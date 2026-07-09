Золото мира – в Коммунаре!
С 16 по 22 июня в Куала Лумпуре (Малайзия) прошло первое в истории школьное Первенство мира по муай-тай – масштабное событие, собравшее более 1200 юных спортсменов из разных стран. В их числе был Даниил Хохлин из города Коммунара Гатчинского округа.
Муай-тай (также известный как тайский бокс) – это боевое искусство родом из Таиланда, которое часто называют «боем восьми конечностей» из-за широкого арсенала ударов, которые можно наносить руками, локтями, коленями и ногами.
Даниил Хохлин выступал в весовой категории 40 кг и в возрастной группе U16 (14–15 лет), хотя ему всего 13 лет. Это само по себе говорит о его силе, выносливости и высоком уровне подготовки.
Даниил провел четыре поединка – и в каждом одержал уверенную победу. Он достойно представил нашу страну, наш округ, свою школу и спортивный клуб, сразившись с соперниками из Ливии, Филиппин, Монголии и Узбекистана.
За этим результатом – не просто талант, а годы упорных тренировок, железная дисциплина, сила характера и настоящая преданность спорту. И, конечно, огромная заслуга в этой победе принадлежит отцу и тренеру Даниила – Леониду Хохлину: его поддержка и наставничество стали для юноши надежной опорой на пути к успеху.
Особую значимость достижению придает и то, что российские спортсмены на этом первенстве выступали под государственным флагом и под звуки гимна России. Для каждого из них это был не просто турнир, а возможность с гордостью заявить о себе на мировой арене.