый владелец с особым усердием занимался обустройством этого имения, ставшего впоследствии родовой усадьбой Ганнибалов. «Арап Петра Великого» значительно расширил границы поместья и прикупил к нему соседние мызы.

При Ганнибале в Суйде был построен новый помещичий дом, возведены многочисленные дворовые и хозяйственные строения, создан обширный парк. Каких-либо описаний и изображений господского дома того времени, видимо, не существует, но бесспорно, что он, как и весь усадебный комплекс, появился в Суйде именно в ганнибаловскую эпоху.

На это указывает документ, ранее неизвестный исследователям. «Ревизская сказка по Суйдовской мызе» за 1767 год содержит некоторые сведения о состоянии поместья. «Староста вотчины Иван Петров сын Шарапов» сообщает, что «означенная мыза господина моего генерал-аншефа и кавалера Авраама Петровича Ганибала вновь отстроена на прежнем месте». Таким образом, автором усадебного ансамбля в Суйде, несомненно, был знаменитый прадед А.С. Пушкина.

Вот оценка специалистов Всесоюзного объединения «Леспроэкт», в 1987–1988 годах производивших инвентаризацию насаждений на территории бывшей усадьбы: «Парк в Суйде, его водная система и планировка созданы в период владения мызой Абрамом Петровичем Ганнибалом, и в этом заключается его историческая ценность».

Сохранились подробные документальные материалы, рассказывающие о разносторонних интересах сельскохозяйственной деятельности Ганнибала, характеризующие его как опытного и знающего помещика. Это прежде всего так называемые «ответы» петровского арапа на анкету Вольного Экономического общества («Экономические вопросы, касающиеся до земледелия…»), написанные в 1766 году. Здесь можно найти любопытные данные, например о том, что «черный барин» был одним из инициаторов разведения картофеля в Российской империи.

Заслуживают большого внимания его практические советы по организации отдельных сторон помещичьего хозяйства в Суйде, но, к сожалению, в повествованиях Ганнибала нет ни слова о барском доме и семейном быте самого владельца. Это поместье всегда относилось к разряду крупных имений.

Можно только предполагать, каким же был господский дом Ганнибала и что находилось внутри него. А ведь именно здесь в 1775 году появилась на свет мать будущего поэта Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал. В этом доме после смерти старого арапа жил его старший сын, известный военный деятель екатерининской эпохи Иван Абрамович Ганнибал (1731–1801 гг.). Здесь у гостеприимных хозяев неоднократно бывал знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов.

В ганнибаловском доме хранились многие вещи, связанные с именем Петра Великого, память о котором свято хранил его легендарный крестник. Позднее, уже после смерти А.П. Ганнибала в 1781 году, здесь находились и оберегались многие семейные реликвии.

Семейные реликвии

Сначала реликвии унаследовал И.А. Ганнибал. Один из его братьев – Петр Абрамович Ганнибал – в послании, адресованном в 1792 году императрице Екатерине II, сообщал: «…при любовном нашем разделе уступили мы ему одному всю отцовскую библиотеку, целый ящик золотых медалей, все физические и механические инструменты, все мебели и протчее…»

После смерти Ивана Абрамовича Ганнибала Суйдинская мыза с 1803 года «за неплатеж» была выставлена его братьями на торги и вскоре продана другим владельцам. Известия о предстоящих торгах были напечатаны в газете «Санкт-Петербургские ведомости». В этих сообщениях в последний раз упоминается ганнибаловская Суйда: «От Санкт-Петербургского Губернского Правления объявляется дабы желающие к покупке оставшегося после смерти Генерал Порутчика Ивана Ганнибала имения, состоящего в Софийском уезде…из селения Суйды…» В подробном описании мызы значится дом помещика: «…да сверх того господский дом со всеми принадлежащими к нему строениями, оцененный в 1500 рублей».

После И.А. Ганнибала единственным владельцем отцовских реликвий из суйдинского дома стал Петр Абрамович Ганнибал (1742–1826 гг.). Незадолго до продажи поместья он перевез их в свое псковское имение «Петровское». Впоследствии памятные реликвии по наследству перешли к его многочисленным потомкам.

О том, что в господском доме имелись голландские печи (комнатные печи, облицованные изразцом), можно узнать из документа 1841 года, когда усадьба принадлежала помещице Наталии Васильевне Евдокимовой, урожденной Цигоревой – дочери коллежского асессора Василия Васильевича Цигорева. Он в 1805 году приобрел суйдинское поместье у потомков Ганнибала. Евдокимова первая в Царскосельском уезде Санкт-Петербургской губернии освоила добычу местного торфа с экономической целью: использовать его в качестве топлива для печей. Местный исправник в уведомлении уездному предводителю дворянства сообщал, что «в здешнем уезде разработкою торфа занимаются в имении помещицы полковницы Евдокимовой и заготовлено 60.000 кирпичей, которые употребляются на отопление мызы и горят жарче еловых дров, полагая на каждую Голландскую печь по 10 штук, в других же местах уезда никто не занимается».

