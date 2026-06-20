Высокоключевая школа: историю свою не забывай! Часть 4

Директор и ее сподвижники

С 1964 по 1979 год педагогический коллектив школы возглавляла Нина Гавриловна Шалагина – замечательный руководитель, сумевшая собрать вокруг себя сильную команду единомышленников и превратить учебное заведение в образцово-показательное, с хорошей дисциплиной и успеваемостью.

Уроженка города Благовещенск на Дальнем Востоке, Нина Шалагина происходила из большой купеческой семьи, высланной в город Павлодар в Казахстане. Там она, окончив педагогическое училище, начала свою трудовую биографию, работая учителем в период Великой Отечественной войны. В Суйду Нина Гавриловна приехала в 1948 году после окончания Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена. Так сложилось, что у нее не было своей семьи, и поэтому всю свою материнскую заботу она отдавала учащимся. Ее многолетняя работа в Высоко-Ключевой средней школе – сначала учителем русского языка и литературы, а затем – завучем по учебной работе и директором школы – была отмечена знаком «Отличник народного просвещения» (1961 г.), медалью «За доблестный труд» (1970 г.), знаком «Победитель социалистического соревнования» (1975 г.), медалью «Ветеран труда» (1976 г.). Н.Г. Шалагина дала путевку в жизнь не одному поколению школьников, была прекрасным наставником, ее очень любили ученики, а многие из них окончили школу с золотыми медалями и стали достойными людьми. При ней в школе было самое большое количество учащихся: в 1964 году – 470, в 1968 году – 523, в 1970 году – 537. Учебное заведение несколько раз становилось победителем различных социалистических соревнований Гатчинского района.

Н.Г. Шалагина активно занималась общественной работой, шесть созывов подряд избиралась депутатом Воскресенского сельского совета, была депутатом Гатчинского районного совета и членом исполкома Воскресенского сельсовета, председателем совета общественности. Неслучайно в 2001 году ей первой на Суйдинской земле было присвоено звание «Почетный гражданин Воскресенской волости».

Еще одной яркой и незабываемой личностью была заведующая по учебно-воспитательной работе, учитель биологии Галина Васильевна Ратушная – жительница Гатчины, трудившаяся на педагогическом поприще с 1964 года и сразу завоевавшая авторитет, особенно среди старшеклассников. Элегантная, требовательная, блестяще знающая свой предмет, она очень интересно преподавала биологию. При Галине Васильевне большое внимание уделялось воспитанию творческой личности ученика, работали кружки и секции, проходили всевозможные культурно-просветительные и патриотические мероприятия, устраивались творческие встречи, соревнования, экскурсионные поездки.

В новой школе под руководством Н.Г. Шалагиной продолжала трудиться целая «армия» ветеранов педагогического труда: Нина Васильевна Соловьёва, Римма Семеновна Мингова, Вера Михайловна Хайлова, Екатерина Васильевна Седова, Нина Павловна Нефёдова, Ираида Семеновна Несслер, Галина Петровна Никанорова и другие.

В семидесятые–восьмидесятые годы в школу пришли Иван Иванович Клёвин – участник Великой Отечественной войны (трудовое обучение для мальчиков), Людмила Петровна Володченко (русский язык и литература), Галина Андреевна Ткаченко (математика), Анна Павловна Мильчевская (русский язык и литература), Валентин Михайлович Солдатов (математика, впоследствии он стал директором Дружногорской средней школы и заведующим отделом народного образования Гатчинского района), Лариса Борисовна Пестрякова (пение, выпускница школы), Илья Борисович Бронштейн (история и обществоведение), Надежда Анатольевна Комарова (начальные классы), Михаил Иванович Трошагин (физика), Ирина Анатольевна Игнатьева (математика, впоследствии – заместитель директора по учебно-воспитательной работе), Людмила Григорьевна Бузькина (начальные классы), Анатолий Михайлович Ефимов (физкультура), Авенир Фёдорович Ширяев (биология, в 1983–1986 годах – директор Высоко-Ключевой средней школы), Валентина Степановна Ширяева (математика) и другие. Многие начинали здесь свой педагогический путь. В 1977 году молодым учителем после окончания Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена пришла сюда Валентина Алексеевна Курникова (немецкий и английский языки), сумевшая сделать иностранный язык любимым предметом. Ее уроки всегда были яркими событиями, она умела заинтересовать даже самого посредственного ученика. Помню, с каким энтузиазмом участвовали мы в организованной ею «Неделе немецкого языка». В наши дни Валентина Алексеевна, ставшая после замужества Трошагиной, продолжает трудиться в родной школе.

