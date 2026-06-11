Дарья Клярцевич: «Если любишь предмет, преподавать его не сложно»

Ее любимый предмет – математика, любимый возраст учеников – пятые-шестые классы. Дарья Владимировна ведет математику в Гатчинском лицее № 3 и никакой другой профессии, кроме учительской, для себя не представляет. Однако изначально выбор пал на Горный университет, а мама – учитель информатики – дочь от школы отговаривала.

Дарья Клярцевич – уроженка Белгородской области, но уже шесть лет живет и работает в столице 47 региона, считая лицей № 3 – лучшей школой города. В этом году она выиграла муниципальный конкурс «Учитель года» и стала призером регионального этапа, войдя в пятерку лучших учителей Ленинградской области.

Как из инженера-автоматизатора нефтегазопереработок получился преподаватель математики и почему профессия учителя – лучшее из возможного?

- Я всегда знала, что хочу быть учителем. Но сначала окончила Санкт-Петербургский горный университет, потом – магистратуру в ИТМО на кафедре автоматизации. И уже второе высшее образование получила педагогическое по специальности «Учитель математики». После вуза в 2020 году пришла работать в Гатчинский лицей № 3.

- Почему вы решили пойти в профессию таким сложным путем?

- Ну, у меня мама учитель, и она предложила попробовать что-то другое, в непедагогической сфере.

- Мама отговаривала идти по ее стопам?

- Да. Потому что она знает, как это непросто. Учитель – это не работа, это образ жизни. Но всё равно наследственность, видимо, пересилила, и я пошла работать в школу.

- А мама что преподает?

- Информатику, теперь тоже в гатчинском лицее. Мы вообще из Белгородской области, я приехала сюда учиться в 2015 году, с 2020-го живу в Гатчине, муж – коренной петербуржец. А вот наша дочка уже родилась здесь, и, получается, она единственная из нас гатчинка по рождению.

- Вы пришли в школу сразу после института. Какие классы вам дали?

- Я преподаю математику в лицее с сентября 2020 года, и мне сначала дали пятиклашек (могли, конечно, и старших дать, но меня пожалели). Я чуть-чуть не довела свой класс до девятого: ушла в декрет, в этом году вернулась,

и у меня сейчас опять пятые и шестые классы.

- А изначально в каких классах хотелось преподавать?

- Лучший возраст – это пятый-шестой класс, конечно. И потом уже, наверное, одиннадцатый. Потому что в пятом-шестом они еще маленькие, только пришедшие из начальной школы, слушают внимательно, все правила соблюдают. Дальше начинается переходный возраст – со всеми вытекающими, а уже в одиннадцатом классе это сформировавшиеся личности. На тебя смотрят практически взрослые люди, у которых уже цели поставлены. Все знают, куда они хотят поступать, что им надо, а что им не надо, и учатся совершенно осознанно.

- Когда вы только пришли на работу в школу, действительность оправдала ваши ожидания? Вы не разочаровались, не испугались обилия задач?

- Нет, потому что я всё знала. Я же с мамой в школу ходила и всё это видела. Всё мое детство прошло в школе с мамиными учениками. Поэтому, придя в этот мир уже в качестве учителя, я ко всему была готова, и всё, что происходило, не было для меня откровением. Любые сложности педагогической работы – это просто обыденная часть жизни. И я не знаю, как можно по-другому, поэтому я и хотела пойти работать в школу. И моя трехлетняя дочка сейчас тоже иногда ходит со мной на работу. У нас семейный подряд!

- Сразу получилось с ребятами контакт найти? Как они восприняли начинающего педагога?

- Ну, разные ситуации, конечно, возникали, но в целом всё было достаточно спокойно. Сначала в школе на меня смотрели настороженно, но время показало, что из меня получился неплохой учитель – в 2021 году я выиграла номинацию «Молодой педагог».

- Так сразу?

- Да, это был мой первый конкурс – и первая победа. Я отработала год и пошла на муниципальный этап конкурса «Учитель года» в номинацию молодых педагогов.

- Получается, в этом году вы превзошли себя и победили уже на новом уровне. Расскажите, как проходил конкурс «Учитель года»?

- На конкурсе было три этапа: мастер-класс, видео-визитка и открытый урок. На мастер-классе надо было показать опытным учителям, на что ты способен, продемонстрировать свои профессиональные знания и навыки. Видео-визитку я делала сама, но снимать и монтировать мне помогал мой друг: мы с ним ночами сидели, переснимали, в школу ходили для съемки. Спасибо огромное моему классу – 53, они там были активно задействованы.

Я очень благодарна за понимание и ребятам, и родителям, потому что, когда я участвовала в муниципальном этапе и потом, когда я выиграла, мне пришлось готовиться к региону, было очень тяжело, и я немножко потерялась как классный руководитель. А мой класс оказал мне колоссальную моральную поддержку: все вошли в положение, и в итоге всё прошло хорошо.

- А открытый урок на конкурсе проходил в каком классе, в вашем?

