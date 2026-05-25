Краткий ликбез: что такое холестерин и зачем он нужен?

Холестерин — не яд, а жизненно важный стерол (жироподобное вещество). Он является структурным компонентом клеточных мембран, сырьем для синтеза гормонов (тестостерон, эстроген, кортизол) и витамина D.

Ключевой момент: 80% холестерина синтезирует наша собственная печень, и только 20% поступает с пищей. Однако эти 20% могут играть решающую роль при нарушенном обмене.

Когда мы говорим о риске атеросклероза, важно оценивать не общий холестерин, а баланс его транспортных форм:

● Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — условно «плохие». Они доставляют холестерин от печени к тканям. При избытке они могут «застревать» в стенках артерий, формируя бляшки.

● Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — условно «хорошие». Они работают как «мусорщики», забирая избыток холестерина из сосудов и возвращая его в печень для утилизации.

● Триглицериды (ТГ) — форма хранения жиров в организме. Их высокий уровень — независимый фактор риска.

Цель коррекции питания — не просто снизить общий холестерин, а снизить ЛПНП и триглицериды, и по возможности повысить ЛПВП.

Группа 1: Продукты, повышающие «плохой» холестерин (ЛПНП)

Эти продукты работают по двум основным механизмам: 1) поставляют готовый холестерин и 2) стимулируют печень синтезировать его больше.

Трансжиры (гидрогенизированные жиры) — абсолютный лидер по вредности. ○ Что это: Искусственно модифицированные растительные масла, которые становятся твердыми. Они не только повышают ЛПНП, но и снижают ЛПВП и вызывают системное воспаление, повреждающее сосуды. ○ Где содержатся: Маргарины, спреды, дешевая выпечка (печенье, круассаны), картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет. Читайте этикетки: «частично гидрогенизированные жиры» — это сигнал опасности. Насыщенные жиры (при избыточном потреблении). ○ Механизм: Стимулируют печень производить больше собственного холестерина. ○ Источники: Жирные сорта красного мяса (свинина, баранина, говяжья грудинка), сало, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, жирные молочные продукты (сыры >30%, сливки, сметана). ○ Важно: Полностью исключать их не нужно (они участвуют в синтезе гормонов), но их доля не должна превышать 7-10% от суточной калорийности. Продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами и добавленным сахаром. ○ Парадокс: Прямого холестерина в них нет. Но их избыток приводит к резким скачкам инсулина. Инсулин активирует ключевой фермент синтеза холестерина в печени — ГМГ-КоА-редуктазу. Кроме того, излишки глюкозы печень превращает в триглицериды. ○ Источники: Сахар, сладкие газировки, пакетированные соки, выпечка из белой муки, белый рис, сладости.

Группа 2: Продукты, снижающие «плохой» холестерин (ЛПНП) и улучшающие профиль

Они действуют через научно доказанные механизмы: связывают желчные кислоты, мешают всасыванию холестерина в кишечнике или влияют на его синтез.

Растворимая клетчатка (пектины, бета-глюканы, псиллиум) — чемпион по эффективности. ○ Механизм: В кишечнике она образует гель, который связывает желчные кислоты. Чтобы синтезировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, снижая уровень ЛПНП.

○ Источники:

■ Овес и ячмень (бета-глюканы).

■ Бобовые: чечевица, фасоль, нут, горох.

■ Фрукты и ягоды: яблоки, груши, цитрусовые, клубника (пектины).

■ Овощи: морковь, баклажаны, батат.

■ Льняное семя и псиллиум (шелуха подорожника).

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно Омега-3.

○ Механизм: Встраиваются в клеточные мембраны, улучшают липидный обмен, снижают уровень триглицеридов, обладают противовоспалительным действием.

○ Источники:

■ Омега-3 (длинноцепочечные): жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) — 2-3 порции в неделю.

■ Омега-3 (растительные) и Омега-6: льняное, рапсовое, оливковое масло, авокадо, орехи (грецкие, миндаль), семена (чиа, льна).

Фитостеролы и станолы (растительные стерины).

○ Механизм: Структурно похожи на холестерин и конкурируют с ним за всасывание в кишечнике, вытесняя его.

○ Источники: В малых количествах — в растительных маслах, орехах, семенах. Эффективные дозы (1.5-2.5 г/сут) содержатся в специализированным продуктах, обогащенных стеринами (некоторые йогурты, спреды).

Белок с доказанным гиполипидемическим эффектом.

○ Соя: Соевый белок и изофлавоны способны умеренно снижать ЛПНП.

○ Некоторые виды орехов (миндаль, грецкие): Помимо жиров и клетчатки, содержат L-аргинин — предшественник оксида азота, который расширяет сосуды.

Принципиальная таблица: стратегия питания для управления холестерином

Сократить/Исключить Увеличить/Включить Научный механизм действия Трансжиры (маргарин, фастфуд) Растворимая клетчатка (овес, бобы, фрукты) Связывание желчных кислот, вывод холестерина Избыток насыщенных жиров (жирное мясо, сливки) ПНЖК Омега-3 (жирная рыба, льняное масло) Снижение синтеза ТГ и ЛПОНП в печени Добавленный сахар и рафинированные углеводы Ненасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи) Замена «плохих» жиров на «хорошие», улучшение чувствительности к инсулину Избыток алкоголя (повышает ТГ) Фитостеролы (обогащенные продукты) Конкурентное ингибирование всасывания холестерина в кишечнике - Антиоксиданты (яркие овощи/фрукты, зеленый чай) Защита ЛПНП от окисления (именно окисленные ЛПНП опасны для сосудов)

Главный вывод

Правильное питание (управление за составом и уровнем холестерина) — это не просто исключение яиц и печени (которые содержат пищевой холестерин, но их влияние на уровень ЛПНП у большинства людей умеренное). Это системная стратегия: