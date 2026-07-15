Гатчинский "Телеграф" готовится к открытию
В Гатчине на территории будущего пространства «Телеграф», которое создается на месте исторического здания бывшей телефонной станции на улице Володарского, прошла первая экскурсия для местных мастеров. Открытие «Телеграфа» запланировано на 2026 год.
Участниками встречи стали художники, ремесленники и представители локальных брендов. Среди них – представители Гатчинского товарищества художников, творческого сообщества «Артель мастеров – Гатчина и окрестности», «Школы дизайна» Гатчинского университета и другие жители, которые уже сегодня формируют культурную жизнь города, развивают творческие проекты, создают авторские изделия, проводят мастер-классы и организуют выставки.
Участники экскурсии увидели территорию будущего общественного пространства и узнали, каким оно станет после открытия. Особое внимание на встрече уделили возможностям для местного сообщества.
Сейчас «Телеграф» занимает практически целый квартал. Это не только историческое здание бывшей телефонной станции, но и бывшее здание ООО «ИТА КОНБОР», и территория по обе стороны пруда.
Куратор проекта Полина Мурзина рассказала гостям об истории здания, ходе реставрации исторических фасадов и текущем этапе реализации проекта.
- Будем делать все в единой стилистике. Рядом с прудом планируется событийный павильон, над ним – эксплуатируемая крыша. Можно будет подняться наверх и погулять, а летом, например, проводить занятия йогой. Рядом, в пристройке к историческому зданию, разместится винтовая лестница. На втором этаже у каждого арендатора будет свой выход на террасу. В историческом здании разместятся гастрономические проекты, локальные бренды, рабочие пространства, общественные зоны и площадки для проведения культурных и образовательных событий, – пояснила Полина Мурзина.
Между зданиями формируется гастроулица. Здесь будут проходить ярмарки. Над этой пешеходной улицей строится два перехода, по которым можно перейти с террасы одного здания на крышу другого. В новом павильоне, построенном со стороны улицы Володарского, разместится большой ресторан.
Концепция пространства – семейное, безопасное место для местных жителей и туристов. Хотелось, чтобы люди приходили сюда и закрывали большинство своих потребностей. К примеру, приходит мама с детьми, оставляет их на занятии в творческой мастерской, а сама тем временем может сходить на маникюр; после занятия можно всем вместе посетить ресторан, а вечером послушать джазовую музыку у пруда.
- Это будет точка притяжения для гатчинцев и туристов, которая позволит им планировать свой досуг с уверенностью, что здесь их всегда встретят с душой. По срокам мы справляемся, в сентябре начнем сдавать площади в аренду. Территория общественного пространства будет доступна и безопасна. Мы убираем заборы, устанавливаем камеры видеонаблюдения, нанимаем охрану и создаем безбарьерное пространство, где сведены к минимуму препятствия, мешающие людям свободно перемещаться, получать услуги и чувствовать себя комфортно. Также предусмотрена парковка и проезд – с улицы Урицкого на Володарского, – рассказала Полина Мурзина.
История этого места сохранится не только в названии. Возле центрального исторического фасада уже благоустроили садик. Вдоль него на стендах будет представлена вся история этого здания, начиная от телефонной станции. Реставраторы продолжают вручную восстанавливать каждый кирпичик. А они здесь разные по цвету и очень красивые. Приятно отметить, что новые собственники сохранили красивые исторические окна.
После очистки пруда ландшафтный дизайнер займется его благоустройством. Сейчас в официальной группе пространства «Телеграф» гатчинцы активно придумывают пруду название.
После открытия «Телеграфа» местные мастера смогут участвовать в городских маркетах, ярмарках и фестивалях, проводить мастер-классы, выставки.
- Мы хотим, чтобы «Телеграф» стал пространством, которое развивается вместе с городом и его жителями. Для нас важно знакомиться с местными авторами уже сейчас, чтобы после открытия здесь появилось как можно больше проектов, созданных самими гатчинцами, – отметила куратор проекта Полина Мурзина.
Татьяна Можаева