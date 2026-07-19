«Юхла» - праздник, который всегда с тобой!

Праздник «Юхла» — яркое семейное событие, проходящее в удивительном уголке гатчинской земли — на месте исторической усадьбы архитектора Штакеншнейдера, некогда расположенной на берегу быстрой речки Ижоры.

Слово «юхла» в переводе с финского языка означает «праздник», «торжество». Впервые «Юхла» прошла в 2022 году в деревне Петрово, с тех пор став традиционным праздником на гатчинской земле. Имея в своей основе ингерманландские корни, праздник далеко шагнул за рамки одной национальности, не только способствуя сохранению культурного наследия, но и объединяя людей разных национальностей.

В гатчинской «Юхле» сказочная атмосфера Муми-дола сочетается с погружением в историю и культуру ингерманландских финнов и других народов гатчинской земли. В четырехчасовой программе, развернувшейся 18 июля на территории усадьбы Штакеншнейдера, были встречи и игры с любимыми сказочными персонажами, исторические реконструкции, лекции, мастер-классы, кухня народов России и концерт, участие в котором приняли представители разных народностей, населяющих гатчинскую землю — русские, ингерманландские финны, татары, башкиры.

Время пролетело незаметно, и гости долго еще не хотели расходиться, наслаждаясь послевкусием доброго праздника, подарившего столько радости и подружившего многих людей на берегу реки Ижоры.

Праздник «Юхла» организован этнокультурным содружеством ингерманландских финнов и народов гатчинской земли «Исток Ижоры», АНО «Гатчинская мельница» и Органической фермой ВЕСИ при поддержке администрации Гатчинского округа и комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Юлия Лысанюк