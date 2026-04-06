Тактовый маршрут между Гатчиной и Санкт-Петербургом

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «СЗППК» Кирилл Корнилин.

- За 20 лет работы компания увеличила количество маршрутов с 9 до 154, из которых уже пять работают по тактовому графику. Объем перевозок увеличился более чем в шесть раз: с 15 млн до более чем 100 млн пассажиров в год. Сегодня мы запускаем шестой тактовый маршрут. Это результат труда большого коллектива специалистов, благодаря которому мы можем формировать новые транспортные предложения и делать поездки для пассажиров более удобными и предсказуемыми, – отметил генеральный директор АО «СЗППК» Кирилл Корнилин.

Введение тактового движения на данном участке обусловлено ростом пассажиропотока: в 2025 году он увеличился почти на 5% в сравнении с 2024 годом.

Поезда будут курсировать с удобным 30-минутным интервалом:

- в утренний час пик от ст. Гатчина-Балтийская: с 05:55 по 08:55;

- в вечерний час пик от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга: с 16:50 по 18:50.

Указанный интервал движения обеспечивается дополнительно назначенными парами пригородных поездов, а также корректировкой расписания на направлении, отметили в пресс-службе СЗППК. Тактовые маршруты ежедневно доставляют пассажиров от дома до работы и обратно.

- Поручил транспортному блоку проработать возможность добавления электропоездов и на других направлениях, где уже отмечается высокий пассажиропоток, как, например, в Сертолово, а также дополнительных поездов на Кингисеппском направлении для доставки гостей на празднование Дня Победы и Дня образования Ленинградской области в Ивангород, - сказал Александр Дрозденко.