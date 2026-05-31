Истоки и цели

Всемирный день без табака учрежден Всемирной организацией здравоохранения для привлечения внимания к глобальной проблеме табачной эпидемии. В 1987 году на 40-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший руководящий орган ВОЗ) была принята резолюция, которая призывала установить «Всемирный день без курения». Первоначально предлагалась дата 7 апреля. В 1988 году был проведен первый тематический День без табака под девизом «Табак или здоровье: выбирай здоровье». А уже в 1989 году ВОЗ окончательно закрепила День без табака за постоянной датой, постановив отмечать его ежегодно 31 мая.

Основные цели этой акции:

- привлечение внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака;

- информирование о смертях и болезнях, которые можно предотвратить, отказавшись от курения;

- поддержка людей, желающих бросить курить;

- пропаганда здорового образа жизни;

- противодействие маркетингу табачных компаний, которые делают продукцию привлекательной, особенно для молодежи.

Курение – «медленный убийца»: мнение экспертов

Эксперты единодушны: курение – это значимый фактор риска развития множества тяжелых заболеваний, а отказ от него приносит огромную пользу, независимо от стажа и возраста курильщика.

ВОЗ называет табачную эпидемию одной из самых значительных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире, а курение – основной причиной неинфекционных заболеваний и преждевременной смерти. Ежегодно от последствий употребления табака гибнет более

8 млн человек. Курящие люди живут в среднем на 6–8 лет меньше некурящих. Даже пассивное курение представляет опасность: у взрослых оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25–30 %, а ежегодно уносит жизни более 1,2 млн некурящих.

Российские эксперты, такие как Маринэ Гамбарян из НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, подчеркивают, что курение наносит вред всем органам и системам, действуя как «медленный убийца».

Например, никотин сужает сосуды, повышает давление и заставляет сердце биться быстрее. Это, в свою очередь, увеличивает риск ишемической болезни сердца и инсульта в 2–4 раза, а вероятность инфаркта миокарда выше на 70 %.

Курение является причиной 80–90 % всех случаев рака легких, курильщики подвержены этому заболеванию в 10–20 раз чаще некурящих. Также с курением связаны до 85–90 % случаев хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Кроме того, никотин влияет и на мозг с нервной системой. Доказано, что курение ускоряет старение мозга и является фактором риска развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Вредные вещества ухудшают кровоснабжение мозга, что со временем снижает память, внимание и умственную работоспособность.

Миф о «безопасном паре»

Преобладающий миф о безопасности вейпов не соответствует действительности. Табачные компании активно продвигают вейпы как безопасную альтернативу курению, используя яркие упаковки и ароматы, чтобы привлечь молодежь, заявляя, что эти продукты «менее вредны». Но ВОЗ подчеркивает: сравнительно менее вредный не значит безопасный. Кроме того, употребление вейпов среди некурящей молодежи почти в три раза увеличивает риск перехода на обычные сигареты.

По разным оценкам, в России вейпы употребляют от 2 до 5 млн человек. За последние два года их число выросло в пять раз. Особенно тревожна ситуация как раз среди молодежи: 69 % курящих в возрасте 18–24 лет предпочитают электронные сигареты.

Ключевая опасность вейпов кроется в непредсказуемом химическом составе жидкостей и процессе их нагревания. Базовая основа – это пропиленгликоль (растворитель, который может раздражать дыхательные пути

и вызывать аллергию) и глицерин (создает густой пар, а при нагревании превращается в акролеин – токсичное вещество, поражающее легкие). При этом в вейпах и электронных сигаретах также есть никотин, но его резкий вкус скрывают ароматизаторы, которые опасны своим неизвестным составом и тем, что делают процесс парения «приятным».

Конечно, вейпы и электронные сигареты напрямую воздействуют на здоровье. Попадание маслянистых частиц в легкие вызывает воспаление – липоидную пневмонию. Из-за разрушения защитного слоя (мукоцилиарного транспорта) воздух перестает очищаться. Уже даже появилась болезнь вейперов – EVALI («попкорновые легкие»). Острое EVALI проявляется симптомами, похожими на пневмонию, с поражением желудка и тахикардией. Кроме того, испарения вейпа содержат формальдегид и нитрозамины, которые вызывают повреждения ДНК и окислительный стресс, а это – первые шаги на пути к онкологии.

Позитивные последствия отказа от курения

Польза отказа от курения начинает проявляться почти сразу и растет со временем. Уже через 20 минут нормализуется пульс и артериальное давление. Через 48 часов после отказа токсины перестают забивать рецепторы, вкусы воспринимаются ярче.

