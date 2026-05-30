«Свадьба на миллион» в Доме станционного смотрителя в Выре

Уникальный проект, объединивший музеи Музейного агентства Ленинградской области и лучших игроков свадебного бизнеса, стартовал этой весной. Более полусотни пар со всей России боролись за свадьбу «под ключ» в русском стиле.

В пятницу, 29 мая, победители – уроженка Армении Милена и Алексей из Иркутска – официально заключили брак в одном из лучших музеев 47 региона и получили в подарок сертификат на свадебный тур по Ленобласти.

На один день музей превратился в сказочное пространство: к церемонии партнёры проекта украсили внутренний двор, жених и невеста получили в подарок свадебные образы и наряды, фото- и видеосъемку, романтический ужин, две ночи в отеле и многое другое – в целом, незабываемое свадебное торжество в русском стиле «на миллион».

Молодоженов поздравил директор Музейного агентства Юрий Юруть, сказав, что новобрачные стали частью истории музея «Дом станционного смотрителя».

Церемонию провела руководитель комитета по делам записи актов гражданского состояния администрации Гатчинского муниципального округа Дарья Якубова.

Напоминаем, что в этом году в рамках проекта «Магия музейной свадьбы» 10 музеев объединения «Музейное агентство» готовы предложить свои услуги в качестве площадки по проведению торжественных регистраций брака. Официальную церемонию регистрации брака с выдачей свидетельства о браке на новых площадках будут проводить сотрудники отделов ЗАГС Ленинградской области.

Свадьба в музее - уникальная тематическая история рождения семьи для современных новобрачных!

Пресс-служба Музейного агентства Ленинградской области