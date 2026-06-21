Путешествуем для радости и здоровья

Клуб «Вместе по родным местам» Школы третьего возраста Гатчинского округа организовался менее двух лет назад, но сразу заявил о себе, потому что объединились единомышленники.

Костяк клуба – девять человек. В прошлом это представители разных профессий. И возраст тоже очень разный. Антонина Трифоновна Пахтусова – самая старшая. Поражает нас бодростью духа и стихами на любую тему. В клубе есть и «молодежь» – кому 65 лет исполнится только в этом году. Но большая разница в возрасте никого не смущает – был бы интерес и духовное единство. Участники клуба сами себе экскурсоводы и экскурсанты, организаторы и популяризаторы исторической информации.

В теплый летний день, собравшись в дружеском кругу, Светлана Николаевна Малова, Вера Михайловна Ростовцева, Антонина Трифоновна Пахтусова, Татьяна Владимировна Неверова и Татьяна Алексеевна Пустовит рассказали всё, как есть: о рекордах дальности в пеших культпоходах, самых интересных точках притяжения, что мотивирует собираться в новое путешествие и где черпают краеведческую информацию.

- Как пришла идея создать клуб любителей путешествий?

- Два года назад мы пришли в Школу. Сначала прошли 3-месячный курс «Диалог» с психологом Олесей. Нас было более 30 человек. По окончании «Диалога» определились единомышленники, и мы задумались, чтобы нам такое придумать. Петь

и танцевать мы были не готовы. Решили организовать клуб «Вместе по родным местам». Наша цель – вместе путешествовать, проводить досуг и находить новые интересные места на территории Гатчинского округа и Ленинградской области.

Наша формула активного долголетия предполагает физическую активность. С одной стороны, это интересно и, безусловно, полезно для нас самих. С другой стороны, мы приглашаем в путешествия по родным местам всех желающих. Информацию об очередном путешествии размещаем в социальных сетях, делаем объявления в нашей Школе третьего возраста. Завлекаем, привлекаем как можем. Но дальше должно быть некое усилие уже со стороны потенциальных экскурсантов. Хотят на словах все. А когда нужно сделать усилие над собой – встать и пойти, люди начинают придумывать отговорки. Хотеть и что-то предпринимать в этом направлении – две разные вещи.

Конечно, кто-то действительно по состоянию здоровья не может совершать длительные пешеходные прогулки. Но если человек любит путешествия, он может присоединиться к нам на автобусную экскурсию. К сожалению, это бывает нечасто. У нас всё очень бюджетно, мы стараемся использовать только пенсионную карточку и свои ноги.

- Где вы уже побывали? Расскажите о самых интересных местах.

- Все и не перечислить. Очень понравилась поездка в Елизаветинский дворец. Добрались самостоятельно. С экскурсией посетили дворец, погуляли по парку, устроили чаепитие у камина.

Очень хорошо путешествовали по Сиверской. Доехали до Белогорки и пешком прошли вдоль реки Оредеж до Лялина луга, оттуда в прекрасный музей «Дачная столица». Там с удовольствием вспомнили наше пионерское детство: пилотки, горны, барабаны.

Восторженные впечатления оставило посещение бывшей усадьбы Демидова в Никольском. Экскурсовод провел нас по главному зданию – сейчас это административный корпус больницы. Мы посетили церковь, совмещенную с театром, погуляли по живописной территории. Было приятно, интересно, и что важно – рядом с Гатчиной.

Или, например, Карташевская и Прибытково. Вроде рядом, 15 минут езды, а совершенно удивительные места. Когда перед поездкой подготовишься, почитаешь, возьмешь карту и поищешь, чьи там были дачи, совсем другими глазами смотришь на окружающий мир.

Но мы не только ходим и смотрим. Мы впитываем в себя эту информацию, наслаждаемся красотами нашей природы и богатством истории. Демидовы, Елисеевы, поэты Серебряного века, известные музыканты – многие прославившие нашу страну люди жили в наших краях.

С большим удовольствием открыли для себя Розовую дачу и мельницу Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка. Теперь постоянно ездим на лекции, праздники, экскурсии, собираем репу и участвуем в субботниках. Добираемся на рейсовом автобусе, потом 7 минут пешком, и мы уже на территории музейно-выставочного комплекса.