После одной недели без курения улучшается внешность: уходят серовато-желтый оттенок лица и сетка морщин вокруг губ, кожа становится более увлажненной и упругой, зубы становятся белее.

Через 2–12 недель улучшаются кровообращение и функция легких.

Через 9 месяцев кашель и одышка практически исчезают, а функция легких возрастает в среднем на 10 %. Через год риск ишемической болезни сердца снижается примерно в два раза.

Если говорить о более долгом позитивном влиянии отказа от курения, то через 5–15 лет риск инсульта снижается до уровня некурящего человека. Через 10 лет риск развития рака легких уменьшается наполовину по сравнению с курящими. А через 15 лет риск развития ишемической болезни сердца становится таким же, как у никогда не курившего человека.

Эффективные методы отказа от курения

Отказ от курения – это процесс, который требует комплексного подхода. К сожалению, зависимость от никотина, табака достаточно сильная, особенно с психологической точки зрения, поэтому бросать курить достаточно сложно. Однако есть множество способов это сделать. Вот некоторые из них.

1. Резкий отказ или постепенное сокращение.

Долгое время считалось, что резкий отказ – единственно верный путь, чтобы отказаться от курения. Однако современные исследования показывают, что оба подхода могут быть эффективными.

Резкий отказ подходит тем, у кого высокая мотивация и развитая сила воли. Важно быть готовым к проявлению выраженных симптомов отмены в первые дни и недели.

Постепенное сокращение – более комфортный для многих метод. Исследования, в том числе обзор Кокрановской библиотеки, подтверждают, что постепенное сокращение количества сигарет перед полным отказом и резкий бросок могут быть одинаково эффективны. Постепенное снижение помогает психике адаптироваться к переменам, а синдромы отмены проявляются не так активно и сильно.

2. Изменение привычек и образа жизни.

Работа с привычками – один из ключевых факторов успеха. Курение часто вплетено в повседневные ритуалы. И тогда задача человека – разорвать эти связи. Вот несколько конкретных шагов:

- Уберите провоцирующие предметы: избавьтесь от пепельниц, зажигалок и всех сигарет, чтобы не было соблазна.

- Создайте новые ритуалы: например, после еды выпейте стакан воды или пожуйте жвачку вместо того, чтобы закурить, а перекуры на работе легко заменить на небольшую прогулку или чашку чая.

- Займитесь спортом: физическая активность не только отвлекает от мыслей о сигарете, но и снижает тягу к никотину, а также помогает справиться со стрессом.

- Пересмотрите рацион: включите в меню больше свежих фруктов и овощей и пейте достаточно жидкости, чтобы помочь организму быстрее выводить токсины.

3. Никотинзаместительная терапия (НЗТ).

Это один из самых действенных медицинских подходов, одобренный ВОЗ. Суть метода – на время отказа от курения обеспечить организм небольшими, безопасными дозами никотина, не содержащимися в табачном дыме. Это помогает значительно снизить физическую тягу и облегчить мучительные симптомы отмены, позволяя сфокусироваться на психологической зависимости.

Формы могут быть разные: пластыри, жевательные резинки, леденцы, спреи или ингаляторы. Выбирать никотинзаместительную терапию лучше с врачом, чтобы избежать передозировки и добиться максимального эффекта.

4. Профессиональная медицинская помощь.

Приложения для смартфона: карманный помощник борьбы с курением

Современные технологии предлагают мощную поддержку на пути к здоровому образу жизни. Вот несколько приложений, доступных для скачивания в России, которые помогут взять привычку под контроль:

«Курил – бросил»: мотивирует достижениями и сообществом. Содержит экономию, трекер здоровья, дневник настроения и графики прогресса. Есть платные функции.

Vapeless: современное приложение для отказа от обычных сигарет и вейпов. Научный подход, обновленная версия с функциями для комфортного отказа.

NoPuff: «личный карманный терапевт», который адаптируется под тип курения (сигареты или вейп), помогая мягко и осознанно избавиться от зависимости.

«Бросить курить легко» (EasyQuit): отличается гибкостью – есть режим постепенного отказа («медленный режим»), а также трекер здоровья и сэкономленных средств.

«Путь без дыма»: ориентировано на системный подход, помогая выстроить ежедневные привычки для жизни без сигарет.

Despell: универсальное приложение для борьбы с разными привычками. Использует научно обоснованные тесты для персональных рекомендаций.

Подготовила Елизавета Суралева