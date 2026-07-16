Андрей Бурлаков: "Моя родина - Суйда"

Книга посвящена знаменитой усадьбе «Суйда» и ее владельцам, истории создания Андреем Бурлаковым в старинном поместье Ганнибалов музея, которому в этом году исполняется 40 лет. В издании содержится много новых фактов, фотографий и документов. В оформлении обложки использована работа художника Павла Шакурина «Ганнибаловская Суйда».

Пожалуй, впервые, в этой книге Андрей Вячеславович увлекательно и подробно рассказывает о своей краеведческой биографии, приводя, в том числе, и дневниковые записи.

- Это очень значимая для меня книга и, пожалуй, главная, в моей жизни, - говорит Андрей Бурлаков. - Сам я уроженец Суйды, и все события моей жизни и биографии так или иначе связаны с ней. У меня накоплен огромный краеведческий багаж, опубликовано порядка пятидесяти книг, посвященных истории Гатчинского края. Среди них были и книги, так или иначе связанные с Суйдой. Но свою главную книгу о Суйде я всё время откладывал на потом. Меня часто спрашивают, почему и как я стал краеведом. В этой книге дается ответ на этот вопрос...

Андрей Вячеславович Бурлаков родился 27 сентября 1965 года в поселке Высокоключевой Гатчинского района, расположенном рядом с бывшей усадьбой «Суйда». Именно в этих местах начинался его краеведческий путь. В 1983 году Андрей Вячеславович окончил школу. После службы в армии в далекой Монголии (1983–1985) он вернулся в родные места. В январе 1986 года устроился на работу в хозяйственный отдел Гатчинского дворца-музея и парка, а в апреле 1986 года стал директором Суйдинского Дома культуры.

Книга «Моя родина — Суйда» содержит подробнейшую информацию об истории Суйды и села Воскресенское, о владельцах суйдинской усадьбы от Апраксиных до Ганнибала и далее — от Цыгоревых до Гембургеров, о родных и близких няни А.С. Пушкина, Арины Родионовны.

Целая глава в книге посвящена «Арапу Петра Великого», А.П. Ганнибалу и его потомкам. Автор рассказывает о легендах и былях Суйдинского парка, о прошлом и настоящем суйдинских, приводя, в том числе, документальные свидетельства прошлого и летопись местной топонимики.

Большой раздел книги посвящен истории музея-усадьбы «Суйда». В него вошли страницы музейного дневника, который вел Андрей Вячеславович, начиная с 1986 года.

1 июня 1986 года, в рамках первого областного Пушкинского праздника на гатчинской земле «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», Андрей Бурлаков открыл в Суйде первый музей, посвященный истории Суйды и усадебной жизни семьи Ганнибалов-Пушкиных. Идея создания музея сформировалась и быстро реализовалась именно на волне подготовки к первому Пушкинскому празднику.

Особым гостем, открывающим музей, стал правнук А.С. Пушкина – Григорий Григорьевич Пушкин. Он даже и не подозревал, что за несколько минут до торжественного разрезания ленты случилось непредвиденное обстоятельство, о котором позже вспоминал Андрей Вячеславович:

«…Куда-то пропала специально купленная мною алая лента. Гости уже окружили музейное крыльцо, вот-вот должны были подвести правнука Пушкина, а ленточка не находилась. Я был очень расстроен, но спасла положение одна местная девушка, она вытащила розовые ленты из своей косы, связала их и передала мне. Именно этой лентой и «открывали» музей».

Первый музей в Суйде разместился в старом деревянном доме усадьбы второй половины XIX века, восстановленном в русском стиле опытно-производственным хозяйством «Суйда» совсем для других целей. Это был поистине народный музей. Вспоминая страницы истории Суйды, Андрей Вячеславович с искренней благодарностью называет имена людей, которые помогли ему состояться как краеведу и внесли вклад в создание музея-усадьбы «Суйда».

В активный общественный Совет музея вошли пушкиновед и старший научный сотрудник Всесоюзного музея А.С. Пушкина Нина Ивановна Грановская; автор интерьера этого деревянного дома, художник, инженер по эстетике и быту опытно-производственного хозяйства «Суйда» Валентина Ивановна Филиппова; талантливый мастер по дереву Александр Михайлович Пухов; коллекционер Василий Анатольевич Якунин; исследователь родословной А.П. Ганнибала Анастасия Михайловна Бессонова; местные старожилы, школьники и потомки А.П. Ганнибала. Сохранить усадебный комплекс помогал известный скульптор Михаил Константинович Аникушин.

Андрей Вячеславович сумел сплотить вокруг себя местную молодежь, заинтересовать ее в осуществлении музейных проектов, привив к ним интерес к истории родного края и гордость за него. Самыми главными его помощниками были местные мальчишки, учащиеся старших классов. С ними Андрей Вячеславович организовывал дежурства по музею, устраивал краеведческие экспедиции и экскурсионные поездки, археологические раскопки, проводил субботники по благоустройству Ганнибаловского парка и символического места захоронения «Арапа Петра Великого» на Старом кладбище. Школьники были не просто помощниками, а активными действующими лицами по созданию и развитию музея, сохраняющего память об их малой Родине.

Музей развивался стремительно, чему во многом этому способствовали Пушкинские праздники. На них съезжались люди из разных уголков страны, а также известные деятели культуры, искусства и поклонники пушкинского наследия. Многие годы в защиту сохранения имения знаменитых предков А.С. Пушкина выступали известные актеры театра и кино. Было издано множество краеведческих и музейных материалов. Формировалась коллекция музея, в основу которой легли мемориальные реликвии, переданные и приобретенные у потомков А.П. Ганнибала. Автор рассказывает об истории появления музейных экспонатов, об артефактах усадьбы и парка, включая вырубленный в огромном валуне каменный диван.

В июне 1999 года первый народный музей в Суйде получил статус государственного. За это время Андрей Бурлаков сумел превратить его в один из самых известных и популярных музеев региона.

- Работа продолжается, - говорит Андрей Бурлаков. - Я продолжаю навещать старожилов, мне часто звонят владеющие информацией люди. И каждый раз я узнаю что-то новое, находятся какие-то старые документы. Уже собраны материалы по еще одной важной теме, которую я хотел бы раскрыть в очередной книге — о дачной Суйде. Места вокруг Суйды и вблизи железнодорожной станции были дачными. Столько звездных имен здесь отметилось, столько происходило интересных событий! Даже несколько старинных дач еще сохранилось.

Напомним, Андрей Вячеславович Бурлаков - историк, писатель, краевед, пушкиновед Гатчинской земли, член Союза музейных работников СПб и Ленинградской области, Почетный гражданин Гатчинского района, автор нескольких музейных экспозиций, главный редактор альманаха «Лукоморье», автор книг и многочисленных публикаций в региональных изданиях, лауреат премий советского и российского Фондов Культуры, премии им. маршала СССР К.А. Мерецкова. Награжден многочисленными почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

Новая книга Андрея Бурлакова «Моя родина - Суйда. Из записок краеведа» вышла небольшим тиражом. Это издание можно приобрести в книжном магазине на улице Соборной в Гатчине или у автора, обратившись к нему в личные сообщения в ВКонтакте или в сообществе «Гатчинский краевед Андрей Бурлаков».

Юлия Лысанюк