Почта России выпустила марку в честь Военно-морского флота России

Военно-морской флот (ВМФ) — один из видов вооружённых сил Российской Федерации, который состоит из следующих родов сил: подводных, надводных, морской авиации, береговых войск и оперативно-стратегических объединений Военно-морского флота. На марке номиналом 80 руб., выпущенной тиражом 88 000 экземпляров, изображены фрегат, ракетный подводный крейсер стратегического назначения, самолёты.

«Самые значимые события в истории нашей страны находят отражение в продукции, которую Почта традиционно выпускает к знаменательным датам. Уверен, что марка, посвящённая Военно-морскому флоту России и погашенная специальным штемпелем, пополнит коллекции филателистов», — сказал директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко.

Дополнительно к выпуску тиража почтовых марок изготовили конверты первого дня и художественные штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и г. Вилючинска Камчатского края. На штемпеле указано число: 26 июля 2026 г.

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.