«Первая перчатка» Сергея Башмакова

В марте этого года мастер спорта международного класса, рязанский боксер-тяжеловес Светослав Тетерин взял золото на Кубке России им. двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Тренировал победителя перед соревнованиями заместитель директора Гатчинского лицея № 3 по безопасности, преподаватель Гатчинской спортивной школы № 2 и тренер боксерского клуба г. Гатчины «Первая перчатка» Сергей Башмаков.

Сергей Александрович преподает в лицее № 3 основы безопасности и защиты Родины и ведет секцию бокса. Четыре дня в неделю занятия со взрослыми и подростками проходят в спортзале лицея. Дети занимаются бесплатно, взрослые – за символическую плату, которая уходит на нужды СВО: на вырученные деньги закупают и отправляют на фронт снаряжение для гатчинских бойцов.

Сергей Башмаков – профессиональный тренер-преподаватель. Сам он начал заниматься боксом в 16 лет у мастера спорта Советского Союза Петра Геннадьевича Гуменникова. После школы окончил Гатчинский педагогический колледж по специальности «учитель физической культуры», получил высшее юридическое образование, потом – магистерскую степень в университете им. Лесгафта на кафедре неолимпийских видов спорта – по боксу. Непосредственно тренерской работой занимается последние пять лет и тренирует в основном взрослых и старшеклассников.

- Сергей Александрович, вы не беретесь растить маленьких боксеров. Почему?

- Мое направление всё-таки – подростки, и я стараюсь их воспитывать не только как спортсменов, но и как мужчин, в спортивном коллективе. При этом ребята учатся боксировать, чтобы могли постоять за себя. И вторая направленность – это взрослые люди, работающие, семейные, но им тоже нужно где-то выплескивать накопившуюся отрицательную энергию и снимать стресс, и где, как не в спортзале, это делать… У меня занимаются люди разных профессий и разной физической подготовки, и они приходят не только тренироваться, но и общаться, как в клуб по интересам, но при этом я с них требую. Многие и подросших детей приводят.

- А женщины среди ваших воспитанников есть?

- Есть. Но сейчас уже меньше. Одно время была настоящая мода на женский бокс, и многие приходили, чтобы снять стресс.

- И как, ринг помогает?

- Конечно. Уже после нескольких тренировок появляется уверенность, меняется взгляд на жизнь. Иногда и семейные пары приходят. В бассейне «Атлантика» я веду взрослую группу любителей бокса.

А детей здесь же, в лицее № 3, прекрасно тренирует Руслан Самбарович Раджабов – тренер по боксу с огромным стажем, энтузиаст. Мы вместе с ним работаем в клубе «Первая перчатка». Вот он растит будущих чемпионов с малолетства, ездит с ребятами на соревнования, где они занимают призовые места. В общей сложности у нас человек сорок занимается – детей и подростков. Такой большой спортивный коллектив.

- Как получилось, что вы, специализируясь на любителях, подготовили чемпиона-профессионала?

- Со Светославом Тетериным мы познакомились в «Атлантике» год назад. Это профессиональный титулованный боксер. У меня, конечно, таких именитых никогда не было, а ему надо было с кем-то поработать: он тогда готовился к предыдущему Кубку России, и тренера в тот момент рядом не было. Мы с ним отработали плотно две недели, я – в качестве тренера. Подружились. Он уехал и на турнире в Самаре занял второе место. Чуть-чуть ему не хватило до первого всё-таки.

И вот прошел год, Светослав позвонил, сказал: «Давай поработаем». Мы с ним начали работать, и для меня это был больший опыт, чем для него. А потом он позвал меня с собой в качестве тренера на Кубок России по боксу. Это, чтоб вы понимали, восьмерка сильнейших, туда так просто не попасть. На этот турнир специально вызывают восемь самых сильных спортсменов в каждой весовой категории. Я на таком турнире никогда в жизни не был. Светослав сказал: «Это последняя, пятая, попытка». По-тому что он четыре раза доходил до финала и ни разу не забирал Кубок. И мы поехали… С нами был его тренер из Рязани – мастер спорта по боксу Сергей Величковский. Мы все ехали с одной целю – победить.

- Светослав Тетерин победил в супертяжелом весе?

- Да, свыше 92 кг. Это самая элитная весовая категория. Победа на Кубке России стала для него знаковой: теперь он первый номер Санкт-Петербурга и на вершине рейтингов. Это профессиональный спортсмен с хорошим будущим. Понятно, что со мной это была разовая акция, которая «выстрелила». А для меня это стало уникальным опытом. В процессе подготовки мы с ним выходили на ринг, и мне нужно было полностью выдерживать его темп и передвигаться так же, как его будущий соперник, пока он меня лупил. В итоге я прошел с ним все раунды от начала и до конца. Как потом признался Светослав, никто еще его так долго не держал «на лапах».

- Что вы делаете, когда к вам приходит тренироваться полный ноль – и в боксе, и в спорте вообще?

- Ну, сначала даю минимальную физическую подготовку. В этом смысле со взрослыми людьми насколько просто, настолько и сложно. Что такое детский спорт? Это труд – через «не могу» и через «не хочу». Взрослый человек это всё делать не будет. Ему некогда. У него с утра до вчера работа. И пришел он, скорее всего, за эмоциями, за разнообразием. У него есть короткий промежуток времени, и он хочет всё и сразу. И вот ты начинаешь изворачиваться: одному это дашь, другому – то, здесь адаптируешь, там адаптируешь. И в общем это работает.

- Есть необучаемые? Такие, которым вы в конце концов отказываете?

