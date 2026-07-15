Гатчинский "Телеграф" готовится к открытию

Участниками встречи стали художники, ремесленники и представители локальных брендов. Среди них – представители Гатчинского товарищества художников, творческого сообщества «Артель мастеров – Гатчина и окрестности», «Школы дизайна» Гатчинского университета и другие жители, которые уже сегодня формируют культурную жизнь города, развивают творческие проекты, создают авторские изделия, проводят мастер-классы и организуют выставки.

Участники экскурсии увидели территорию будущего общественного пространства и узнали, каким оно станет после открытия. Особое внимание на встрече уделили возможностям для местного сообщества.

Сейчас «Телеграф» занимает практически целый квартал. Это не только историческое здание бывшей телефонной станции, но и бывшее здание ООО «ИТА КОНБОР», и территория по обе стороны пруда.

Куратор проекта Полина Мурзина рассказала гостям об истории здания, ходе реставрации исторических фасадов и текущем этапе реализации проекта.

- Будем делать все в единой стилистике. Рядом с прудом планируется событийный павильон, над ним – эксплуатируемая крыша. Можно будет подняться наверх и погулять, а летом, например, проводить занятия йогой. Рядом, в пристройке к историческому зданию, разместится винтовая лестница. На втором этаже у каждого арендатора будет свой выход на террасу. В историческом здании разместятся гастрономические проекты, локальные бренды, рабочие пространства, общественные зоны и площадки для проведения культурных и образовательных событий, – пояснила Полина Мурзина.

Между зданиями формируется гастроулица. Здесь будут проходить ярмарки. Над этой пешеходной улицей строится два перехода, по которым можно перейти с террасы одного здания на крышу другого. В новом павильоне, построенном со стороны улицы Володарского, разместится большой ресторан.

Концепция пространства – семейное, безопасное место для местных жителей и туристов. Хотелось, чтобы люди приходили сюда и закрывали большинство своих потребностей. К примеру, приходит мама с детьми, оставляет их на занятии в творческой мастерской, а сама тем временем может сходить на маникюр; после занятия можно всем вместе посетить ресторан, а вечером послушать джазовую музыку у пруда.

- Это будет точка притяжения для гатчинцев и туристов, которая позволит им планировать свой досуг с уверенностью, что здесь их всегда встретят с душой. По срокам мы справляемся, в сентябре начнем сдавать площади в аренду. Территория общественного пространства будет доступна и безопасна. Мы убираем заборы, устанавливаем камеры видеонаблюдения, нанимаем охрану и создаем безбарьерное пространство, где сведены к минимуму препятствия, мешающие людям свободно перемещаться, получать услуги и чувствовать себя комфортно. Также предусмотрена парковка и проезд – с улицы Урицкого на Володарского, – рассказала Полина Мурзина.

История этого места сохранится не только в названии. Возле центрального исторического фасада уже благоустроили садик. Вдоль него на стендах будет представлена вся история этого здания, начиная от телефонной станции. Реставраторы продолжают вручную восстанавливать каждый кирпичик. А они здесь разные по цвету и очень красивые. Приятно отметить, что новые собственники сохранили красивые исторические окна.

После очистки пруда ландшафтный дизайнер займется его благоустройством. Сейчас в официальной группе пространства «Телеграф» гатчинцы активно придумывают пруду название.

После открытия «Телеграфа» местные мастера смогут участвовать в городских маркетах, ярмарках и фестивалях, проводить мастер-классы, выставки.

- Мы хотим, чтобы «Телеграф» стал пространством, которое развивается вместе с городом и его жителями. Для нас важно знакомиться с местными авторами уже сейчас, чтобы после открытия здесь появилось как можно больше проектов, созданных самими гатчинцами, – отметила куратор проекта Полина Мурзина.

Татьяна Можаева