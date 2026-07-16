Приговор убийце – 24 года спустя

Город был потрясен случившимся; сотрудники уголовного розыска предприняли все возможное для поимки преступника, но долгие годы убийство так и висело в разряде «глухарей». Однако, несмотря на давность происшедшего, сыщики не прекращали расследование, и вот год назад дело сдвинулось с мертвой точки: в рамках работы по нераскрытым преступлениям прошлого сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили новые свидетельские показания. Подозрение пало на 58-летнего Владимира Г., зарегистрированного в Гатчине, а проживающего в Адлере. Следствие установило его связь с организованной преступной группой, орудовавшей в Гатчинском районе в начале 2000-х. Гражданина задержали. На допросе он во всем сознался.

По словам фигуранта, он был тесно знаком с семьей М., знал, что в квартире у предпринимательницы хранится крупная по тем временам сумма – 5000 долларов США, и решил завладеть деньгами. Гражданин Г. спланировал преступление, приобрел газовый пистолет ИЖ-79, переделанный под патрон 9 мм к пистолету Макарова, с глушителем, и пришел январским вечером домой к своим знакомым. В квартире находился взрослый сын хозяйки и пожилая сестра. Преступник знал, где лежат деньги. Он дождался, когда молодой человек отвернется, и выстрелил ему в голову. Потом прошел в комнату к 71-летней родственнице и сделал два смертельных выстрела – в голову и в грудь. Взял борсетку с деньгами – там были рубли и доллары, и стал дожидаться прихода хозяйки. Когда она позвонила в дверь, ей открыл убийца: прямо в прихожей женщина получила пулю в висок.

Преступник забрал борсетку, вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь. Через несколько дней он избавился от пистолета, выбросив его в реку. Его нажива по тогдашнему курсу Центробанка РФ составила порядка 180 тысяч рублей.

По факту тройного убийства, сопряженного с разбоем, было возбуждено уголовное дело, но Г. оставался на свободе – неузнанный и непойманный. Сел он только в 2016 году – за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, и через пару лет неотбытую часть наказания ему заменили двумя годами исправительных работ. Осужденный вышел на свободу в мае 2018-го. Он отправился в теплые края и благополучно жил в Сочи, работая подсобным рабочим в санатории «Южное взморье» в Адлере. Оттуда его и извлекли: вернули в родные пенаты, получили признательные показания и заключили под стражу. Год он провел под арестом – до суда.

8 июля Гатчинский городской суд признал Владимира Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ. С учетом всех обстоятельств, с зачетом отбытого ранее наказания, на основании статей 69, 71 и 72 УК РФ, подсудимый получил максимально возможный срок: 16 лет колонии строгого режима.