Краткий ликбез: что такое холестерин и зачем он нужен?

Какие продукты повышают и снижают холестерин рассказывает Ольга Тарасова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

Холестерин — не яд, а жизненно важный стерол (жироподобное вещество). Он является структурным компонентом клеточных мембран, сырьем для синтеза гормонов (тестостерон, эстроген, кортизол) и витамина D.

Ключевой момент: 80% холестерина синтезирует наша собственная печень, и только 20% поступает с пищей. Однако эти 20% могут играть решающую роль при нарушенном обмене.

Когда мы говорим о риске атеросклероза, важно оценивать не общий холестерин, а баланс его транспортных форм: 

●   Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — условно «плохие». Они доставляют холестерин от печени к тканям. При избытке они могут «застревать» в стенках артерий, формируя бляшки. 

●   Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — условно «хорошие». Они работают как «мусорщики», забирая избыток холестерина из сосудов и возвращая его в печень для утилизации. 

●   Триглицериды (ТГ) — форма хранения жиров в организме. Их высокий уровень — независимый фактор риска.

Цель коррекции питания — не просто снизить общий холестерин, а снизить ЛПНП и триглицериды, и по возможности повысить ЛПВП.

Группа 1: Продукты, повышающие «плохой» холестерин (ЛПНП)

Эти продукты работают по двум основным механизмам: 1) поставляют готовый холестерин и 2) стимулируют печень синтезировать его больше.

  1. Трансжиры (гидрогенизированные жиры) — абсолютный лидер по вредности. 

    ○   Что это: Искусственно модифицированные растительные масла, которые становятся твердыми. Они не только повышают ЛПНП, но и снижают ЛПВП и вызывают системное воспаление, повреждающее сосуды.

    ○   Где содержатся: Маргарины, спреды, дешевая выпечка (печенье, круассаны), картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет. Читайте этикетки: «частично гидрогенизированные жиры» — это сигнал опасности.

  2. Насыщенные жиры (при избыточном потреблении). 

    ○   Механизм: Стимулируют печень производить больше собственного холестерина. 

    ○   Источники: Жирные сорта красного мяса (свинина, баранина, говяжья грудинка), сало, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, жирные молочные продукты (сыры >30%, сливки, сметана). 

    ○   Важно: Полностью исключать их не нужно (они участвуют в синтезе гормонов), но их доля не должна превышать 7-10% от суточной калорийности.

  3. Продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами и добавленным сахаром. 

    ○   Парадокс: Прямого холестерина в них нет. Но их избыток приводит к резким скачкам инсулина. Инсулин активирует ключевой фермент синтеза холестерина в печени — ГМГ-КоА-редуктазу. Кроме того, излишки глюкозы печень превращает в триглицериды. 

    ○   Источники: Сахар, сладкие газировки, пакетированные соки, выпечка из белой муки, белый рис, сладости.

Группа 2: Продукты, снижающие «плохой» холестерин (ЛПНП) и улучшающие профиль

Они действуют через научно доказанные механизмы: связывают желчные кислоты, мешают всасыванию холестерина в кишечнике или влияют на его синтез.

  1. Растворимая клетчатка (пектины, бета-глюканы, псиллиум) — чемпион по эффективности. 

    ○   Механизм: В кишечнике она образует гель, который связывает желчные кислоты. Чтобы синтезировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, снижая уровень ЛПНП.

○   Источники:

■   Овес и ячмень (бета-глюканы).

■   Бобовые: чечевица, фасоль, нут, горох.

■   Фрукты и ягоды: яблоки, груши, цитрусовые, клубника (пектины).

■   Овощи: морковь, баклажаны, батат.

■   Льняное семя и псиллиум (шелуха подорожника).

  1. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно Омега-3.

○   Механизм: Встраиваются в клеточные мембраны, улучшают липидный обмен, снижают уровень триглицеридов, обладают противовоспалительным действием.

○   Источники:

■   Омега-3 (длинноцепочечные): жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) — 2-3 порции в неделю.

■   Омега-3 (растительные) и Омега-6: льняное, рапсовое, оливковое масло, авокадо, орехи (грецкие, миндаль), семена (чиа, льна).

  1. Фитостеролы и станолы (растительные стерины).

○   Механизм: Структурно похожи на холестерин и конкурируют с ним за всасывание в кишечнике, вытесняя его.

○   Источники: В малых количествах — в растительных маслах, орехах, семенах. Эффективные дозы (1.5-2.5 г/сут) содержатся в специализированным продуктах, обогащенных стеринами (некоторые йогурты, спреды).

  1. Белок с доказанным гиполипидемическим эффектом.

○   Соя: Соевый белок и изофлавоны способны умеренно снижать ЛПНП.

○   Некоторые виды орехов (миндаль, грецкие): Помимо жиров и клетчатки, содержат L-аргинин — предшественник оксида азота, который расширяет сосуды.

Принципиальная таблица: стратегия питания для управления холестерином

Сократить/Исключить

Увеличить/Включить

Научный механизм действия

Трансжиры (маргарин, фастфуд)

Растворимая клетчатка (овес, бобы, фрукты)

Связывание желчных кислот, вывод холестерина

Избыток насыщенных жиров (жирное мясо, сливки)

ПНЖК Омега-3 (жирная рыба, льняное масло)

Снижение синтеза ТГ и ЛПОНП в печени

Добавленный сахар и рафинированные углеводы

Ненасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи)

Замена «плохих» жиров на «хорошие», улучшение чувствительности к инсулину

Избыток алкоголя (повышает ТГ)

Фитостеролы (обогащенные продукты)

Конкурентное ингибирование всасывания холестерина в кишечнике

-

Антиоксиданты (яркие овощи/фрукты, зеленый чай)

Защита ЛПНП от окисления (именно окисленные ЛПНП опасны для сосудов)

Главный вывод

Правильное питание (управление за составом и уровнем холестерина) — это не просто исключение яиц и печени (которые содержат пищевой холестерин, но их влияние на уровень ЛПНП у большинства людей умеренное). Это системная стратегия:

  1. Замена вредных жиров (транс- и избытка насыщенных) на полезные (поли- и мононенасыщенные).
  2. Регулярное включение в рацион продуктов с растворимой клетчаткой.
  3. Контроль над потреблением сахара и рафинированных углеводов.
  4. Обогащение рациона продуктами с доказанным гиполипидемическим действием.