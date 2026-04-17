Кофе: друг или враг? Отвечает врач ИНВИТРО

Польза кофе

Кофе – один из самых распространенных напитков в мире, который регулярно потребляет половина населения земного шара. В его составе обнаружено более тысячи различных соединений, включая мощные антиоксиданты, хлорогеновую кислоту, витамины и минералы. Ученые все чаще говорят о положительном влиянии кофе на организм. Регулярное употребление 1-4 чашек в день связывают со снижением риска многих заболеваний.

Защита сердца и сосудов. Многолетние исследования показывают, что умеренное потребление кофе связано со снижением риска артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и даже общей смертности. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, кофе защищает сосуды от окислительного стресса и воспаления. Профилактика нейродегенеративных заболеваний. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, а содержащиеся в обжаренных зернах вещества фенилинданы препятствуют накоплению патологических белков в мозге. Это снижает риски развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Снижение риска диабета 2 типа и некоторых видов рака. Кофе улучшает чувствительность клеток к инсулину и уменьшает хроническое воспаление, что защищает от метаболического синдрома. Также отмечается благоприятное влияние на работу печени и снижение вероятности рака толстой кишки. Повышение физической и умственной работоспособности. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за чувство усталости, улучшает концентрацию, внимание и скорость реакции, а также помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Вред кофе

Обратная сторона медали – негативные эффекты при превышении индивидуальной нормы или наличии противопоказаний.

Перегрузка нервной системы. Высокие дозы кофеина могут вызывать тревожность, раздражительность, бессонницу и учащенное сердцебиение. Регулярное употребление больших доз истощает нервную систему, и со временем привычная порция перестает бодрить.

Проблемы с пищеварением. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и может усугублять течение гастрита, язвенной болезни и рефлюкса. Пить его натощак пациентам с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется.

Влияние на усвоение витаминов. Кофеин может препятствовать всасыванию витамина B1 (тиамина), что при длительном злоупотреблении способно привести к его дефициту.

Синдром отмены. При резком прекращении регулярного употребления кофеина может возникнуть головная боль, усталость и раздражительность – так называемый «синдром отмены».

Безопасная норма: сколько чашек кофе можно пить в день

Ведущие мировые организации здравоохранения, включая ВОЗ, Европейское агентство по безопасности продуктов (EFSA) и Роспотребнадзор, сходятся во мнении, что безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 миллиграммов.

Перевести эту цифру в чашки непросто, так как содержание кофеина зависит от сорта зерен, способа заваривания и объема порции. Вот ориентировочные значения для популярных напитков:

Напиток Объем порции Содержание кофеина Эспрессо 30 мл 60-80 мг Американо, фильтр-кофе 240 мл 115-200 мг Капучино, латте 240 мл 100-120 мг Растворимый кофе 1 чашка 60-100 мг

Таким образом, 400 мг кофеина – это примерно 3-4 стандартные чашки зернового кофе или до 6 чашек эспрессо. Однако врачи рекомендуют ориентироваться на самочувствие и ограничиваться 2-3 чашками в день.

Кроме того, последние исследования показывают, что время употребления кофе имеет значение. Ученые из США выяснили, что максимальную пользу напиток приносит, если пить его в первой половине дня. Утренний кофе (до обеда) снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, в то время как у тех, кто пьет кофе в течение всего дня, такого эффекта не наблюдается.

Кому стоит полностью отказаться от кофе

Несмотря на пользу, есть состояния и заболевания, при которых от кофе лучше отказаться или свести его употребление к минимуму. К ним относятся:

Неконтролируемая артериальная гипертония, тяжелые аритмии, период восстановления после инфаркта или инсульта.

Тяжелые тревожные расстройства, панические атаки.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Панкреатит, желчнокаменная болезнь.

Синдром раздраженного кишечника.

Предрасположенность к образованию камней в почках.

Беременность (рекомендуемая доза – не более 200 мг кофеина в день, то есть 1-2 чашки).

Также встречается индивидуальная непереносимость кофе, которая обусловлена генетически. Ген CYP1A2 определяет, насколько быстро ваш организм расщепляет кофеин. Обладатели «быстрого» варианта метаболизируют его за 2-3 часа, а «медленного» – за 6-8, поэтому они чаще испытывают тревожность, сердцебиение и проблемы со сном после выпитой чашки напитка.

Как выбрать кофе: советы по сортам

Разнообразие кофе на полках магазинов впечатляет. Чтобы выбрать качественный продукт, стоит обращать внимание на несколько ключевых параметров.

Вид кофе. Самые популярные и широко доступные виды – арабика и робуста. Арабика обладает мягким, сладковатым вкусом с цветочными и фруктовыми нотками, в ней меньше кофеина. Робуста более горькая, терпкая, с ореховыми нотками, зато содержит примерно в два раза больше кофеина. Для ежедневного употребления чаще выбирают 100% арабику или ее смесь с небольшим количеством робусты для крепости.

Степень обжарки. Вкус и аромат напрямую зависят от обжарки. Светлая обжарка сохраняет кислотность, ягодные и цветочные нотки, подходит для моносортовой арабики. Средняя обжарка – универсальный вариант со сбалансированным вкусом, подходит и для арабики, и для смесей. Темная обжарка дает интенсивный горьковатый вкус с нотами шоколада и какао, содержит меньше антиоксидантов, но часто используется для эспрессо.

Внешний вид и упаковка. Качественные зерна должны быть примерно одинакового размера и цвета, без трещин и сколов. На упаковке обязательно указаны сорт, степень обжарки, страна происхождения и дата упаковки. Лучше выбирать кофе в вакуумных упаковках с клапаном, который выпускает углекислый газ, но не пропускает кислород. Идеальный вариант – покупать свежеобжаренные зерна и молоть их непосредственно перед завариванием.

Способ приготовления. Для разных способов заваривания подходят разные сорта и помол. Для турки нужен очень тонкий помол в пыль, для эспрессо-машины – тонкий, для френч-пресса – крупный.

Дополнительные советы и интересные факты

Кофе без кофеина – не панацея для всех. Он сохраняет большую часть антиоксидантов и полезных веществ, но может оказывать стимулирующее действие на выработку желудочного сока и противопоказан при тех же заболеваниях ЖКТ.

Кофе с молоком снижает концентрацию антиоксидантов, так как казеин связывает их, замедляя всасывание. Однако это уменьшает раздражающее действие на слизистую желудка и может быть вариантом для людей с чувствительным ЖКТ.

Не пейте кофе вместо приема пищи. Его употребление вместо завтрака лишает организм витаминов, белков и может нарушить работу желудка, приводя к обострению хронических заболеваний.

Также учитывайте, что кофеин содержится в чае, какао, коле, энергетиках и даже в некоторых лекарствах от головной боли. Суммарная его доза из всех источников не должна превышать безопасные 400 мг в сутки.

Кофе – это вкусный и полезный напиток, если подходить к его употреблению осознанно. Учитывайте свои генетические особенности, состояние здоровья и всегда ориентируйтесь на самочувствие. При выборе кофе отдавайте предпочтение качественному зерновому продукту, пейте его в умеренных количествах и в первой половине дня. И если у вас есть сомнения, что он может быть вреден, – проконсультируйтесь с врачом.

Фото freepik.com