- Нет, открытый урок мы давали в Гатчинской школе № 9. Я проводила урок у чужих ребят – у пятиклассников «девятки». Но мне было абсолютно комфортно. Учитывая, что я детей и дети меня видели впервые, контакт у нас наладился моментально. Не знаю, может быть, потому что это моя стихия, но что на муниципальном, что на региональном этапе самым простым заданием для меня был именно открытый урок. Хотя проходит он без подготовки: ты не знаешь детей, не знаешь, как пойдет урок, уложишься ты в тайминг или не уложишься, и вообще всё может пойти не по сценарию, возможна любая неожиданность. Но это был тот самый этап, от которого я получала искреннее удовольствие. Я реально забывала о том, что я участвую в конкурсе – я просто наслаждалась этими 40 минутами, и все переживания в первые же секунды урока куда-то испарились.

- Видимо, это призвание. Региональный этап был сложнее?

- На областном уровне конкурс проходил в Выборге, туда я попала как победитель муниципального этапа. В первый день проходил открытый урок и педагогическое интервью, а на следующий день те, кто прошел в первую пятерку, давали мастер-класс и участвовали в брифинге. Всего там было четыре этапа. И уже на следующий день мы узнали результаты.

- Какое у вас место?

- Я вошла в пятерку лидеров. Там были один победитель, один лауреат и три призера – я в их числе.

- Большая была конкуренция?

- В конкурсе участвовали и опытные учителя – те, кто прошел уже несколько таких конкурсов, и были те, кто, как я, попал на регион в первый раз. Морально, конечно, очень непросто. Но когда начинаешь общаться с другими учителями, понимаешь:

у них те же чувства, те же проблемы, и становится чуть-чуть проще, потому что мы все одинаково переживаем, мы все одинаково волнуемся.

В Выборге не было какого-то морального давления или острой конкуренции между конкурсантами. Очень комфортная была обстановка, при том что мы все боролись за одно-единственное место. Мы прекрасно общались и, разъезжаясь, очень тепло друг с другом простились. Так что теперь я знаю, что, если я напишу кому-то из коллег в Киришах или во Всеволожске, мне везде найдется поддержка и на любой вопрос я получу ответ. По всему 47 региону у меня теперь есть знакомые учителя – это здорово.

- На конкурсе в Выборге были все молодые учителя?

- Да, наверное, в основном до тридцати пяти лет. Я состою в Ассоциации педагогов Ленинградской области, и среди призеров и победителей в разных номинациях муниципального этапа конкурса «Учитель года» было много членов этой ассоциации.

- Планируете снова участвовать в конкурсе? Теперь же надо победить на регионе?

- Ну, уже зная, как это всё устроено, конечно, выходить второй раз на конкурс гораздо легче. Но пока я хочу немножко отдохнуть, набраться сил и дать возможность поучаствовать другим учителям. Это же важно сейчас для профессионального развития.

- Кстати, о профессии. Вот педагогические вузы каждый год выпускают сотни готовых специалистов, а учителей-предметников в школах не хватает. Почему? На что бы вы предложили обратить внимание выпускнику школы, вуза, если он сомневается?

- На мой взгляд, при прочих равных, в этой профессии объективно больше плюсов со многих точек зрения.

Во-первых, отпуск летом и 56 дней! Это не две недели, как у многих служащих.

Во-вторых, всё-таки достаточно лояльный рабочий день в комфортных условиях, несмотря на то что мы всё время «на связи» и в бумажках вечных. Всё равно это не так тяжело, как, условно, на заводе восемь часов у станка.

А в-третьих, работая в школе, с детьми, ты постоянно находишься в движении, у тебя молодость никогда не заканчивается! Особенно если ты классный руководитель. Я вообще не понимаю, как можно в школе работать без классного руководства – это ж жизнь мимо тебя проходит! Поездки, соревнования всякие, экскурсии, выступления детей – ты с ними живешь, как может быть по-другому?

Мне очень повезло с детьми – у меня 29 человек в классе, очень хорошие девочки и мальчики. И мне очень повезло с родителями – это огромный плюс, так что грех жаловаться.

- А не сложно целому классу объяснять свой предмет, тем более математику?

- В математике всё по формулам, всё по алгоритму, всё четко и понятно. Я люблю точные науки. А если свой предмет любишь, то преподавать его несложно.

- Как вы считаете, что останавливает молодежь на пути в школу? Боятся трудностей, большой нагрузки?

- Не знаю, возможно, молодые кадры боятся ответственности? Потому что работа учителя – это огромная ответственность, конечно. И это очень многозадачная профессия, очень стрессовая. Кто-то может просто не справиться.

- Дарья Владимировна, вот сейчас ваша дочка – так же, как вы когда-то, ходит с мамой в школу, привыкает к обстановке. Что вы ей скажете, если через пятнадцать лет она соберется продолжить педагогическую династию? Не станете отговаривать?

- Это будет ее решение. Я, конечно, послушаю ее доводы, может быть, как-то чуть-чуть направлю. Но, если девочка захотела работать в школе, почему нет? Во-первых, это ее выбор, а во-вторых, это лучшее, что может быть.

Беседовала Екатерина Дзюба

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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