В Ленобласти построен инновационный экоцентр

«Это дом для будущих резидентов площадки: здесь будут управление парка, офисы, лаборатории, переговорные, конференц-зал и выставочное пространство для технологий переработки.

Такие проекты нужны, чтобы экология выходила из отчётов в реальную промышленную работу. Здесь создана вторичная переработка, новые производства будут получать готовую инженерную площадку, а компании — место, где можно показать технологию, проверить решение в лаборатории и запустить проект. НТЦ как раз собирает эту цепочку под одной крышей.

Для Ленинградской области это новые рабочие места, компетенции в экономике замкнутого цикла нацпроекта «Экологическое благополучие» и промышленная площадка, которая работает с будущим, а не догоняет прошлое», — отметил глава региона.