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Благотворительные фонды Ленобласти смогут сократить расходы

Государственная Дума приняла закон, который подготовила депутат от Ленинградской области Ольга Занко. Инициатива избавит небольшие благотворительные фонды от лишних расходов и бумажной работы.

Рубрики:  Общество

«Каждый рубль для небольшого фонда на счету — это деньги, которые собирают неравнодушные люди, чтобы помочь детям, ветеранам, семьям участников СВО, людям с инвалидностью, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И чем меньше средств уходит на обязательные процедуры, тем больше помощи получают те, ради кого эти фонды работают. В Ленинградской области работают десятки таких фондов. Многие из них выросли из инициативы нескольких человек, которые однажды решили не проходить мимо чужой беды. Такие команды заслуживают не дополнительных барьеров, а поддержки. Спасибо Ольге Занко и партии «Единая Россия» за инициативу, которая поможет благотворительным организациям заниматься главным — помогать людям», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Наш законопроект — это ощутимая мера поддержки для небольших региональных и местных благотворительных фондов. Их работа часто держится на инициативе нескольких сотрудников и волонтеров. Они помогают землякам - участникам СВО, развивают дворовые пространства, заботятся о ветеранах, пенсионерах, инвалидах, детях-сиротах. Теперь у таких фондов будет больше возможностей направлять сэкономленные ресурсы туда, где они особенно нужны», — прокомментировала Ольга Занко, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России».

Изменения вносятся в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Сейчас порог поступлений, при котором фонд мог не проводить обязательный аудит, составляет 3 млн рублей в год. Новый закон повышает его до 5 млн рублей. Это означает, что небольшие фонды смогут сами решать, нужен ли им аудит. При этом право провести его добровольно сохраняется. Указанная мера не касается личных фондов, а также специализированных организаций управления целевым капиталом и международных общественно полезных фондов.