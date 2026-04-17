В Рождествено поднимается Дом культуры

Ароматная чашка кофе по утрам – ритуал миллионов людей. Одни не представляют без нее начала дня, другие уверены, что кофе вредит сердцу и сосудам. Где же истина? Современная наука утверждает, что умеренное потребление кофе приносит больше пользы, чем вреда. Но важно понимать меру, учитывать особенности своего организма и выбирать качественный продукт. Ольга Патюкова, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт ИНВИТРО рассказывает, что нужно знать о кофе, чтобы он работал на ваше здоровье, а не против него.