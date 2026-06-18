«Ангелы тыла» появятся в Гатчине

Виктор Грачев - скульптор, дизайнер, член Союза художников России, арт-директор АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино». Занимается исследованием современных пластических форм и цвета, создаёт скульптурные, архитектурные и ленд-арт проекты. Работает с камнем, деревом, бумагой, стеклом, металлом и композитами. Художественный стиль Виктора - нефигуративная скульптура, динамично развивающийся в мире вид искусства.

Организаторы благодарят всех участников конкурса за смелость и погружение в сложную тему. Памятный знак "Ангелы тыла" будет установлен в Гатчине в сентябре 2026 года.

По информации АНО “Борей”