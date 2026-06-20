«Он был созидателем»: памяти инока Геннадия (Богданова)

В созданном под руководством отца Геннадия Духовно-просветительском центре им. Иоанна Смолина при Покровском соборе 5 июня состоялась встреча, посвященная его памяти. В этот вечер здесь собрались его близкие, друзья, сподвижники по служению – люди, которые хорошо знали отца Геннадия и глубоко скорбели о случившейся утрате. Говорили как о нем самом, так и о его наследии.

Многие знали инока Геннадия, многие встречали его будто бы случайно на территории Покровского собора. Многие признаются, что словно не договорили с ним, словно самая главная встреча была еще впереди. Он был всё время занят, но иногда его можно было увидеть стоящим в храме, у самого входа, задумчивым, погруженным в себя.

Геннадий Викторович был не слишком словоохотлив, предпочитая дела словам. А дел было очень много. И самые главные дела инока Геннадия теперь всегда будут перед нашими глазами – два стройных здания с белоснежными стенами в самом центре старой Гатчины – Покровский собор и Духовно-просветительский центр имени протоиерея Иоанна Смолина. А еще – люди, которые собирались вокруг него, вдохновленные его подвижничеством и глубокой, горячей верой.

Вклад инока Геннадия (Богданова) в духовную, культурную и социальную жизнь Гатчины трудно переоценить. За свои труды и служение людям и Церкви Геннадий Викторович был отмечен медалью «Патриот России» и множеством церковных наград. При этом он был очень многогранной личностью: талантливый художник, педагог детской художественной школы, иконописец, фотограф, тонко чувствующий красоту природы и души человеческой. Помимо созданных им самим и его сподвижниками росписей и икон в Покровском храме, остались его живописные работы и сотни удивительных фотографий, на которых Гатчина и гатчинцы запечатлены с большой любовью.

Человек и его призвание

Геннадий Викторович Богданов родился в Гатчине 27 декабря 1957 года.

«Отец – гатчинец в нескольких поколениях, – рассказывает его сын, руководитель благотворительного фонда «Благо Дари» Олег Богданов. – Он был сложным человеком. Неоспоримый лидер, от рождения он был очень скромным человеком, художником, порой стесняющимся пятнышка краски на своем пиджаке, в чем-то наивным и, казалось, совсем не сильным. Отец был обычным человеком, покуда призвание не заставило его стать чем-то большим, чем он есть. Думаю, именно призвание и связанные с ним задачи сделали его сильным, где-то даже жестким, но всегда безмерно справедливым. Он просто взял и принял свое призвание – не испугался, не отказался от своего служения, не сбежал. И в своем призвании он находился на своем месте. Можно сказать, он не склонен был к побегу и до конца стоял там, где Господь его поставил, не сделав ни шагу назад или в сторону. И в этом смысле он был выдающимся человеком».

Рассказывает настоятель прихода храма святых апостолов Петра и Павла в пос. Карташевская, протоиерей Николай Груздев:

«В этом году нашей дружбе с иноком Геннадием исполнилось 50 лет. Мы познакомились с ним в 1976 году, когда вместе учились в художественном училище. Подружились буквально «с первого взгляда». Геннадий тогда был в центре художественной жизни Гатчины. Вместе с ним мы вошли в Гатчинское товарищество художников, лидером которого тогда был Владимир Монахов. Под руководством Монахова в 1976 году организовали первую выставку товарищества, которая прошла в библиотеке им. А.И. Куприна. И уже тогда такая глубина в Геннадии чувствовалась...

Мое воцерковление происходило через него – он уже тогда не только был художником, но был и верующим человеком, прихожанином Павловского собора. Он обладал большими лидерскими качествами. Это шло у него изнутри. Он сам стремился изменить к лучшему всё вокруг себя и своим примером побуждал к этому других. Он занимался большой и разнообразной работой, полезной и необходимой для общества. Главное, что двигало им – это глубокая вера в Бога. Она и давала ему силы отдавать всего себя служению Богу и ближним, служению Церкви».

