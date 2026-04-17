На чём держится мир и здания?

На «Баррикаде» Иван Иванов с успехом применяет университетские знания, практический опыт и организаторские способности, считая свою работу не просто важной, но основополагающей. На изделиях арматурного цеха в прямом смысле держится вся продукция: плиты, сваи, колонны и т.д. Цех изготавливает скелеты для железобетонных изделий, поэтому работа здесь кипит круглосуточно.

Тот факт, что предприятие находится в Гатчине, по мнению молодого мастера – большой плюс: интересная перспективная работа – и прямо в родном городе. В Гатчине Иван родился, учился, женился – в Гатчине же реализовался как специалист в одной из самых глобальных отраслей экономики – в строительстве.

Почему выбор пал на «Баррикаду», стоит ли следовать примеру молодого мастера и какое место в жизни производственника занимает… театральная сцена? Иван Михайлович поделился своей историей и соображениями на тему выбора профессии – выпускникам на заметку.

Срочная служба раздвинула горизонты

- После девятого класса я поступил в Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта (думал связать свою жизнь с железной дорогой). Окончил я его вполне успешно и пошел на Гатчинскую дистанцию пути, параллельно поступив в Университет путей сообщения – на факультет строительства железных дорог, мостов и тоннелей. Но вскоре меня забрали в армию, и срочная служба мне видимо раздвинула горизонты: я подумал, что хочу чего-то более глобального и более универсального. Ну, вот, в силу этого я сменил направление, поступив после армии заново в тот же вуз на факультет промышленного и гражданского строительства. Я был, кстати, последним бюджетником на заочном.

- Как сочеталась учеба и работа?

- Факультет оказался сложным, несколько раз я даже пожалел, что именно туда пошел, но в итоге остался доволен выбором. Вообще, это был длинный путь: какое-то время я еще работал на железной дороге и довольно быстро дорос до контролера состояния железнодорожного пути, но это был потолок моей карьеры на дистанции, и я решил поискать работу в Петербурге. Нашел Петербургский метрополитен, меня взяли монтером. Это было понижение по службе, но в метрополитене не так-то просто получить разряд или даже дорасти до бригадира. Однако там были только ночные смены, и мне было удобно совмещать работу с учебой. После метро я какое-то время поработал бригадиром в железнодорожной компании «Отраслевые сервисные технологии» в вагоноремонтном депо. Уже на последнем курсе университета в 2024 году подумал: я ж не просто так специальность инженера-строителя получаю! – и решил рискнуть.

На «Баррикаду»!

- Как ты попал на «Баррикаду»?

- Искал вакансии в строительной отрасли и нашел должность мастера арматурного цеха. «Баррикада» производит железобетонные конструкции, соответственно, относится к строительной сфере и к тому же находится в Гатчине. Если есть возможность работать в своем городе – почему не попытаться? Меня взяли, несмотря на мой студенческий статус.

- Каким было первое впечатление от производства?

- Работа оказалась не из легких, привыкал в несколько приемов. Дело в том, что, не успев отработать и недели, я ушел на сессию. Через месяц вернулся – всё с нуля. Начал более-менее вникать – диплом. Опять пришлось брать учебный отпуск. Но в итоге всё прошло успешно, диплом я защитил и с июля 2024-го стал работать без отрыва от производства – уже с высшим строительным образованием.

- Какая была тема диплома?

- Проектирование спортивного комплекса в городе Гатчине. Именно в Гатчине! С привязкой к месту.

- На «Баррикаду» тебя взяли сразу мастером?

- Да, с учетом того, что у меня уже было среднее профессиональное образование и руководящий опыт.

- Что производит арматурный цех – решетки для бетонных плит?

- Всё гораздо сложнее. Да, у каждого железобетонного изделия, как у человека, есть скелет: у каждой колонны, у каждой аэродромной плиты, у каждой сваи. Вот мы эти скелеты и производим. Если говорить о производственных процессах, то это стыковка, гибка, сварка сеток и многое другое.

Цех огромный, включает несколько подразделений; у меня, наверное, одно из интереснейших направлений – вязка. Вязка – это колонны, балки. Очень интересные изделия иногда попадаются. Приходят заказы, составляются планы, исходя из которых мы распределяем задания между рабочими, чтобы на выходе получить уже определенный каркас в соответствии с технической документацией и дать его в формовочный цех.

- Университетские знания пригодились?

- Да, в основном для чтения чертежей. Нам ставят задачу, дают чертеж – мы, соответственно, решаем, как это сделать оптимально. Процесс сложный, но интересный: нужно понять, из чего состоит изделие, какие закладные туда заходят, какая, может быть, туда входит навивка, то есть разобрать все тонкости, нюансы, сеточки и т.д. И потом всё это собрать воедино.

Взять, допустим, колонну: у колонны есть каркас, у каркаса есть хомуты и арматура. Арматура делается одним человеком на одном посту, хомуты делаются другим и на другом посту. Закладные делаются сварщиком, но, прежде чем закладные начать варить, их нужно вырезать из определенного листа металла. В общем, над одним изделием трудится несколько команд.

- Как это всё постичь с нуля? У тебя был какой-то наставник, когда ты пришел?

