Краткий ликбез: что такое холестерин и зачем он нужен?
Какие продукты повышают и снижают холестерин рассказывает Ольга Тарасова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.
Холестерин — не яд, а жизненно важный стерол (жироподобное вещество). Он является структурным компонентом клеточных мембран, сырьем для синтеза гормонов (тестостерон, эстроген, кортизол) и витамина D.
Ключевой момент: 80% холестерина синтезирует наша собственная печень, и только 20% поступает с пищей. Однако эти 20% могут играть решающую роль при нарушенном обмене.
Когда мы говорим о риске атеросклероза, важно оценивать не общий холестерин, а баланс его транспортных форм:
● Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — условно «плохие». Они доставляют холестерин от печени к тканям. При избытке они могут «застревать» в стенках артерий, формируя бляшки.
● Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — условно «хорошие». Они работают как «мусорщики», забирая избыток холестерина из сосудов и возвращая его в печень для утилизации.
● Триглицериды (ТГ) — форма хранения жиров в организме. Их высокий уровень — независимый фактор риска.
Цель коррекции питания — не просто снизить общий холестерин, а снизить ЛПНП и триглицериды, и по возможности повысить ЛПВП.
Группа 1: Продукты, повышающие «плохой» холестерин (ЛПНП)
Эти продукты работают по двум основным механизмам: 1) поставляют готовый холестерин и 2) стимулируют печень синтезировать его больше.
Трансжиры (гидрогенизированные жиры) — абсолютный лидер по вредности.
○ Что это: Искусственно модифицированные растительные масла, которые становятся твердыми. Они не только повышают ЛПНП, но и снижают ЛПВП и вызывают системное воспаление, повреждающее сосуды.
○ Где содержатся: Маргарины, спреды, дешевая выпечка (печенье, круассаны), картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет. Читайте этикетки: «частично гидрогенизированные жиры» — это сигнал опасности.
Насыщенные жиры (при избыточном потреблении).
○ Механизм: Стимулируют печень производить больше собственного холестерина.
○ Источники: Жирные сорта красного мяса (свинина, баранина, говяжья грудинка), сало, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, жирные молочные продукты (сыры >30%, сливки, сметана).
○ Важно: Полностью исключать их не нужно (они участвуют в синтезе гормонов), но их доля не должна превышать 7-10% от суточной калорийности.
Продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами и добавленным сахаром.
○ Парадокс: Прямого холестерина в них нет. Но их избыток приводит к резким скачкам инсулина. Инсулин активирует ключевой фермент синтеза холестерина в печени — ГМГ-КоА-редуктазу. Кроме того, излишки глюкозы печень превращает в триглицериды.
○ Источники: Сахар, сладкие газировки, пакетированные соки, выпечка из белой муки, белый рис, сладости.
Группа 2: Продукты, снижающие «плохой» холестерин (ЛПНП) и улучшающие профиль
Они действуют через научно доказанные механизмы: связывают желчные кислоты, мешают всасыванию холестерина в кишечнике или влияют на его синтез.
Растворимая клетчатка (пектины, бета-глюканы, псиллиум) — чемпион по эффективности.
○ Механизм: В кишечнике она образует гель, который связывает желчные кислоты. Чтобы синтезировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, снижая уровень ЛПНП.
○ Источники:
■ Овес и ячмень (бета-глюканы).
■ Бобовые: чечевица, фасоль, нут, горох.
■ Фрукты и ягоды: яблоки, груши, цитрусовые, клубника (пектины).
■ Овощи: морковь, баклажаны, батат.
■ Льняное семя и псиллиум (шелуха подорожника).
- Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно Омега-3.
○ Механизм: Встраиваются в клеточные мембраны, улучшают липидный обмен, снижают уровень триглицеридов, обладают противовоспалительным действием.
○ Источники:
■ Омега-3 (длинноцепочечные): жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) — 2-3 порции в неделю.
■ Омега-3 (растительные) и Омега-6: льняное, рапсовое, оливковое масло, авокадо, орехи (грецкие, миндаль), семена (чиа, льна).
- Фитостеролы и станолы (растительные стерины).
○ Механизм: Структурно похожи на холестерин и конкурируют с ним за всасывание в кишечнике, вытесняя его.
○ Источники: В малых количествах — в растительных маслах, орехах, семенах. Эффективные дозы (1.5-2.5 г/сут) содержатся в специализированным продуктах, обогащенных стеринами (некоторые йогурты, спреды).
- Белок с доказанным гиполипидемическим эффектом.
○ Соя: Соевый белок и изофлавоны способны умеренно снижать ЛПНП.
○ Некоторые виды орехов (миндаль, грецкие): Помимо жиров и клетчатки, содержат L-аргинин — предшественник оксида азота, который расширяет сосуды.
Принципиальная таблица: стратегия питания для управления холестерином
|
Сократить/Исключить
|
Увеличить/Включить
|
Научный механизм действия
|
Трансжиры (маргарин, фастфуд)
|
Растворимая клетчатка (овес, бобы, фрукты)
|
Связывание желчных кислот, вывод холестерина
|
Избыток насыщенных жиров (жирное мясо, сливки)
|
ПНЖК Омега-3 (жирная рыба, льняное масло)
|
Снижение синтеза ТГ и ЛПОНП в печени
|
Добавленный сахар и рафинированные углеводы
|
Ненасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи)
|
Замена «плохих» жиров на «хорошие», улучшение чувствительности к инсулину
|
Избыток алкоголя (повышает ТГ)
|
Фитостеролы (обогащенные продукты)
|
Конкурентное ингибирование всасывания холестерина в кишечнике
|
-
|
Антиоксиданты (яркие овощи/фрукты, зеленый чай)
|
Защита ЛПНП от окисления (именно окисленные ЛПНП опасны для сосудов)
Главный вывод
Правильное питание (управление за составом и уровнем холестерина) — это не просто исключение яиц и печени (которые содержат пищевой холестерин, но их влияние на уровень ЛПНП у большинства людей умеренное). Это системная стратегия:
- Замена вредных жиров (транс- и избытка насыщенных) на полезные (поли- и мононенасыщенные).
- Регулярное включение в рацион продуктов с растворимой клетчаткой.
- Контроль над потреблением сахара и рафинированных углеводов.
- Обогащение рациона продуктами с доказанным гиполипидемическим действием.