Вспоминает преподаватель детской художественной школы города Гатчины, иконописец Вадим Кинович:

«Мы учились с Геннадием еще в художественной школе, которая открылась в 1971 году. В ней были многие творческие люди: создатель школы Анатолий Матюк, Владимир Монахов... Сначала школа была просто похожа на кружок рисования, но для меня и для Гены это было нечто большее, чем обычное ученье – в ней тогда заключался смысл жизни нашей. Вместе с ним мы часто ходили на этюды, навещали Монахова, изучали картины... После школы мы поступили в разные художественные училища, но продолжали дружить. Думаю, его любовь к старой Гатчине, это болезненное чувство, когда исчезали, сгорали ее старые деревянные домики, шли из глубокого детства.

В 1988 году у Геннадия появилась мастерская в подвальчике, там образовался кружок из молодых людей, своего рода братство. Собирались на искреннем интересе. Скоро это стало воплощаться в какие-то конкретные дела, связанные с возрождением храма».

Покровский собор. Начало

С начала 1990-х годов Геннадий Викторович посвятил себя возрождению Покровского собора в Гатчине, выступив инициатором его возвращения Русской Православной Церкви.

«Еще задолго до этого отец смотрел на Покровский собор глазами художника, и у него возникала мысль, что это прекрасное здание не должно быть складом для соли или концертным залом, – вспоминает Олег Богданов. – Оно должно быть тем, для чего его строили. К этому времени при Павловском соборе уже сложилась небольшая православная община, в которую входили и гатчинские художники вместе с отцом. Они часто встречались, обсуждали судьбу гатчинских храмов. Все эти идеи варились, всплывая всё чаще и настойчивей. Думаю, Господь дал отцу не только понимание своего призвания, но и некие силы для этого пути».

Благодаря инициативе отца Геннадия в 1990 году аварийное здание храма, использовавшееся в качестве склада Гатчинторга, было вновь передано Церкви.

«Многие тогда считали, что восстановление этого храма – неподъемная задача, настолько он был запущен, – отмечает протоиерей Николай Груздев. – Тем не менее под руководством священника Павловского собора, отца Михаила Рогозина при будущем Покровском храме была создана община. Отец Геннадий принял самое активное участие в жизни этой общины и возрождении храма, впоследствии приняв на себя доверенные ему обязанности старосты Покровского собора. Над воссозданием храма трудились все».

«Когда Покровский храм передали Церкви, мы постепенно начали проводить в нем какие-то работы, в том числе и на территории, – вспоминает Вадим Кинович. – В деревянном доме рядом с храмом проводились духовно-просветительские беседы с замечательным писателем и проповедником Юрием Петровичем Михайловым. Мы уже крестились к этому времени, но знали недостаточно и сами были первыми в качестве просвещаемых. Мы возвращались с этих лекций уже поздно вечером, по улице Карла Маркса, и разговаривали, разговаривали...»

Староста храма и художник

«В 1993 году мы вместе с отцом Геннадием обратились к протоиерею Михаилу Юримскому с просьбой стать настоятелем Покровского собора, – рассказывает протоиерей Николай Груздев. – Он тогда был на покое, но покоя мы ему не дали... Отец Михаил стал настоятелем в 1994 году. Они трудились в Покровском соборе вместе с отцом Геннадием более 30 лет и были как два крыла у птицы, как два весла у одной лодки. Отец Михаил был необыкновенным человеком, который очень много потрудился в духовной сфере. Отец Геннадий невероятно много потрудился в возрождении собора не только с практической, материальной, но и с художественной, иконописной стороны».