- Наставник был, очень быстро всё объяснял. Но тут дело не в наставнике. Если сам во всём разберешься – будешь работать. А самое главное даже не в том, чтобы разложить изделие на молекулы, – важно найти контакт с коллективом. Когда я пришел в цех, я не знал никого, а там – шестьдесят-семьдесят человек, и у каждого свое направление: кто-то стыкует, кто-то гнет, кто-то варит, кто-то режет, рубит, пилит, сверлит. И каждого нужно знать, кто чем занимается. В целом меня восприняли неплохо. Коллектив у нас сплоченный, в обоих звеньях ребята ответственные и сильные в своей профессии. Ну, так как я уже третий год работаю, наверное я этот уровень прошел.

- Сколько времени потребовалось, чтобы полностью освоиться на заводе?

- С начала плотной работы, без учебных отпусков – месяца три, когда я выучил всех поименно и запомнил, кто чем дышит. А вот полное понимание производственного процесса пришло чуть позже, чтобы я уже как полноценный мастер арматурного цеха мог ставить задачи: так, завтра в плане вот это, и мне нужно здесь сетку сварить, здесь петли нагнуть, тут каркас связать и т.д.

- Какой рабочий график у мастера?

- Три через три, иногда четыре через два. Сейчас вот третью смену на сутки выхожу.

- Цех работает безостановочно?

- Арматурный цех работает всегда. Днем и ночью, круглые сутки. Другие цеха могут работать в одну смену, наш – нет.

- Он самый загруженный?

- Ну, весь металл, все каркасы, закладные – всё идет от арматурного. Если не будет материала от нас, другие цеха не смогут выполнить план.

- Почему всё-таки ты выбрал «Баррикаду», не рвался в Северную столицу?

- «Баррикада» меня как-то воодушевила… Наверное, привлекла перспектива, которая открывается на этом предприятии. И к тому же если в моем родном городе существует такое производство, почему бы не пойти и не внести свою лепту? Я считаю, что свое производство нужно поддерживать всегда.

Гул затих. Я вышел на подмостки

- Иван, ты, как известно, не только мастер производства, но еще и артист театра-студии «За углом». Остается время на театральную жизнь?

- К сожалению, я давно не выходил на сцену. В силу того, что из театра ушел главный режиссер Юрий Алексеевич Калугин, вместе с ним ушли и спектакли, в которых я был задействован. Но театра мне очень не хватает, это настоящая отдушина. Меня до сих пор приглашают и во Дворце выступить – в роли Павла Петровича, например. Это у меня уже традиция: в новогодние праздники обязательно побывать императором, если не императором, так придворным, не придворным, так дворецким. Я никогда не отказываюсь. В этом году был

Павлом I, аудиенцию давал туристам.

По поводу спектаклей поступают предложения, и по возможности я, конечно, буду принимать участие. Потому что в театр если один раз попал, он становится неотъемлемой частью твоей жизни. Тем более у меня это генетическое: мама – актриса театра «За углом». А сцена дает прекрасную эмоциональную разрядку и одновременно большой положительный заряд: вот я отыграл спектакль – зрители получили удовольствие, я – аплодисменты и внутренне удовлетворение. И всем хорошо. Конечно, я вернусь на сцену, если позволит время и загруженность на работе, потому что производство – прежде всего.

Не бойся, что не получится – бойся, что не попробуешь

- Нагрузка большая? План выполняете?

- Загруженность не уменьшается, скажем так. Бывают короткие периоды затишья, не более того. И – да, план мы выполняем, иногда даже с опережением. Тут нужна хорошая коммуникация, причем не только в арматурном: нужно взаимодействовать с мастерами формовочного цеха, со складом металла, со всеми службами, и, если всё настроено, как часы, мы можем отдать изделие с опережением. Но для этого нужно четкое понимание, потянем или нет.

- Кадры нужны?

- Кадров много не бывает, люди нужны всегда. Но дело не столько в количестве, сколько в качестве: можно горы свернуть не с сотней человек, а с десятком – если эти десять будут заменять собой сотню.

- Что бы ты посоветовал сейчас своим юным землякам – выпускникам и дипломникам технических вузов: стоит ли идти на производство или это слишком сложно, и не каждый справится?

- Я бы посоветовал не бояться и пробовать. Да, производство – оно всегда сложное, будь то «Баррикада» или любое другое предприятие. Но бояться нужно не того, что не получится – бояться нужно, что у тебя всё могло бы получиться, но ты не попробовал! Вся строительная отрасль – нелегкая, но тем интереснее. Надо набираться опыта, тем более если хочешь карьерного роста. Производство, фабрика, завод – на этом-то всё и держится. Просто это нужно уловить…

Беседовала Екатерина Дзюба

Целевики – в ГАСУ и Техноложке

Производственное объединение «Баррикада» привлекает и воспитывает кадры, активно взаимодействуя с учебными заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В числе партнеров – Гатчинский государственный университет, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж и техникум отраслевых технологий, финансов и права. В рамках целевого обучения завод сотрудничает с Государственным архитектурно-строительным университетом и Санкт-Петербургским государственным технологическим институтом.

Для популяризации инженерно-технических и строительных профессий среди молодежи «Баррикада» дважды в год проводит «Неделю без турникетов», Дни карьеры в вузах и средних профессиональных учебных заведениях и другие мероприятия. Совместно с Гатчинской школой № 9 и студентами сотрудники предприятия участвуют в крупных всероссийских конкурсах – «Инженерные кадры России» (ИКаР) и «Кибердром».

А в распоряжении трудового коллектива «Баррикады» – спортзал и бассейн, здравпункт, столовая, общежитие гостиничного типа, программа льготного ДМС.