«Всё начинается с желания!»

Организатором отборочного и регионального этапов конкурса «Мастер года» является комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Региональным оператором конкурса с 2023 года выступает Региональный научно-методический центр СПО Ленинградской области, структурное подразделение Гатчинского государственного университета. Его площадка находится на ул. Рощинской, д. 5. Руководит центром Анна Викторовна Богачева.

Конкурсное движение в Ленинградской области уже объединило большое число наставников и преподавателей. В этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» приняли участие 108 человек (с учетом отборочного этапа).

Победителем конкурса в номинации «Преподаватель» стал Роман Арсентьев. По решению региональной комиссии, он будет представлять Ленинградскую область в финале, который пройдет в Новом Уренгое в конце сентября 2026 года.

Роман Арсентьев вырос в небольшом городке Вурнары Чувашской Республики. С детства хотел стать авиаконструктором, поступал в военный институт, но с красным дипломом окончил железнодорожный. Работал по профессии, потом менеджером по продажам в крупных фирмах. Переехал в Санкт-Петербург, построил дом во Всеволожске. В 2022 году, в тридцать с небольшим, он опять круто поменял свою жизнь – стал преподавателем Всеволожского техникума отраслевых технологий.

ВУРНАРЫ – ПЕТЕРБУРГ – ВСЕВОЛОЖСК

- Роман Юрьевич, у вас очень интересный путь в профессию. Давайте разбираться. Начнем с детской мечты.

- В детстве я строил самолеты. У меня были модельки машин, я разбирал их и делал из деталей самолеты. Конечно, они не летали, но очень напоминали самолет, и я радовался.

Постепенно жизнь вносила коррективы. С 8-го класса уже готовил себя к поступлению на военную службу. Хотел получить высшее военное образование, но после 11-го класса со своими великолепными баллами по всем предметам, с отличным здоровьем на одном из медосмотров в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского неожиданно получил заключение – повышенное давление. И меня не приняли.

В этот ответственный момент сосед с первого этажа, потомственный железнодорожник, чей сын поступал в Самарский государственный университет путей сообщения, предложил помощь в целевом направлении в этот вуз. Поэтому, когда позвонили и сказали, что появился шанс на зачисление в военный институт, я уже был студентом-железнодорожником.

Окончил вуз с красным дипломом по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». Вернулся из Самары домой и отработал три года на железной дороге.

Я всё попробовал: походил с лопатой, прочувствовал бессонные ночи. Прошел путь от монтера до начальника участка. И понял, что без протекции дальнейших перспектив у меня нет.

Вместе с супругой мы решили переехать в Петербург. В поисках работы по профессии куда я только не обращался. Но везде давали понять: рабочим на линии – пожалуйста, а если хочешь руководить людьми – нужна рекомендация.

Помыкался-помыкался и, понимая, что за съемную квартиру нужно платить, устроился представителем корейской компании по продаже запчастей для электрических шкафов распределения.

ХОЧУ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ!

- Что подвигло вас, успешного менеджера, пойти работать в техникум?

- Всё случилось само собой. В нашей семье произошло пополнение – родилась дочь. Пришло понимание, что нужно строить свой дом. Приобрел участок во Всеволожском районе. Около полутора лет, наблюдая за ходом строительства, я ездил из Петербурга во Всеволожск. И каждый раз, проезжая мимо Всеволожского агропромышленного техникума (сейчас техникум отраслевых технологий), ловил себя на мысли, что хочу здесь работать. Просто хочу! Это желание пришло, как казалось, из ниоткуда. (Всё пространство говорит с нами языком других людей и ситуаций).

Заканчивая свою менеджерскую работу представителем турецкой региональной компании, я четко понимал, что продажи и всё, что связано с этой деятельностью, мне надоело. Я хотел работать с детьми!

- И вы решились?

- Менеджерская жизнь научила не ждать, когда то, что хочешь, произойдет само собой или тебе принесут желаемое «на блюдечке с золотой каемочкой». Нашел объявление о вакансии в технопарке, который является структурным подразделением техникума. Созвонился, договорился о визите и через день уже знакомился с образовательным учреждением.

Я увидел мечту своего детства. Ведь что у нас было в 90-х? Только наследие Советского Союза, которое еще не успели разрушить, и ничего нового. А тут - прекрасные мастерские с самым современным оборудованием. Я был заворожен. Как ребенок смотрел на все широко раскрытыми глазами. Видимо, увидев мой азарт, мне через месяц предложили место наставника. Я прошел курсы, и с июня 2022 года работаю наставником в кванториуме и преподавателем в техникуме.