Более тридцати лет отец Геннадий был старостой Покровского собора, возглавлял Приходской совет, руководил восстановительными работами, расписывал стены и писал иконы иконостаса центрального придела. Работы по внутреннему благоустройству храма продолжались на протяжении многих лет. Росписью стен занимался отец Геннадий. Он же создавал пророческий ряд под куполом. Также в благоустройстве храма участвовали Вадим Кинович, Николай Груздев, Николай Веко, Виталий Грошев, Олег и Илья Богдановы, художники Бюрно и Шалабин, иконописцы из питерской мастерской и многие другие.

«На момент начала реставрации Покровского собора там сохранились лишь фрагменты орнамента, – рассказывает Вадим Кинович. – К сожалению, не сохранились полностью изображения оригиналов, поэтому мы домысливали на каких-то аналогах в других храмах».

«Мой отец гордился тем, что в соборе только штукатурка была сделана наемными рабочими. Всё остальное делали своими силами обычные люди, прихожане, – вспоминает Олег Богданов. – Он считал очень важным то, что каждый мог вложить свои силы, свои труды в созидание чего-то большего, чем жизнь каждого из нас по отдельности. Отец рассчитывал на людей, на их доверие. И список тех, кто приходил на помощь, помогая в том числе пожертвованиями, огромен. Люди тогда горели. Они свое отдавали, чтобы что-то происходило. Помню, что на свою первую зарплату отец купил доски для храма...»

«Отец Геннадий горел, жил этим храмом, – говорит отец Николай. – Он написал и издал книгу для детей об истории Покровского собора со своими иллюстрациями. В последние дни и недели своей жизни он горько сожалел, что не смог продолжить этот труд современной историей храма. Он много писал: заметки, статьи для газеты и социальных сетей, создавал некрологи после ухода из жизни буквального каждого прихожанина. Для него было важно, чтобы люди не исчезали бесследно из нашей памяти...»

При непосредственном участии Геннадия Богданова был создан и развивался благотворительный фонд «Благо Дари», действующий на территории собора с 2013 года. Благодаря постоянной поддержке отца Геннадия фонд с самого начала крепко стоял на ногах. Вот уже более тринадцати лет волонтеры помогают людям, оказавшимся

в беде: здесь ведут прием специалисты по социальной работе, проводится раздача горячей еды бездомным, работает центр адаптации для бездомных людей «Отдушина».

Духовно-просветительский центр Покровского собора

Духовно-просветительский центр Покровского собора имени протоиерея Иоанна Смолина открыл свои двери 11 июля 2018 года, став важным культурным центром города.

«Идея строительства Духовно-просветительского центра занимала отца много лет, – рассказывает Олег Богданов. – Слово «литургия» переводится как «общее дело». Литургия не заканчивается богослужением в храме. Она должна продолжаться дальше. Христиане – это соль земли, и их призвание – быть впереди во всех делах, которые касаются общества. Святые отцы настаивали на том, что христиане должны быть «светом мира», именно они должны вытаскивать мир из зла. Отец был уверен, что Духовно-просветительский центр просто необходим для того, чтобы здесь собирались люди, интеллектуальная и творческая интеллигенция, чтобы приходили дети, чтобы созидалось что-то новое и доброе. Чтобы круги от этого доброго расходились всё дальше и дальше...»

Строительство началось в 2014 году на месте ветхого дома на ул. Достоевского, д. 3. Основные работы взял на себя Покровский собор, но в строительстве и благоустройстве помогали очень многие: прихожане храма, городская администрация.

Как отмечал сам Геннадий Богданов, Центр появился не спонтанно, а в силу жизненной необходимости. В интервью нашей газете в 2018 году он объяснял: «Православие ведь не ограничивается богослужением. Для верующего богослужение – это всегда праздник. Но пока человек придет к такому восприятию, пока он только на пути к воцерковлению, ему нужно куда-то приходить, где-то общаться с другими верующими, чтобы увидеть жизнь общины изнутри. Мы понимали, что нужны определенные места за пределами храма, в которых будут закладываться основы духовной жизни человека. И с появлением Духовно-просветительского центра в нашем городе появилось такое пространство, где могут встретиться как верующие люди, уже долго пребывающие в Церкви, так и те, кто только подходит к вере».

