«Мамы Гатчины» вышли на парад колясок!

Звездами праздника стали семьи Гатчинского округа. По традиции фестиваль открыл парад колясок - праздничное шествие и конкурс украшенных колясок, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Включив фантазию, семьи украшали детские коляски на самые разнообразные темы и с использованием самых необычных материалов.

Вместе с участниками и зрителями родители с колясками прошествовали от бассейна «Атлантика» к сцене. Тут были и коляски-корабли, и машины будущего, и цветочные поляны, и загадочные арт-объекты. Члены семьи также были в костюмах, соответствующих теме оформления коляски. По «Аэропарку», радуя окружающих, гуляли «морские волки», веселые «акулята», бодрые «пионеры».

Одной самых важных частей программы стала презентация семейных команд и их творческих работ.

Членам жюри было очень не просто выбрать лучших. Эту ответственную миссию выполняли депутат Гатчинского округа Наталия Деминенко, главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Инга Давыдовская, заведующая семейным МФЦ Оксана Бахвалова.

Церемония награждения состоялась на импровизированной сцене. Награды получили все участники. Каждая семья стала лучшей в своей номинации, а затем были отмечены победители – обладатели первых трех призовых мест.

Семья Винокуровых победила в номинации «Сказка на колесах», семья Прокофьевых - в номинации «Королевский экипаж», семья Лянгинен – в номинации «Инженерный гений», семья Кутеневых – в номинации «Абсолютный триумф», семья Гилепп – в номинации «Полет фантазии».

Победу в конкурсе «Парад колясок» одержала семья Безруких. На втором месте - семья Жималиных. Третье место заняла семья Чурилиных. Им вручены грамоты и памятные подарки комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа и сертификат от партнеров на приятные покупки.

Конкурсанты подарили зрителям и болельщикам настоящее чудо – красоту семейного творчества и радость совместного общения. На фестивале было организовано много дополнительных активностей. Программа включала «малышковые бега» - соревнования по бегу для детей, интерактивные площадки, мастер-классы. Словом, каждый нашел занятие по душе.

Татьяна Можаева