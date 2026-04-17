Мошенники не дремлют: остерегайтесь обмана!

День победы для обмана граждан

В преддверии 9 Мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активизировались мошенники, которые под видом праздничных выплат, компенсаций и подарков пытаются выманить у граждан деньги и личные данные. Об этом сообщает региональное управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным полиции, злоумышленники действуют по нескольким схемам. Они рассылают сообщения со ссылками на «получение компенсации», звонят, представляясь сотрудниками «пенсионного фонда» или банка, а также создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы. На таких сайтах пользователям предлагают ввести номер банковской карты и CVV-код, якобы для оформления праздничного подарка. Кроме того, мошенники могут привлекать курьеров, которые под предлогом доставки презента требуют предоплату или данные карты для «возврата средств».

Полиция призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать личные данные и реквизиты карт незнакомым лицам. Передавать посторонним лицам пароли, сроки действия карт и коды из сообщений категорически запрещено.

5 заклинаний мошенников

Эксперты называют пять фраз, которые чаще всего используют мошенники в 2026 году, чтобы выманить у граждан персональные данные или заставить перевести деньги.

1. «Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан, сейчас придет код, продиктуйте его».

Сотрудники госструктур никогда не запрашивают коды подтверждения. Такая просьба – явный признак попытки получить доступ к вашим персональным данным.

2. «Зафиксирована попытка оформления кредита, переведите деньги на безопасный счет».

Термина «безопасный счет» не существует. Это уловка, чтобы человек добровольно перевел деньги мошенникам.

3. «Успейте открыть инвестиционный счет сегодня, доход гарантирован».

На бирже никто не может гарантировать доход. Перевод денег по такому предложению может привести к потере средств на фальшивой платформе.

4. «С вашего счета финансируются запрещенные организации, для разбирательства соединяю с ФСБ».

Сотрудники ФСБ и МВД никогда не обсуждают финансовые вопросы по телефону и не переключают звонок на других лиц. Это классическая схема запугивания.

5. Сообщение в мессенджере: «Это ты на фото?» с прикрепленной ссылкой.

Переход по такой ссылке ведет на фишинговый сайт с вредоносным программным обеспечением. Не открывайте неизвестные ссылки и сразу прекращайте диалог.

«Моё здоровье» – не ваше дело

Мошенники атакуют пользователей портала «Госуслуги» через раздел «Мое здоровье»: злоумышленники начали активно использовать этот раздел для реализации новых схем обмана граждан.

Преступники создают фишинговые страницы, полностью имитирующие интерфейс официального сервиса. Схема обмана строится на том, что пользователя убеждают «записаться к врачу» или «получить документы» на поддельном сайте. Для этого жертву просят ввести номер телефона, а затем – продиктовать код, пришедший в SMS.

Если вы, чего доброго, попались на эту удочку и выдали свои данные, начинается шквал звонков: мошенники принимаются названивать, представляясь сотрудниками техподдержки портала, банка или правоохранительных органов, сообщают о якобы произошедшей утечке данных. Используя методы запугивания, они пытаются выманить у жертвы деньги.

«Перерасчёт электричества»

Мошенники рассылают сообщения, маскируя их под уведомления о якобы перерасчете коммунальных платежей за электроэнергию.

В подобных сообщениях граждан призывают незамедлительно приступить к оформлению перерасчета. Для этого предлагают в кратчайшие сроки передать личные данные, необходимые, по словам злоумышленников, для решения вопроса. На самом деле таким образом осуществляется сбор персональной информации, с помощью которой мошенники получают доступ к данным жителей России.

Также мошенники стали чаще применять схемы обмана с использованием QR-кодов – как метод против усилившегося антифрод-контроля в банках. Чаще всего такие схемы распространяются с помощью поддельных бумажных квитанции, которые жители находят у себя в почтовых ящиках.

Екатерина Дзюба