Духовно-просветительский центр получил имя известного миссионера ХХ века, просветителя и пастыря, священника Покровского собора протоиерея Иоанна Смолина, духовного отца святой преподобномученицы Марии Гатчинской.

«Отец Иоанн Смолин оставил большое духовное наследие, его жизнь и деятельность являются примером, следовать которому будет работа Центра, – объяснял Геннадий Богданов. – С уверенностью можно сказать, что название центра в честь о. Иоанна Смолина одобрено гатчинцами, которые его знают и помнят».

Центр и окружность

В 2020 году Геннадий Викторович принял иноческий постриг, став иноком Геннадием. Отныне его звали именно так.

«Монашеский постриг отца Геннадия для кого-то, возможно, стал неожиданностью, – говорит протоиерей Николай Груздев. – Но для меня и для многих других, кто близко знал его и любил, это было абсолютно естественно. Он и будучи в миру уже жил по-монашески. Самым главным для него были Бог, в которого он глубоко веровал, Церковь, которой он служил всеми своими силами, и люди, которые его окружали и которым он служил тоже. Инок Геннадий был созидателем по своей сути, то есть строил жизнь вокруг себя. И его очень огорчало, когда кто-то равнодушно относился к храму. Для него было важно, чтобы человек не просто приходил в храм помолиться, но чтобы он также участвовал и в жизни прихода».

Инок Геннадий оставался на своем посту. Он не был священником, не читал проповедей. Но, будучи еще и хорошим журналистом, он оставил записи на своей странице во «ВКонтакте». Для нас – тех, кто «не договорил» с ним – это драгоценная возможность соприкоснуться с миром его мыслей, чаяний, мечтаний и убеждений.

Вот что, например, писал Геннадий Викторович 5 июня 2019 года, накануне годовщины со дня открытия Покровского центра:

«Духовно-просветительский центр – это не только здание... Очень хорошо, что сегодня появилась возможность восстанавливать разрушенные святыни, строить «центры». Но надо помнить, что это не восстановленные стены, а восстановленные люди, для которых важной является духовная составляющая их жизни... Что такое центр? Центр для нас – Христос, Его заповеди. Это то, что притягивает к себе тех, кто в нем нуждается. Святой авва Дорофей, живший в VI веке, в беседе со своими учениками привел в пример такой образ: центр и окружность. Сколько бы людей ни стояло на окружности, все они, двигаясь к «центру», неизбежно приближаются друг к другу. Сегодня все мы катастрофически разобщены. Единение людей – важнейшая задача. Человек с наибольшей полнотой может проявить себя только в общении с другой личностью».

Благодаря трудам Геннадия Викторовича Духовно-просветительский центр имени протоиерея Иоанна Смолина стал важным культурным центром Гатчины. В нем проходят замечательные выставки, концерты, работает библиотека, проводятся встречи людей, увлеченных самыми разными делами. Под одной крышей здесь собрались все образовательные, просветительские и социальные направления, которые сложились вокруг Покровского храма с начала его возрождения. Благодаря инициативе и поддержке отца Геннадия на базе Духовно-просветительского центра организована большая волонтерская работа по пошиву носилок для раненых бойцов и плетению сетей для защиты наших воинов в зоне СВО.

Как рассказал на памятной встрече протоиерей Николай Груздев, в галерее Духовно-просветительского центра Покровского собора планируется открытие посмертной выставки с живописными и иконописными работами инока Геннадия (Богданова).

«От больших людей, каким был отец Геннадий, всегда остаются какие-то незавершенные планы: планов у них всегда больше, чем они могут исполнить при жизни, – отметил отец Николай. – Это естественно, и кто-то может их продолжить. Один начал, другой продолжает. Отец Геннадий был замечательным художником, со своим собственным, оригинальным видением в живописи. Надеюсь, будущая выставка покажет это».

Юлия Лысанюк