Золото мира – в Коммунаре!

Муай-тай (также известный как тайский бокс) – это боевое искусство родом из Таиланда, которое часто называют «боем восьми конечностей» из-за широкого арсенала ударов, которые можно наносить руками, локтями, коленями и ногами.

Даниил Хохлин выступал в весовой категории 40 кг и в возрастной группе U16 (14–15 лет), хотя ему всего 13 лет. Это само по себе говорит о его силе, выносливости и высоком уровне подготовки.

Даниил провел четыре поединка – и в каждом одержал уверенную победу. Он достойно представил нашу страну, наш округ, свою школу и спортивный клуб, сразившись с соперниками из Ливии, Филиппин, Монголии и Узбекистана.

За этим результатом – не просто талант, а годы упорных тренировок, железная дисциплина, сила характера и настоящая преданность спорту. И, конечно, огромная заслуга в этой победе принадлежит отцу и тренеру Даниила – Леониду Хохлину: его поддержка и наставничество стали для юноши надежной опорой на пути к успеху.

Особую значимость достижению придает и то, что российские спортсмены на этом первенстве выступали под государственным флагом и под звуки гимна России. Для каждого из них это был не просто турнир, а возможность с гордостью заявить о себе на мировой арене.