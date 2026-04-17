В Рождествено поднимается Дом культуры
Сельский дом культуры на 150 мест в Рождествено Гатчинского района поднялся до второго этажа. Выполнено устройство фундаментной плиты, возведены пилоны и перекрытия, смонтированы лестничные марши в корпусах зрительного и спортивного залов.
В настоящее время силы сосредоточены на завершении несущего контура верхнего яруса. Продолжается монтаж опалубки и армирование обвязывающих балок второго этажа. Завершается бетонирование лестницы в зрительном зале.
Проинспектировал строительство ДК первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Валерий Енин:
«Дом культуры в Рождествено — это часть политики по комплексному подходу к развитию сельских территорий. Объект станет точкой притяжения для жителей Гатчинского района, куда можно привести детей на концерт или сходить на выходных отдохнуть всей семьей. Сейчас здесь возведены пилоны двух этажей, но совсем скоро здание начнет радовать местных жителей».
Фото комитета по строительству Ленинградской области
