Студия сольного пения: «Всё начинается с любви»

Об этом коллективе, о дружбе, вдохновении, светлой энергии и любви, на которых строится его жизнь, мы поговорили с руководителем студии сольного пения Яной Владимирской и концертмейстером-аккомпаниатором Викторией Огородновой.

Наследие Стеллы Петрачковой

Студия сольного пения начала действовать в Гатчинском Доме культуры в 1990 году под руководством замечательного тенора, выпускника Санкт-Петербургской консерватории Игоря Литвинова. В 1992 году концертмейстером студии стала Стелла Петрачкова, позже возглавлявшая коллектив (до 2018 года). Стелла Яновна стала настоящим ангелом-хранителем и талисманом студии. Под ее талантливым руководством вокальный класс быстро вырос в творческом смысле, став неотъемлемой частью концертных площадок самого разного уровня.

Студия сольного пения – народный коллектив, в котором участвуют непрофессиональные солисты разных возрастов, чьи голоса тем не менее ничем не уступают классическим. Неудивительно, что наших студийцев хорошо знают как в Ленинградской области, так и далеко за ее пределами. Они ведут большую концертную деятельность, постоянно участвуют в городских и областных праздниках, благотворительных акциях, конкурсах и фестивалях вокального искусства самого разного уровня, включая международный.

В основе студийного творчества – лирическая, душевная, романсово-эстрадная музыка, которая является частью нашей

национальной культуры. Эту мысль подтверждает и богатый репертуар солистов студии, в который вошли произведения духовной, классической, современной, русской и зарубежной музыки. Коллектив не только возрождает давно забытые лирические произведения, но также ищет новые интересные формы работы со зрителем. Это не только сольные концерты отдельных исполнителей, но и целые тематические и даже театрализованные программы.

С 2024 года студией сольного пения руководит Яна Валерьевна Владимирская – настоящий профессионал и замечательная певица, обладающая великолепным лирико-драматическим сопрано. Под ее руководством студия окрепла, расширила свой репертуар, успешно осваивая в том числе и сложнейшие произведения оперного жанра.

Музыка – навсегда

Яна Владимирская родом из Ленинграда.

- Музыка была со мной всегда, – рассказывает Яна Валерьевна. – У нас дома всё время кто-то пел, писал стихи, рисовал. Моя мама хоть и не была профессиональным музыкантом, но играла на рояле, сама сочиняла музыку.

Будущая певица окончила музыкальную школу, а потом – музыкальное училище Римского-Корсакова (отделение музыкально-речевых жанров эстрады).

- Я любила петь, но хотела быть драматической актрисой и даже поступала в театральный институт, – вспоминает Яна Валерьевна. – Но мой педагог по вокалу сказал мне: нет, у тебя – голос, будем поступать в консерваторию. И ей удалось, сквозь слезы и страдания, убедить меня в этом. Благодаря ей я навсегда запомнила, что каждый звук должен быть эмоционально окрашен. Ты не можешь просто так выйти на сцену, встать, приготовиться и как-то запеть. Нет! Еще за сценой ты должен знать, кто ты на ней, продумать всю историю, зарядиться и только тогда выйти и принести ее зрителям. В итоге я закончила два факультета Санкт-Петербургской консерватории: вокальный и актерский музыкального театра.

Несколько лет назад, после некоторого перерыва в музыкальной карьере, Яна Валерьевна окончательно поселилась в Гатчине. И именно здесь, в нашем городе, творческая жизнь в ней снова забила ключом.

- В Гатчине я познакомилась с художником и музыкантом Иваном Радюкевичем, и мы начали сотрудничать, – рассказывает Яна Валерьевна. – Иван Николаевич пишет романсы на произведения известных поэтов и на свои стихи. Всё это сразу откликнулось во мне. Мы оказались очень созвучны с Иваном Николаевичем. Его музыка проникает в душу. Такое ощущение, будто всё это для меня написано. У меня уже сложилась программа не на один концерт по музыкальным произведениям Радюкевича.

В конце 2023 года Яна Владимирская пришла на работу в Гатчинский Дом культуры.

- Мне хотелось передать то, что я умею, включая актерское мастерство, без которого невозможно выступать на сцене, – признается она. – Звук не имеет смысла, если он не оформлен мыслью и эмоцией. Только если всё это есть, возможно взаимодействие со зрителем. Важна и эстетическая составляющая выступлений: мы должны уметь выйти на сцену, держаться, вести диалог со зрителем и друг с другом. Мы начали делать театрализованные концерты, и это настоящий восторг! Придуманные истории оживают, работают, увлекают.

...Я счастлива, что здесь работаю. Это просто удивительно! В Доме культуры очень вдохновляющая атмосфера, здесь собираются и трудятся по-настоящему творческие люди. Всестороннюю поддержку оказывает нам и директор Дома культуры Сергей Александрович Фикс, который тоже любит музыку и пение.

Музыкальная душа коллектива

Вслед за Яной Владимирской пришла в студию сольного пения и концертмейстер Виктория Огороднова. Она окончила теоретико-композиторское отделение и отделение хорового дирижирования музыкального училища им. Римского-Корсакова и, в 1994 году, хоровой факультет Санкт-Петербургской консерватории. Дирижерско-педагогическая карьера Виктории Викторовны началась в 1985 году. С этого времени и по сей день она работает в Войсковицкой детской школе искусств, где в 1980 году зародилась хоровая школа «Апрель», основанная Виктором Огородновым.

