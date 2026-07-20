В новом городском пространстве «Телеграф» в Гатчине появится Сиреневый пруд
Название для него предложили жители города во время открытого обсуждения в социальных сетях проекта.
Несколько недель назад команда «Телеграфа» рассказала о планах по благоустройству пруда на территории будущего общественного пространства и предложила подписчикам придумать для него название. В обсуждении приняли участие жители Гатчины и подписчики проекта, предложившие десятки вариантов.
В итоге команда выбрала название «Сиреневый пруд». Его предложил один из участников обсуждения, который получит памятный подарок с символикой Телеграфа.
«Для нас было важно не просто придумать красивое название, а дать возможность жителям почувствовать себя частью проекта еще до его открытия. Телеграф создается как пространство для города и вместе с городом, поэтому такие решения нам хочется принимать совместно», — отмечает команда проекта.
Сейчас для пруда разрабатывается проект благоустройства. В ближайшие месяцы планируется провести очистку водоема, озеленение береговой линии, создать удобные подходы к воде и зоны отдыха. В перспективе территория вокруг пруда станет одной из ключевых общественных площадок «Телеграфа».
По замыслу команды, пространство у воды будет использоваться для городских мероприятий, камерных концертов, фестивалей и летних встреч. Уже сегодня в пруду обитают рыбы, а после благоустройства он станет полноценной частью прогулочного маршрута по территории «Телеграфа».
«Телеграф» — новое общественное торговое пространство в историческом центре Гатчины на месте бывшего вещевого рынка, которое объединит культурные события, творческие проекты, гастрономию, офисы и креативные индустрии.
Полина Мурзина