Одна любовь души моей…

Любимым учителем для многих поколений школьников была преподаватель химии, рисования и черчения Нина Павловна Нефёдова, удивительный, добрый и отзывчивый человек. В каждом ученике она видела творческую, одаренную личность, а еще педагог обладала даром работать с трудными подростками. Нина Павловна учила нас познавать родную природу, организовывала выставки поделок из природного материала, где царил мир фантазий (в каждой найденной коряге благодаря учителю мы видели лесных обитателей или сказочных существ). В школьном музее она оформила раздел «Животный мир нашего края».

Уроженка Брянской области, участник трудового фронта в годы войны, выпускница Казахского государственного университета и художественно-графического факультета Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, с 1959 по 1985 год она работала в Высоко-Ключевой средней школе, была классным руководителем. В 1967 году она организовала для учащихся кружки: «Природа и фантазия», «Цветоводство», «Выжигание по дереву», которые объединяли более 100 мальчишек и девчонок. Работы из природного материала стали участвовать в различных выставках и фестивалях, школа вышла на международный уровень.

А началось всё на передвижной выставке «Природа и мы» в Ленинградском дворце культуры имени V пятилетки, где школьники получили первую премию. Затем были областные и всероссийские награды; наконец в 1970 году школа была награждена дипломом 1-й степени Министерства просвещения СССР за участие во Всемирной выставке в Японии. Иностранцев покорили сувениры, сделанные руками детей.

«И каждый день после уроков Нину Павловну окружают школьники, – рассказывала в публикации «Поэзия в природе» в январе 1970 года газета «Гатчинская правда». – Они идут в кабинет, и начинается творчество. На многих выставках побывали поделки юных художников, совсем недавно сотни тысяч людей смотрели передачу Ленинградской студии телевидения, рассказывающую об интересных новых работах детей. Мы говорили со многими школьниками. И Саша Пухов, и Вова Путцев, и Оля Швалёва – все с увлечением рассказывают, как много они стали замечать красивого, прекрасного в нашей природе, мимо чего раньше, возможно, равнодушно прошли бы мимо…»

Нина Павловна разбила на пришкольном участке прекрасные цветники, ухаживала за садом, организовала посадку деревьев вокруг школы. После выхода на заслуженный отдых вместе с мужем – участником войны Михаилом Алексеевичем Сергиенко – она продолжала курировать работу пришкольного участка. Вместе с учителем биологии Авениром Федоровичем Ширяевым они посадили новый школьный сад, ухаживали за школьной теплицей (куда провели водопровод) и цветниками перед школой. Многие помнят выставки цветов, которые ежегодно устраивала Н.П. Нефёдова.

Педагог – профессия благодарная

В 1976 году в школу пришла работать учитель физики Валентина Михайловна Баева, уроженка Хакассии, выпускница Абаканского педагогического института. В поселок Высоко-Ключевой она с маленьким сыном Русланом переехала вслед за мужем, тоже педагогом. В 1978 году родился сын Вячеслав. Проявленные учителем организаторские способности, исключительное трудолюбие и заботливое отношение к детям способствовали назначению Валентины Михайловны в 1986 году директором школы. Началось счастливое время в жизни учебного заведения. Как и прежде, была создана сильная, талантливая команда учителей. Школа снова вспомнила о своих традициях, стала блистать на различных конкурсах, фестивалях и соревнованиях, основным направлением стало воспитание у мальчишек и девчонок чувства любви и гордости к своей малой родине.