На то, что в усадьбе существовали именно голландские печи, указывают и археологические находки, сделанные в 1990 году на территории, примыкающей к зданию бывшего гостевого флигеля Ганнибалов – там, где сейчас находится музей. Во время прокладки газопровода были случайно обнаружены фрагменты печных изразцов, относящихся ко второй половине XVIII века. В настоящее время эти реликвии хранятся

в музее-усадьбе «Суйда».

Среди других археологических находок, обнаруженных на территории бывшей усадьбы «Суйда» в 1990 году, большой интерес представляли глиняные курительные трубки, фрагменты фарфоровой и глиняной посуды, пушечное ядро, кованые гвозди, медный дорожный колокольчик, фрагменты стеклянных бутылок, медная монета 5 копеек 1759 года и другие реликвии ганнибаловского времени.

Господский дом

Где же располагался барский дом? Дать точный ответ на этот вопрос может сохранившийся в Российском государственном архиве древних актов в Москве «Геометрический специальный план… мызы Суйды», относящийся к 1857 году. Он был обнаружен старшей научной сотрудницей архива Светланой Романовной Долговой и впервые продемонстрирован в документальном фильме известного ленинградского кинодокументалиста Константина Валентиновича Артюхова «Под сенью липовых аллей» (1986 г.). Картина посвящена родовому поместью Ганнибалов в Суйде.

Старинный план представляет большую культурно-историческую ценность, т. к. он впервые наглядно дает полное представление о том, какой же была дворянская усадьба в середине XIX столетия, через полвека после продажи ее потомками Ганнибала другим владельцам.

На плане с документальной точностью указано местонахождение господского дома, являющегося центральной постройкой всего усадебного ансамбля. Симметричное расположение дома по отношению к другим окружающим его объектам сильно бросается в глаза. От села Воскресенское к нему вела подъездная дорога – Березовая аллея, фрагменты которой сохранялись до 1990-х годов. Перед домом находился открытый двор, за ним – небольшой сад.

За садом через дорогу (ныне – улица Центральная поселка Суйда) была расположена регулярная часть усадебного парка с многочисленными аллеями и дорожками. Регулярную часть парка от пейзажной отделял пруд (на плане хорошо просматривается его лукообразная форма). По правую и левую стороны от главного фасада дома находились дворовые постройки: каменный гостевой флигель, дом управляющего имением, каретный сарай, конюшня, здание оранжереи, людская и другие. На плане показаны и разнообразные хозяйственные сооружения, огород, пашни, подъездные дороги.

По сравнению с другими постройками, например с гостевым флигелем, дом имел достаточно большие размеры. На плане его форма соответствует строгому четырехугольнику, вытянутому с северо-востока на юго-запад.

Описание господского дома можно найти в «Описи на предмет залога имения», относящейся к 1873 году. В этот период хозяином усадьбы был отставной штабс-капитан Иван Александрович Горчаков. Среди построек поместья, общая площадь которого составляла 33 десятины, упоминается: «Усадебный дом владельца, деревянный на каменном фундаменте с мезонином, крыт лучиной 7 х 5 саж. Оценка 2500 р.»

К сожалению, до наших дней господский дом не сохранился. Он погиб в конце XIX столетия от случившегося пожара, но память о нем еще долгое время сохраняли местные старожилы, в том числе жительница села Воскресенское Анна Семеновна Бритикова, урожденная Шарапенкова. Ее рассказы о старине были в 1944 году записаны гатчинским краеведом Ангелисом Николаевичем Лбовским (1898–1955 гг.) и хранятся сейчас в рукописном отделе Российской национальной библиотеки. В 1937 году в рукописном очерке «Старые мызы на дедовщине А.С. Пушкина» А.Н. Лбовский сообщал: «Главный дом в Суйде давно сгорел. От времен Ганнибалов сохранился флигель для гостей… Можно предположить, что здесь жили будущие родители Пушкина в период 1796–1798 годов до переезда в Москву».

По сведениям старожила села Воскресенское Егора Николаевича Горенкова усадебный дом в Суйде погиб от пожара в 1897 году. Об этом он слышал по воспоминаниям отца Николая Ивановича Горенкова – бывшего управляющего поместьем, представителя древнего суйдинского рода, известного еще с эпохи Ганнибала. Пожар произошел в то время, когда имение принадлежало помещику Николаю Константиновичу Геймбюргеру.

«В детстве я не раз бывал в усадьбе и хорошо помню старый высокий фундамент из дикого камня и вставками красного кирпича, – рассказывал Е.Н. Горенков. – Видимо всё, что осталось от дома после пожара, где, как говорили старики, и жил когда-то Ганнибал. Когда фундамент был снесен, мой отец руководил мощением подъездной дороги, которая прошла через центральную часть бывшего барского дома».