- А как тут откажешь? И ребенку-то нельзя отказывать, а если взрослый человек зачем-то пришел, я не могу ему сказать: «Вы ничего не можете, вы не способны». Да, процентов восемьдесят из них так называемые аль-тернативные спортсмены. Но без этого никак. Это те люди, которые захотели заняться боксом, и они имеют на это полное право. Потому что, может быть, тридцать лет назад у них не было такой возможности… И моя задача что-то им дать. Понятное дело, что, скорее всего, они не освоят как следует технику бокса, но определенный результат всё равно будет.

- А есть практическая польза от этих навыков? Может, кто-то позанимался-позанимался – и применил на практике поставленный удар?

- Нет, слава Богу, никто из моих взрослых воспитанников вроде бы не дрался. Наиболее частая практическая «выгода» от занятий боксом в зрелом возрасте – это образование новых нервных окончаний в головном мозге. Люди от себя отодвигают Альцгеймера и всё остальное.

- Каким образом?

- Освоение новых двигательных навыков – и всё, до свидания, старение мозга. Конечно, бокс для этих людей адаптирован, и я не учу их бить друг друга по голове. Но они боксируют! Мужчина всё равно должен быть муж-чиной, я не могу убрать бокс из бокса, но я перевожу его в другую плоскость, делаю упор на физическую подготовку. В результате повышается тонус всего тела, а самое главное – это координационные упражнения. Знаете, как плохо бывает у взрослых людей с координацией движений? А когда мы это прорабатываем и координация возвращается, человек молодеет на глазах. Это первое. И второе: снижается уровень кортизола – гормона стресса. Стресс просто уходит, и жизнь налаживается.

- Получается, бокс – это терапия?

- Совершенно верно. Для взрослых. За этим они сюда и идут. Кто-то из тренеров, наоборот, не может работать со взрослыми: нервничает, раздражается. Потому что тут важно адаптировать процесс так, чтобы человек и в сорок, и в пятьдесят лет смог всё это выполнить. И надо отдать должное нашим взрослым спортсменам: человек старается-старается, и потом – раз, прорыв! И мы движемся дальше.

- Вы ставите взрослых в спарринг?

- У взрослых людей спарринги – это вещь условная. Что такое боевой спарринг? Это драка. Представляете, я поставлю одного 50-летнего или 40-летнего мужчину с другим? Они, во-первых, бьют друг друга вот с такими глазами, а если они хотя бы раз попадут, последствия будут непредсказуемые. Но они пытаются. Слабо, но пытаются. И потом стоят, обсуждают. Уходит натянутость в общении, закрепощенность, появляется розовый цвет лица. И я вижу по движениям, как меняется человек. Если он до этого прыгал вот так, боком, и хромал, то сейчас к нему вернулась подвижность. Потом, кстати, подтянув физическую форму, многие уходят из бокса в другие виды спорта.

- К подросткам у вас другой подход?

- Да, с подростками работаем по-другому. Им всё-таки не надо стресс регулировать – им нужна конкретика. И да, эти ребята спаррингуются. Я вижу, как они растут морально и физически, плечи разворачиваются, появляется уверенность. Значит, я работал не напрасно. Плюс воспитательный процесс никто не отменял: продолжаем изучать, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

- Сергей Александрович, насколько детский, подростковый бокс травмоопасен? Есть ли какая-то градация, до какого-то возраста, например, нельзя бить по голове?

- Сейчас боксерский стандарт сдвинули к десяти годам – это возраст начальной физической подготовки, а раньше первый год обучения начинался с двенадцати. Лично я бы передвинул в другую сторону – к тринадцати годам. Вообще, дети сейчас физически слабые буквально через одного. Им бы сначала ОФП давать. Надо все эти стандарты пересматривать. Я же и физруком работал, и в 9–10-х классах занятия веду – я всё это вижу. Детей надо сначала укреплять, а потом уже давать что-то серьезное. Поэтому я очень щепетильно отношусь к биению по голове. То есть если хотите боксировать – боксируйте. Но не деритесь. Это же разные вещи. Можно боксировать, а можно просто колотить так, что это будет уже не спорт.

- Кому бокс противопоказан?

- Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно с головой, с сердцем. Все дети приносят нам справки от врача, но даже если нет официальных противопоказаний, я иногда не рекомендую ребятам наши тренировки. Мы уже забыли, что изначально бокс был спортом злых и голодных – недаром Майк Тайсон запретил своему сыну этим заниматься. И я всегда вижу, когда подросткам одного возраста, телосложения и подготовки не надо вставать друг против друга, потому что они априори неравны.

- Это характер?

- Это характер, воспитание, строение нервной системы. Да, в будущем этот парень может закалиться, но в данный момент он не готов. В свое время я пошел заниматься боксом вопреки воле отца, который был категорически против, но я понимал, что мне это надо. И в пары на тренировках нас не ставили довольно долго – мы тренировались на мешке.

У всех разная психика; кто-то талантливый, а кто-то старательный. И если старательному помогать, оберегать его, давать ему раскрываться – вырастишь чемпиона. А если чемпиона и не вырастишь, то хотя бы не покалечишь. Что такое чемпион? Это симбиоз тренера и спортсмена, когда они поняли друг друга. Как нет тренера без спортсмена, так нет и спортсмена без тренера.

- Вы играющий тренер?

- У меня пять своих тренировок в неделю, и я прохожу разминку вместе с ребятами – в том же темпе, с той же нагрузкой. Иначе как я могу с них требовать то, чего не в состоянии сделать сам?

Екатерина Дзюба