В Дружной Горке посетили стеклодувную мастерскую. Нас познакомили с музеем, рассказали историю знаменитого Дружногорского завода. Мы увидели процесс изготовления изделий из стекла, попробовали самостоятельно выдуть стеклянный шарик.

В этом году накануне Дня Победы мы сами провели экскурсию по памятным местам города Гатчины для ветеранов, курсистов Школы третьего возраста и гатчинского клуба «Особые ребята». Группа прошла путь от стелы «Гатчина – город воинской славы» через площадь Победы до ул. 7-й Армии, по пути знакомясь с мемориальными досками, которые посвящены героям и событиям 1941–1944 годов. Затем посетили мемориал в Зайцево.

Замечательным событием стала поездка в Лампово на Никольскую ярмарку.

Конечно, бывают и дальние поездки. Например, в Псковскую область – город Порхов и на маковые поля. Очень красивое мероприятие и незабываемая экскурсия. Можно было сделать эффектные фотографии.

- С чего начинается подготовка к экскурсии?

- В начале сезона составляется предварительная программа, потом начинается проработка деталей путешествий. Созваниваемся, договариваемся. Иногда привлекаем экскурсовода. Но зачастую сами готовим программу, и сами выступаем в качестве экскурсоводов. За информацию отвечает тот, кто хорошо разбирается в теме. Остальные втягиваются в эту «карусель», выполняя каждый свою задачу по организации путешествия.

За экскурсию в Прибытково отвечала Светлана Николаевна Малова, поскольку она там всё знает. Мы с благодарность пользуемся книгами известного краеведа, почетного гражданина Гатчинского района Андрея Вячеславовича Бурлакова, посещаем его экскурсии. Он очень многое делает для популяризации истории нашего края.

С недавних пор в нашей Школе третьего возраста появилась новая творческая лаборатория: инициативная группа курсистов с энтузиазмом взялась за реализацию краеведческого проекта «Мост через века». Они снимают видеосюжеты об истории Гатчинского края, делают презентации и распространяют через различные площадки в Интернете. Мы активно сотрудничаем: поставляем материал, озвучиваем эти фильмы.

- Ваши советы по продлению активной и интересной жизни людей старшего возраста? Что лично вам дают экскурсии, которые вы организуете, в которых участвуете, к которым привлекаете других людей? Чем это полезно для здоровья?

- Во-первых, экскурсии – это двигательная активность. Мы много проводим времени на свежем воздухе. А это очень хорошо для здоровья в любом возрасте.

Когда сидишь дома, сосредотачиваешься на своих проблемах, сбиваешь ритм жизни, начинается бессонница, ты ленишься, никуда не торопишься, впадаешь в уныние. А тут нужно встать и идти.

Экскурсия заставляет работать «клеточки» мозга. Увидел или услышал что-то новое? Возникли вопросы, начинаешь искать ответы в книгах и Интернете. Потом информацию анализируешь, делаешь выводы и делишься с единомышленниками. Ведь хочется не только получать информацию, но и делиться ею. А с кем разделить свою радость? С людьми, которые тебя понимают, которые слушают и слышат тебя.

Потом намечается новая поездка: созваниваемся, договариваемся и так далее.

Общение и взаимопонимание – это очень важно для продления активной жизни. Мы ведь не только путешествуем, но и отмечаем вместе праздники, дни рождения, обсуждаем планы на будущее.

По итогам лета в прошлом году участники нашего клуба собрались вместе и презентовали свои летние впечатления. Каждый рассказал и показал на экране, где отдыхал, что увидел, чему удивился, что узнал нового.

И всем это было очень интересно. У нас даже дни рождения проходят с концертной программой. Читаем стихи, поем, танцуем. И никогда не повторяемся.

- Интересно, а сколько километров вы проходите за одну пешеходную экскурсию?

- Трудно сказать. Но, как показал шагомер, во время Пушкинского праздника, 6 июня 2026 года, мы прошли почти 10 километров. Причем, прошли все. Для нашего возраста это хороший результат. И оркестры в Дворцовом парке послушали, и на открытии Горбатого мостика присутствовали, и чаепитие на полянке организовали. Программа была большая и очень приятная.

Потом еще был Приоратский парк и «Сказки Пушкина», но туда отправились самые выносливые.

Впереди нас ждет еще много интересного. Клуб «Вместе по родным местам» Школы третьего возраста Гатчинского округа открыт для всех желающих. Хотите путешествовать вместе с нами – добро пожаловать!

Татьяна Можаева

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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