- Роман Юрьевич, вы очень харизматичный преподаватель. В школьном театре играли?

- У нас был студенческий театр в университете. Но я там не блистал особо. Улыбаться и дарить радость – это, наверное, от природы. Просто со временем я еще понял, что не нужно обращать внимание на косые взгляды, зависть и злобу. Я решил, что хочу быть самим собой. Стараюсь думать позитивно и конструктивно. И всё получается хорошо.

- На сегодняшний момент вы счастливы в профессии?

- И не только. А еще я дважды папа. Моей дочери 10 лет, сыну от второго брака – три месяца.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ – ПОКАЗЫВАЙ!

- Как вы решились принять участие в конкурсе «Мастер года»?

- У меня много пословиц и поговорок от моей мамы. Она говорит: «Всё, что быстро начинается, быстро и заканчивается. Любое хорошее дело требует неспешного подхода».

В прошлом году я наблюдал этот конкурс со стороны. Видел, как преподаватели готовятся, как проходят от этапа к этапу, какие они заряженные. Именно тогда у меня зародилось желание попробовать.

Огромная благодарность коллективу нашего техникума за поддержку. И лично преподавателю Ольге Борисовне Акимовой. Она показала мне конкурс изнутри, настраивала на каждый этап.

Первое, с чем нужно работать, – волнение. Нужно не стесняться. Есть возможность показать себя – показывай!

Региональный этап проходил в здании Гатчинского государственного университета. Хочется поблагодарить всех, кто организовывал его. Гатчина всегда тепло встречает, и мне приятно сюда приезжать.

Всё было легко, просто и особенно приятно, когда член жюри признался: «Мне было важно, что вы заинтересовали абсолютно незаинтересованных ребят».

- А что было для вас самым сложным?

- На открытом уроке присутствовал только один член жюри, а остальные смотрели урок онлайн. А я привык во время работы видеть эмоции и, реагируя на них, корректировать свое выступление. Перейти через это мне было сложно. В остальном всё было привычно и комфортно. Небольшое волнение, конечно, присутствовало. Но это даже хорошо.

Ребята – отличные. Кстати, я изначально, когда иду на урок, закладываю мысль: «У них у всех светлые головы». И это помогает работать. Балбесы, конечно, были, есть и будут. Но когда я транслирую уверенность в их способностях, дети себя ведут немного по-другому.

- Как вы влюбляете в профессию?

- Это магия. Совокупность всего. Например, мой урок по электрике и энергетике. Мне самому нравится это направление. Что такое электрический ток? Куда бегут заряженные частицы и почему? На открытом уроке ребята будут делиться на бригады, искать неисправности. Это же интересно!

Мое мнение: если человек сидит с открытыми глазами, с открытым ртом, у него в руках что-то есть, он что-то сказал – для него открытый урок прошел прекрасно. Мы – люди, мы должны удовлетворить все свои чувства!

МЕЧТАЮ ПОЖАТЬ РУКУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

- Как вы готовитесь к следующему этапу конкурса?

- У нас, как у «качков», отдых должен быть активный. Подготовка идет постоянно. Благодаря нашему региональному оператору и усилиям всех, кто не равнодушен к конкурсу, с 4 по 14 июля в Краснодарском крае организовали лагерь «Мастерская успеха». Там собрались многие из тех 89 финалистов, которые будут выступать на федеральном уровне.

На заключительном этапе будут примерно такие же задания, но более расширенные. Проводя открытый урок на сцене, я должен буду позволить ребятам влюбиться в профессию. Причем, и в профессию электротехника, и электромеханика, и в профессию преподавателя. На федеральном этапе требуется продемонстрировать взаимодействие в команде.

«Мастерская успеха» позволила правильно настроиться, чтобы быть ближе к первой десятке финалистов. Хотя вообще-то хочется быть в тройке лидеров. Моя мечта – пожать руку Владимиру Владимировичу Путину. Я этого очень хочу, и если не в этом, то в следующем году я это сделаю.

- Благодарю вас за откровенный разговор. Желаю, чтобы ваша мечта обязательно сбылась!

Татьяна Можаева

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

#МойВыбор47