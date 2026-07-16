45 дней, которые изменили ход войны

ЛЮДИ, ОСТАНОВИВШИЕ БЛИЦКРИГ

Распоряжение о начале работ по созданию рубежа обороны на псковском направлении в районе Луги командующий войсками Ленинградского военного округа отдал уже в ночь с 22 на 23 июня 1941 года. Всего за несколько недель на линии протяжённостью почти 300 километров — от Финского залива до озера Ильмень — была организована система оборонительных сооружений, призванная остановить наступление немецко-фашистских войск на Ленинград.

Вместе с военными укрепления строили десятки тысяч жителей Ленинграда, Луги, близлежащих районов и областей. Мужчины, женщины, старшеклассники, студенты, преподаватели, рабочие, служащие и колхозники рыли окопы и противотанковые рвы, сооружали ДОТы и ДЗОТы, оборудовали защитные сооружения. Люди трудились по десять–двенадцать часов в сутки, зачастую под артиллерийскими обстрелами и авианалётами.

10 июля немецкие войска подошли к линии обороны по реке Плюссе. До этого дня среднесуточный темп их наступления составлял около 26 километров. Однако ожесточённое сопротивление советских войск резко изменило ситуацию: скорость продвижения противника снизилась сначала до пяти километров в сутки, а затем — до двух. Эти выигранные дни стали бесценными.

Именно благодаря обороне Лужского рубежа удалось завершить строительство укреплений на ближних подступах к Ленинграду, создать дополнительные формирования для защиты города, а также провести эвакуацию промышленных предприятий и сотен тысяч жителей.

Историки называют Лужскую полосу обороны одной из первых успешных военных операций 1941 года. Хотя противнику впоследствии удалось прорвать рубеж, его планы молниеносного захвата Ленинграда были сорваны.

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Культурно-досуговый центр Выборга, Дом авиаторов во Всеволожске, Лужская межпоселенческая районная библиотека, краеведческие сообщества Ленинградской и Новгородской областей, образовательные учреждения Петербурга и Великого Новгорода в эти памятные дни проводят лекции, встречи с историками, выставки и мемориальные мероприятия, посвящённые событиям июля – августа 1941 года.

Большую работу ведут поисковые организации. Новгородская областная поисковая экспедиция «Долина» занимается раскопками на местах боёв и архивными исследованиями, помогает родственникам устанавливать судьбы погибших и пропавших без вести воинов.

Благодаря этой работе открываются новые страницы истории. Исследователи изучают вклад в оборону Лужского рубежа воинов 24-й танковой дивизии, уточняют судьбы курсантов Ленинградского пехотного училища имени С. М. Кирова, сражавшихся в районе Большого Сабска, находят ранее неизвестные документы и свидетельства участников боёв.

В прошлом году в Луге была открыта мемориальная доска в честь бойцов 177-й стрелковой Любанской дивизии. Это соединение было сформировано преимущественно из жителей Новгородской земли. Многие воины до сих пор числятся пропавшими без вести, а поисковые экспедиции продолжают находить останки защитников рубежа в лесах и болотах Ленинградской области.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Для многих людей Лужский рубеж — это личная история. Сенатор Российской Федерации от Новгородской области Елена Писарева долгие годы искала сведения о своём деде Якове Васильевиче.

В семье сохранилась память о том, как бабушка Галина Платоновна каждый день подходила к окну в ожидании мужа. В 1944 году родные получили извещение о том, что Яков Васильевич пропал без вести под Лугой.

Спустя десятилетия поиски своего фронтовика продолжила уже внучка. «У меня сердце колотится на разрыв», — признаётся Елена Писарева, рассказывая о поездке на Лужский рубеж. По её словам, это место стало для семьи священным.

— Лужский рубеж — это не просто место. Это великая память. Память о дедушке. Память о каждом бойце, который здесь сражался. Спасибо всем, кто хранит эту память, — говорит сенатор.

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ

Проект «Лужский рубеж», реализуемый АНО «АРТЕЛЬ» из Луги и поддержанный в этом году грантом губернатора Ленинградской области, направлен на подготовку экскурсоводов для проведения лекций и экскурсий. В ходе пилотного этапа стало очевидно, что интерес к военно-историческому маршруту по местам боевой славы Лужского оборонительного рубежа велик, однако проводить экскурсии сегодня могут немногие.

Новый этап проекта предусматривает создание образовательной программы для волонтёров. Участники пройдут теоретические занятия, ознакомятся с маршрутом на практике, выполнят входное и итоговое тестирование, после чего смогут самостоятельно проводить экскурсии.

По словам эксперта проекта Ирины Голубевой, эта инициатива решает сразу несколько задач: сохраняет историческую память, делает военно-историческое просвещение доступнее, вовлекает молодёжь в общественную деятельность и создаёт основу для дальнейшего развития маршрута.

***

Прошло 85 лет с начала обороны Лужского рубежа. Меняются поколения, открываются имена погибших солдат, создаются музеи, мемориалы и просветительские проекты. Лужский рубеж остаётся памятью о людях, которые ценой собственной жизни защитили Родину и приблизили Великую Победу.

ДАРЬЯ МИЛИЦКАЯ

ФОТО АВТОРА