Об этом доме вспоминала и бывшая уроженка усадьбы «Суйда», впоследствии жительница Ленинграда Мария Никодимовна Кловве, урожденная Шульская (1902–1991 гг.). В дореволюционный период ее отец работал у помещика Геймбюргера ветеринарным фельдшером. Семья Шульских проживала на территории усадьбы и занимала одну из дворовых построек.

«Дом барина горел еще до моего рождения, – рассказывала М.Н. Кловве. – Со слов отца знаю, что пожар был очень сильным, и дом горел, как свеча, в соседних постройках от пожара лопались стекла. В детстве я еще застала развалины каменного фундамента сгоревшего дома. В них упиралась въездная дорога, обсаженная березами. С мальчишками и девчонками я не раз забиралась под своды кирпичных арок старого фундамента. Тогда еще сохранялись полукруглые окна, обложенные красным кирпичом, в которые можно было проникнуть. Старые жители, в том числе и тогдашний управляющий усадьбой Герман Германович Ланге, говорили, что под сгоревшим домом находится подземный ход. А мы играли в поиски сокровищ, но кроме обгорелого хлама ничего не находили… Примерно в 1910 году фундамент снесли, я тогда как раз пошла учиться в школу. А вскоре на месте барского дома построили дорогу».

Гостевой флигель

Нельзя согласиться с мнением некоторых авторов, считающих, что усадебным домом Ганнибалов в Суйде мог быть каменный гостевой флигель. Так, например, петербургский исследователь, искусствовед Н.К. Телетова в очерке «Ганнибалы – предки А.С. Пушкина», опубликованном в 1978 году в сборнике «Белые ночи», сообщала: «К 1759 году в Суйде, несомненно, были двухэтажный каменный дом, построенный в стиле петровского барокко в начале XVIII века, какие-то службы…» Здесь же была помещена «реконструкция суйдинского дома (бывшего флигеля), принадлежавшего П. Апраксину, а затем А. Ганнибалу», выполненная ленинградским художником Павлом Шакуриным.

Это здание, построенное еще во второй половине XVIII столетия, подвергалось значительным перестройкам в 1812 и 1950 годах. О том, каким был флигель до последней перестройки, можно судить по графическому изображению, выполненному в 1949 году ленинградской художницей Елизаветой Николаевной Померанцевой, хранящемуся ныне в фондах Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Не смогла побывать в доме своих предков посетившая Суйду в 1912 году правнучка А.П. Ганнибала (по линии его сына Исаака) Анна Семеновна Ганнибал. Свои впечатления о поездке она опубликовала в литературном приложении к газете «Новое время» (№ 13129, 29 сентября, 1912 г.):

«Мыза Суйда лежит в небольшом расстоянии от села, к ней ведет аллея, бывшая, вероятно, когда-то густой и тенистой. В парке стоял большой дом, с обширной террасой, выходящей в сад… Большой дом сгорел, недавно только разобрали его фундамент. Нынешний владелец Геймбюргер живет в старинном флигеле, неоднократно перестроенном… От старины уцелели, может быть, только резные украшения на флигеле в виде полотенец. Под парком и теперь еще до сорока десятин, его вековые дубы и липы в два обхвата существуют, несомненно, со времен самого Ганнибала».

В результате большой исследовательской работы удалось определить точное местонахождение господского дома на территории бывшей усадьбы, найти его краткое описание, собрать документальный материал и интересные воспоминания современников. Всё это позволяет в будущем провести масштабные археологические исследования, разработать проект воссоздания дома А.П. Ганнибала и подготовить концепцию создания нового музейного комплекса.

Для реализации этой долгосрочной программы необходимо положительно решить вопрос, связанный с перекрытием дороги местного значения (начиная от въезда на территорию бывшей усадьбы до Центральной улицы поселка Суйды) и строительством новой объездной дороги. На начальном этапе необходимо разработать проект создания пешеходной зоны «Старая Суйда» с целью обозначения места бывшего усадебного дома и восстановления мемориального ландшафта. Дорога не должна проходить через исторический центр усадьбы, а тем более через место, где находился уничтоженный пожаром господский дом. Современная дорога полностью искажает облик старинной усадьбы, мешает проведению музейных мероприятий и затрудняет прием туристов, а главное – делает невозможным проведение фундаментальных археологических раскопок.

Историко-культурный ландшафт бывшей усадьбы «Суйда», сформированный на протяжении почти трех столетий, сохраняет до настоящего времени свои основные пропорции и служит средой, необходимой для восстановления всего усадебного комплекса и в первую очередь бывшего господского дома А.П. Ганнибала.

Поэтому одним из главных направлений музейной деятельности должно стать создание реальной возможности для зримого увлекательного путешествия туристов в мир русской дворянской провинциальной усадьбы.

Андрей Бурлаков