Плот-47 — защита от современных угроз

«Во время рабочей поездки в Выборг мне презентовали ещё одну разработку наших инженеров для защиты ленинградского неба — «Плот-47». Проанализировав вражеские атаки, стало понятно, что важно укрепить защиту с воды.

По моему поручению членами Морского совета при губернаторе Ленинградской области разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА. Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области.

Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде. Также были представлены беспилотные катера, как ударного, так и разведывательного назначения и другие специальные средства для защиты Ленинградского неба.

Особенно важно, что такие решения рождаются по инициативе самих предприятий. Наши инженеры, конструкторы, производственники не ждут готовых решений, а сами предлагают технологии, которые могут повысить безопасность страны.

Именно так сегодня развивается народный военно-промышленный комплекс Ленинградской области: быстро, инициативно и с пониманием реальных задач. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — рассказал губернатор Ленинградской области.