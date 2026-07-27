Дачный модерн в Прибытково: праздник с душой Серебряного века

Для тех, кто не в курсе: сама библиотека — уже история. Дача адмирала Прибыткова (хотя, если быть точными, адмиралом он не был, но это уже другая история) была построена в 1900 году в модном тогда стиле модерн. Говорят, издалека этот деревянный особняк напоминал корабль, плывущий среди зелёных волн елей. В 1997 году, когда дом уже почти разрушился, сюда переехала библиотека — и это спасло здание. С тех пор здесь не просто хранят книги, здесь хранят историю.

А сегодня здесь было шумно и душевно. Фестиваль «Дачный модерн» — это всегда про возрождение дачных традиций начала XX века. И в этом году организаторы постарались на славу. Мероприятие прошло совместными усилиями Прибытковской библиотеки, Кобринского культурно-досугового центра и Батовского КДЦ. А помогали в организации Наталья Михайловна Прутская из Кобринской сельской библиотеки и Наталья Викторовна Мойко из Высокоключевой сельской библиотеки — спасибо им за то, что праздник получился таким тёплым!

Программа была насыщенной — на любой вкус и возраст. Для любителей истории — экскурсия по усадьбе. Провёл её краевед Андрей Бурлаков, который, как говорят, знает о даче Прибыткова всё и даже чуть больше. Он раскрывал тайны архитектуры этого необычного места — деревянного модерна с витражами по эскизам Врубеля, и гости слушали его, затаив дыхание.

Для творческих и чувствительных натур — мастер-классы. Взрослые собрались вокруг Ольги Костюковой, и она устроила настоящий урок искусства красоты. Но самое интригующее — это индивидуальный подбор ароматов. Ольга помогала каждому гостю найти «свой» запах: тот самый, который звучит в унисон с характером и настроением. Детишки были в полном восторге: аквагрим от Ксении Ермолаевой и Марии Козыревой превращал их в сказочных героев! Под руководством Дарьи Овсяник участники мастерили закладки для книг, ставя на них печати с оттиском здания дачи адмирала Прибыткова.

Для мечтателей — выставка от команды Андрея Кулика «Дачный Петербургъ». Ребята привезли редкие открытки XX века с видами Сестрорецкого курорта, предметы дачной моды и исторические реликвии из частных коллекций. А ещё работала интерактивная зона «Открытка из Сестрорецкого курорта» — можно было сделать фото на фоне старины!

Для ценителей музыки — «Дачная романсиада». Выступали Татьяна Девяткина, Наталья Мойко, Анна Градович с Владимиром Повязкиным, Александра Савоненко — все они пели старинные романсы, народные песни, от которых в душе становилось тепло и трепетно. А вот Никита Сергеев решил внести нечто необычное. Он тоже вышел на сцену, но вместо романсов зазвучали аккорды группы «Кино», а следом — песня «Сансара» Басты. Знаете, это было неожиданно, но как-то очень по-дачному: когда в старом парке под открытым небом смешиваются эпохи — это прекрасно! Публика, кстати, подхватила.

И, конечно, чаепитие — куда без него на настоящем дачном празднике? Тёплый чай, душевные разговоры и ощущение, что ты попал в то самое время, когда дачи были не просто домом, а целым миром.

«Дачный модерн» в Прибытково — это не просто фестиваль. Это попытка вернуть нам понимание «стиля» в отдыхе. Это возможность прикоснуться к истории, которая, кажется, вот-вот уйдёт, но благодаря таким энтузиастам остаётся с нами. Спасибо всем, кто организовал, кто выступал, кто пришёл. До встречи в следующем году. И пусть дачный дух Серебряного века живёт в наших сердцах всегда!

Наталья Мойко, библиотекарь Высокоключевой сельской библиотеки