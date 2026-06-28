«Легко на сердце от песни весёлой!» – уверены в Карташевском народном хоре

Каждая репетиция хора в клубе поселка Карташевская – это не просто распевка, а настоящая встреча с друзьями, давно уже ставшими близкими людьми. То самое время, когда пожилые люди оставляют за порогом тревоги и домашние хлопоты, забывают о недугах и плохих новостях, чтобы наконец позволить себе раствориться в мелодии и просто петь. От души. Для себя.

В этом мы убедились, заглянув на репетицию Карташевского хора, участники которого готовились к очередному выступлению – на этот раз на большом летнем празднике, который пройдет в поселке Карташевская 4 июля.

Первый хор ветеранов

В прошлом году Карташевский народный хор, которым руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Петунин, отметил свой 45-летний юбилей. Самодеятельный хор ветеранов войны и труда был создан в поселке Карташевская в декабре 1980 года по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Валентины Николаевны Панцыревой.

Примечательно, что Карташевский хор стал первым певческим коллективом на гатчинской земле, куда вошли ветераны, прошедшие фронт, пережившие блокаду Ленинграда или работавшие в тылу.

- Я начал работать с этими женщинами с удовольствием, – вспоминает Николай Петунин. – Я тогда был молод – всего тридцать лет. Женщины пели на праздничных концертах, надевая свои медали и ордена. У нас еще трое из того состава живы. Одной 94 года, живет в Сиверской. Галина Семеновна Майорчик живет в Ленинграде, ей 92 года. Надежде Петровне Хреневой – 101 год. Мы с ней недавно созванивались, поздравляли друг друга с праздниками.

За минувшие годы через этот коллектив прошло больше шестидесяти человек. Карташевский хор по праву стал визитной карточкой Кобринской земли. Участники коллектива – желанные гости на праздниках и творческих мероприятиях во многих поселениях Гатчинского округа. В основе такой популярности – не только любовь к песне и вдохновенное исполнение. Карташевские ветераны стали примером для всех людей «серебряного» возраста, которые не желают сидеть дома, а хотят радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими.

Карташевский хор награжден многими наградами: почетными грамотами, дипломами, кубками. В 2004 году, по итогам V Областного фестиваля ветеранских хоровых коллективов «С песней по жизни», Карташевскому хору ветеранов было присвоено почетное звание народного коллектива.

В репертуаре Карташевского хора – русские народные, лирические, жанровые песни, романсы. Из участников хора создан вокальный ансамбль «Русская душа», в репертуар которого входят эстрадные песни, ретро-композиции советских и зарубежных авторов в индивидуальной обработке с танцевальными элементами.

Хор – это семейное

- В нашем хоре все молодые, – улыбается Николай Петунин. – Наш коллектив – живой организм, который постоянно меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит, но песню любят все.

Одна из самых старших участниц коллектива – Вера Михайловна Голованова – поет в хоре с 1983 года. Она живет в Сиверской, но старается не пропускать ни одного занятия хора в Карташевской. В хор ее привела мама – Екатерина Ипполитовна Комиссарова – которая пела в нем с основания.

- В нашей семье всегда любили петь – мои прабабушки, бабушка, – рассказывает Вера Михайловна. – Моя мама – участник Великой Отечественной войны, дошла до Берлина, написала на Рейхстаге свою фамилию. Она очень любила наш хор и пела в нем до конца своей жизни. Сначала мама привела в Карташевский хор меня, а потом и мою дочь Викторию... Мы никогда не пропускали занятий, даже в пандемию потихонечку пели, чтобы воодушевить и поддержать народ. Все мы друг друга очень любим, уважаем и всегда поддерживаем. У нас замечательные руководители Николай Федорович Петунин и директор Карташевского клуба Анна Аркадьевна Градович. Спасибо им за их огромный энтузиазм и заботу!

«Пение – это любовь!»

- Многие не представляют себе жизнь без хора. Люди уже не понимают, как это возможно – просто сидеть дома, до такой степени это сообщество стало важным для нас, – говорит участница хора, руководитель Карташевского клуба Анна Градович. – Особенно тяжело было пожилым людям в пандемию, когда они оказались в полной изоляции, без общения. Многие потом говорили: если бы не хор, вряд ли они пережили бы это время... Мы постоянно участвуем в каких-то больших мероприятиях. Только на прошлой неделе участвовали в областном фестивале «Земля Калевала» в Выборге, представляя и певческий коллектив, и наш клуб лоскутного шитья. Приняли участие в окружном фестивале «Хоровод дружбы», дали большой концерт в Карташевской. Для хора ветеранов это всё-таки большая нагрузка. Николай Федорович решил дать нам выходной день, отменив репетицию. Но участники хора не согласились!

Елена Николаевна Белых не может и недели прожить без любимого хора – приезжает в Карташевскую из Гатчины, чтобы петь.

- Пением раньше не занималась, а в этом хоре пою уже десять лет, – рассказывает Елена Николаевна. – Попала в этот коллектив, можно сказать, случайно, но мне очень нравится. Люди здесь хорошие. Музыка многое значит в моей жизни: поддерживает и в трудные минуты, и в хорошие моменты жизни, дает желание жить.

- Конечно, хор – это любовь, – говорит участница коллектива Галина Николаевна. – Музыка нас всех связала. Николай Федорович как развернет свою гармонь, как зазвучит какая-нибудь мелодия... Это счастье – слушать такие прекрасные звуки, стараться самим петь вместе с ним, нравиться нашей публике, которой в нашем зале становится всё больше. Это так вдохновляет!