В школу пришли учитель музыки Ольга Михайловна Придчина (с 2002 года – заместитель директора по учебно-воспитательной работе); учитель русского языка и литературы Владимир Вячеславович Яковлев, кандидат педагогических наук (с 2005 года – директор Пригородной общеобразовательной школы); Ольга Вилховна Яковлева (русский язык и литература); Ольга Александровна Бессикерская (химия, заместитель директора по безопасности); Ирина Владимировна Лыткина (география, заведующая по учебно-воспитательной работе); Александра Александровна Неклюдова (начальные классы); Александр Оттович Фесенко (трудовое обучение, черчение и рисование); Татьяна Георгиевна Сидорок (русский язык и литература); Елена Дмитриевна Амосова (библиотекарь, руководитель школьного музея, выпускница школы) и другие. Многие педагоги заслуженно получали награды и звания. В 2003 году учитель физики и педагог-психолог Михаил Иванович Трошагин стал победителем районного конкурса «Человек слова и дела», а еще через некоторое время он был избран на пост главы Кобринского сельского поселения.

Большой заслугой В.М. Баевой стало приглашение на работу в школу замечательной народной мастерицы Нины Александровны Дунаевой, а в программе уроков в 1989 году появился экспериментальный курс для девочек «Русская национальная вышивка». Первыми в Гатчинском районе более 150 учениц с 5 по 11 класс, помимо обычной программы по домоводству, соприкоснулись с художественным и культурно-историческим наследием своих предков, забытыми секретами старых мастериц.

Помимо вышивки ученицы Н.А. Дунаевой освоили технику золотого шитья и бисера. Работы юных мастериц демонстрировались на различных выставках, а одно из творений самой Нины Александровны – вышивка белой гладью – получило диплом 2-й степени на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. Среди самых талантливых учениц первых лет: Вика Ерёмина, Лена Комарова, Ира Багоровская, Лена Фёдорова, Ира Коткова, Таня Юркина, Наташа Кульша и другие.

Н.А. Дунаева занималась восстановлением полотенца, украшенного затейливой вышивкой и монограммой «А.С.», которое по преданию принадлежало Александру Сергеевичу Пушкину (дар его правнука Г.Г. Пушкина в 1990 году народному музею в Суйде). Творческие контакты сложились у школы с Российским этнографическим музеем и Государственным Эрмитажем, которые предоставили из своих фондов интересные образцы национальной вышивки прошлых столетий. По ним были созданы копии полотенец, скатертей и салфеток. Творения суйдинских мастериц украшают несколько музейных коллекций нашего региона.

Много уникальных событий проходило в школе в эпоху Валентины Михайловны Баевой. Например, в дни школьных каникул с 4 по 11 ноября 2000 года в школе базировался Всероссийский скаутский лагерь детской национальной организации разведчиков «Русь», собравший 70 детей из разных мест нашей страны.

Под руководством Валентины Михайловны была разработана и внедрена программа развития школы, учитывающая особенности и потребности учеников и их родителей в получении качественных знаний. На протяжении многих лет школа находилась в числе лидеров по активности и результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников, других творческих конкурсах. Например, в 1995 году из двадцати выпускников школы трое окончили ее с золотыми медалями (Вячеслав Баев, Анна Бабкина и Татьяна Скородумова). Листая страницы газеты «Гатчинская правда» можно найти сообщения о юных победителях из Высоко-Ключевой школы: Артуре Чешко, Светлане Шик, Артёме Полякове, Веронике Неклюдовой, Игоре Денисове, Татьяне Придчиной и других учениках.

Большое внимание В.М. Баева уделяла развитию в школе краеведения. 30 мая 1998 года был торжественно открыт Пушкинский зал (мне тогда было доверено заниматься созданием экспозиции). Деятельность школьного музея возглавила учительница русского языка и литературы Людмила Петровна Володченко. Активно велась работа по увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне: в 1993 году в школе был открыт зал Боевой славы, посвященный подвигу бойцов 201-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, освобождавших Суйдинскую землю в январе 1944 года. Работу музея курировала учительница истории Лидия Ивановна Синявская. Традиционными были встречи ветеранов-фронтовиков этой дивизии.

Трудовая деятельность В.М. Баевой была отмечена многочисленными благодарностями, среди ее наград – знак «Отличник просвещения Российской Федерации»; в 2022 году в знак высшей признательности и уважения ей было присвоено звание «Почетный гражданин Кобринского сельского поселения». В 2012 году Валентина Михайловна перешла на работу помощником депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, продолжая эту ответственную деятельность до сих пор.

Свою неповторимую судьбу имеет эта школа, удивительную и прекрасную историю, которую нужно сохранить.

Андрей Бурлаков, выпускник Высокоключевой средней школы 1983 года