- Вся моя жизнь была связана с хоровым дирижированием и преподаванием сольфеджио, – рассказывает Виктория Огороднова. – Помимо Войсковицкой школы искусств, работала и во многих других образовательных учреждениях, включая школу-студию при консерватории. Продолжаю преподавать в хоровой школе «Апрель», в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского, в женском хоре «Апрель» в Новом Свете.

В студию сольного пения Виктория Огороднова пришла два года назад, чтобы позаниматься вокалом. Потом начала готовить концерты, а год назад стала концертмейстером-аккомпаниатором студии.

- Виктория Викторовна – музыкальная душа нашего коллектива, – говорит Яна Владимирская. – Она не только играет, но и поет. С ее появлением в коллективе увлеклись оперной классикой, которая требует серьезной вокальной формы. У нас в коллективе есть авторы, чьи произведения обретают жизнь благодаря нашему концертмейстеру.

Одна певческая семья

- С Викторией Викторовной я чувствую себя намного уверенней, – признается Яна Владимирская. – Это не просто совместная работа руководителя, концерт-мейстера и наших солистов – это переплетение наших жизней. Весь наш коллектив я ощущаю своей семьей, которая постоянно растет. У меня такое чувство, что все, кто к нам приходит, вне зависимости от возраста – наши дети. И я для них мама строгая, а Виктория Викторовна – очень добрая.

В настоящее время в студии сольного пения около пятнадцати участников.

- К нам приходят удивительные люди, – говорит Яна Владимирская. – Среди них есть бухгалтер, следователь, бывший федеральный судья, метростроевец. Есть у нас также учителя музыки и хормейстеры. Иногда приходят петь семьями. И я горжусь каждым из них!

Имена ярких и талантливых солистов студии на слуху у истинных поклонников музыки. Среди них – давно уже сложившийся артист, лауреат множества конкурсов и настоящая легенда Гатчины Владимир Майер, лауреат международных конкурсов Ольга Бичоль, уже проявившая большой талант Наталья Хоменко.

- Павел Сыч – автор-исполнитель, пишущий потрясающие стихи, участник конкурсов. Поет

в хоре Покровского и Павловского храмов, – говорит Яна Владимирская. – Виталий Парфенов – тоже автор-исполнитель, музыкант и композитор, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Он работает руководителем студии сольного пения в Калитино, приезжает к нам на занятия из Волосовского района, еще и поет в нашем хоре ветеранов.

Среди недавно пришедших в студию солистов – подающий большие надежды Дмитрий Дрюк.

- Дмитрий – уникальный человек, – говорит Яна Владимирская. – Он работает бухгалтером-экономистом, очень скромный, но у него потрясающий баритон. Такое ощущение, что он всю жизнь пел оперные арии. Думаю, пройдет совсем немного времени, и Гатчина вздрогнет от его голоса! Они работают вместе с Викторией, и у них получается достаточно интересно.

- В студию сольного пения я пришел осенью прошлого года, – рассказывает Дмитрий Дрюк. – Я начал сочинять песни около года назад, и мне захотелось познакомить людей со своим творчеством. Чтобы хорошо донести песни, надо достойно их исполнять, и студия сольного пения дает прекрасную возможность для этого. К тому же, как оказалось, мой голос подходит и для оперных арий. Вместе с Викторией мы уже написали несколько песен, которые я исполняю на разных мероприятиях.

Лаборатория жизни

- Наша студия – это живой организм, бесконечное вращение творческих энергий, – говорит Яна Владимирская. – И этот вихрь не останавливается! В коллективе прекрасная атмосфера, а это дорогого стоит. Чувствуешь, что растешь вместе с коллективом. Ты нужен им, а они – тебе. У нас нет соревнований друг между другом – каждый соревнуется с самим собой.

- Очень важно, когда люди спокойно и с любовью развиваются сами для себя и находящийся рядом человек поддерживает их в этом, – говорит Виктория Огороднова. – Участники нашей студии – взрослые, состоявшиеся люди. И их обязательно нужно поддерживать, обращаясь с ними даже еще более трепетно, чем с детьми. У каждого свои жизненные наслоения, и они приходят в студию за положительными эмоциями. Музыка – это то, что помогает нам выйти за пределы быта.

Студия сольного пения проводит концерты в Гатчине, Белогорке, Калитино, в социальных учреждениях для пожилых и людей с инвалидностью.

- Хочется уравновесить нынешнюю сложную ситуацию, хочется петь о прекрасном, о любви – к человеку, земле, Богу, – говорит Яна Владимирская. – Всё ведь пропитано любовью: что ни пой – всё о любви, которая согревает сердца.

Концерт, концерт!

В воскресенье, 28 июня, в 14.00, в Музее города Гатчины состоится летний концерт студии сольного пения «Там, где сердце».

В программе концерта – романсы и дуэты; песни – от классики до современности; произведения Исаака Шварца, Виктора Огороднова, Ивана Радюкевича, Людмилы Кононовой и других авторов.

Зрителей ждет встреча с талантливыми солистами студии сольного пения Гатчинского Дома культуры Яной Владимирской, Викторией Огородновой, Татьяной Гайдамаковой, Виталием Парфёновым, Дмитрием Дрюком, Владимиром Майером. Особые гости вечера – авторы-исполнители Анна Али и Светлана Иванова. Ведущая вечера – Оксана Новикова.

Студия сольного пения приглашает вас окунуться в мир прекрасных мелодий. Приходите за вдохновением, радостью и атмо-сферой искренней дружбы!

Юлия Лысанюк