- Мы не просто поем для своего развлечения. Мы сохраняем трепетное уважение к людям старшего возраста, людям, пережившим войну, блокаду, – говорит Анна Градович. – К нам на занятия из Суйды, несмотря на сложности с транспортом, приезжает житель блокадного Ленинграда Людмила Евгеньевна Коновалова. Ей 87 лет, и она говорит, что не представляет свою жизнь без хора. В прошлом году Людмила Евгеньевна выступала с нами в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в рамках фестиваля «Победа одна на всех!».

«Здесь теперь мой дом и лучшие друзья!»

Участница хора Ирина Николаевна Лысенко – профессиональный музыкант с почти 50-летним педагогическим стажем. Вместе с мужем переехала в поселок Карташевская из Ханты-Мансийского автономного округа в 2019 году. Сейчас Ирина Николаевна работает в Сиверской школе искусств концертмейстером отделения хореографии.

- Карташевская стала для нас райским местом, – говорит Ирина Николаевна. – Конечно, поначалу было непросто, особенно

в пандемию. Меня так вдохновило, что здесь есть хор. Как сейчас помню, 19 апреля 2021 года я вошла в двери Карташевского клуба и поняла, что моя жизнь будет отныне протекать здесь, с этими прекрасными людьми.

Ирина Лысенко сочинила гимн поселка Карташевская. В нем есть такие слова:

«За пригорками, лесами, перелесками

Поселилась навсегда душа моя.

Здесь любимый мой поселок Карташевская,

Здесь теперь мой дом и лучшие друзья!»

Эта песня уже три года в репертуаре ансамбля «Русская душа». Ее исполняют на всех праздниках, и уже все люди в поселке ее знают.

Елена Анатольевна Сергеева – родом из Ставропольского края.

- Несколько лет назад мы переехали к детям в Петербург, искали тихий уголок для жизни на пенсии, – рассказывает Елена Анатольевна. – Этим уголком оказался поселок Карташевская. Мы поселились здесь два года назад, и всё нам сразу понравилось, начиная от окружающей природы и нашего дома и заканчивая самим поселком. Это удивительное место! Думаю, в хор привела меня судьба. Я просто счастлива, ведь я не ожидала, что здесь есть такие люди, что я так вольюсь

в этот коллектив. Такое ощущение, что я знала их всегда. Это так здорово! Я слышу хор и очень горда тем, что в нем есть и мой голос. Хор для меня – как глоток воздуха, как глоток радости.

«Чтобы тело и душа были молоды»

- Николай Федорович не устает повторять: мне важен каждый голос, даже если ты поешь тихо, – говорит Анна Градович. – Тут не нужно иметь какие-то особые вокальные данные, не обязательно как-то выделяться. Здесь нужно уметь слушать и слышать соседа по хору. Мы превращаемся в единый живой организм. И, конечно, самые приятные моменты – когда мы выступаем. Люди чувствуют себя востребованными, нужными. К ним подходят, благодарят. На последнем большом концерте, в День России, 12 июня, у нас был полный зал гостей. Среди зрителей было много молодежи. Отрадно понимать, что благодаря музыке взаимопонимание между разными поколениями становится глубже.

Сам руководитель Карташевского хора уже не молод – ему 77 лет. Но и по сей день Николай Федорович остается в отличной физической форме, полон сил, энергии и творческих планов. В течение многих лет он занимался моржеванием, совершал длительные велосипедные поездки по Гатчинскому округу, участвовал в туристических походах по рекам Карелии и Новгородской области. До сих пор является членом шахматного клуба города Гатчины, а в последнее время и сам ведет кружок по обучению детей игре в шахматы в Карташевском клубе.

- Перед вами сидят не просто женщины, – говорит руководитель хора. – У каждой из них есть дети и внуки. Это бабушки, которые любят своих близких, приводят их сюда на концерты. И все у меня за 90 лет живут, никто раньше не уходит. Поэтому я говорю нашим женщинам: «Пойте! Развивайте свое дыхание, развивайтесь сами и будете жить долго...»

Пение – еще один шаг к долголетию

С возрастом человеку особенно важно чувствовать себя нужным, вдохновляться, быть частью чего-то большего. И пение, особенно в хоре, дает это ощущение.

В пожилом возрасте пение работает как комплексный инструмент для поддержки активного долголетия. Занятия пением не только поднимают настроение, но и за счет вибраций улучшают общее физическое состояние и положительно влияют на дыхательную систему человека.

Ученые выяснили, что пение улучшает концентрацию и память, снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Кроме того, этот процесс оказывает оздоравливающее действие на функционирование мозга, обеспечивая его большим количеством кислорода, а также способствует снижению артериального давления.

- Современный человек существует среди шума машин в городе, часами слушает жужжание компьютера. Пение возвращает к истокам, приносит удовольствие, с ним выделяются эндорфины, тело наполняется энергией, расслабляется, освобождается от напряжения, – отмечает доктор психологических наук Дина Кирнарская. – Это хороший психотерапевтический прием.

Ученые доказали, что люди, поющие в хоре, болеют намного реже инфекционными заболеваниями, почти не страдают депрессиями и другими психо-эмоциональными нарушениями, у них уменьшается уровень тревожности и раздражительности. Как отмечают сами представители «серебряного возраста», у них всегда отличное настроение, они чувствуют себя бодрыми и счастливыми и оптимистично смотрят на жизнь.

Так что пойте на здоровье!

Юлия Лысанюк

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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