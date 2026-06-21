Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.06.2026 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский, ул. Военный городок д.3-48; ул. Военный городок, котельная.