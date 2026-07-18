«Серебряные» волонтеры из Войсковиц

Чем только не занимаются люди «серебряного» возраста на пенсии — поют, танцуют, занимаются спортом, рукодельничают, даже осваивают новые профессии! Но одной из главных сфер их деятельности все чаще становится волонтерство, в котором они реализуют свой потенциал полнее всего. Приходя на помощь всем, кто в ней нуждается, они своим примером показывают, что заниматься полезными делами можно в любом возрасте.

О «серебряном» волонтерстве и о том, как оно влияет на нашу жизнь, мы поговорили с руководителем клуба «Деревенские жизнелюбы» в Войсковицах Светланой Кизряковой.

На пенсии — не скучно!

Клуб «Деревенские жизнелюбы» открылся при Войсковицком Доме культуры в 2015 году как филиал гатчинской Школы третьего возраста. Опираясь на поддержку более опытных коллег, пожилые люди постепенно начали организовывать свои сообщества. Вскоре появились первые волонтеры - преподаватели по рукоделию и оздоровительной гимнастике. Открылась творческая мастерская, где все желающие осваивают технику декупаж, кинусайга, вышивку лентами.

«Серебряные» активисты из Войсковиц занимаются ментальной арифметикой и нейрографикой, прокачивая свои когнитивные способности, участвуют в интеллектуальных состязаниях и познавательных играх, устраивают мозговые штурмы. «Деревенские жизнелюбы» активно занимаются социальным туризмом - изучают достопримечательности Санкт-Петербурга, выезжают в театры и цирк. Из последних экскурсий - посещение музея-панорамы «Прорыв» в Кировском районе и форта «Красная Горка» в Ломоносовском районе.

Творческая жизнь кипит в театральной студии «Винтаж», участники которой совершенствуют мастерство сценической речи и углубляются в мир художественного слова, заодно развивая память и воображение. И, конечно же, они ставят свои спектакли, показывая их детям и взрослым! В рамках клуба работает и вокальная студия «Журавушка». Участники студии учатся петь, слушать музыку, слышать друг друга, правильно извлекать звук, развивать память.

Движение — это жизнь!

«Деревенские жизнелюбы» понимают, что движение - это жизнь. Поэтому особое внимание в клубе уделяется разнообразным направлениям физической культуры. Первые оздоровительные занятия войсковицкие курсисты поначалу проводили сами, пройдя мастер-класс по суставной гимнастике у тренера гатчинской Школы третьего возраста Татьяны Шипиловой. Сами, тоже на мастер-классах, осваивали нордическую ходьбу. Несколько лет назад в клуб «Деревенские жизнелюбы» пришла Светлана Кизрякова, за спиной у которой был опыт занятий профессиональным спортом, и жизнь в клубе стала еще более интересной и организованной в плане оздоровления.

Светлана Юрьевна — родом из города Свердловска. Спортом занималась с самого детства. Сначала это была спортивная гимнастика, где она получила первый спортивный разряд. Затем — прыжки на батуте и степень мастера спорта по этому виду спорта. Уже в пятнадцать лет талантливой девушке доверили тренировать детей с первого по четвертый класс.

- Организаторские способности у меня проявились, наверное, еще в детском саду, - улыбается Светлана Юрьевна. - Помогала воспитателям собирать и выводить ребят на прогулку.

В связи с учебой в инженерно-строительном институте пришлось надолго забыть о спорте. Закончив вуз, Светлана Юрьевна вместе с мужем по распределению уехала в Тобольск. Затем, уже с двумя детьми — дочерью и сыном, семья переехала в город Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий округ). Сначала Светлана Кизрякова вела физкультуру у малышей в детском саду, потом работала воспитателем и техником-картографом. В Тарко-Сале несколько лет вела занятия аэробикой у женщин. Долгие годы своей жизни, вплоть до пенсии, она отдала работе по своей специальности в районном комитете по строительству и архитектуре.

В 2019 году семья поселилась в деревне Тяглино Гатчинского округа, и Светлана Юрьевна с удовольствием занялась благоустройством своего нового дома и участка. Этим, впрочем, дело не ограничилось, и уже спустя год она пришла в клуб «Деревенские жизнелюбы».

- Когда пришла в клуб впервые, казалось, ничего не умею — ни петь, ни танцевать, хотя еще во время занятий спортом изучала хореографию, - рассказывает Светлана Юрьевна. - Еще в самом начале мне предложили вести занятия по оздоровительной физкультуре. Все мы переболели ковидом во время пандемии, многие довольно тяжело, с ощутимыми неприятными последствиями. С учетом этого я и выстраивала занятия по суставной гимнастике, координируя для каждого человека степень нагрузки и характер движений. Все это совершенно необходимо пожилым людям, потому что если мы сядем и будем сидеть, мы потом просто не сможем встать.

Сначала Светлана Кизрякова вела только спортивные занятия, а потом решила добавить в тренировки танцевальные движения и разучивать с коллективом несложные танцы, чтобы разнообразить занятия. Участницы студии сами шьют костюмы для танцев.

- Женщины приходят на занятия суставной гимнастикой с удовольствием, - говорит руководитель клуба. - Наша задача — разработать суставы, улучшить гибкость тела и координацию движений. Мы занимаемся растяжкой на фитнес-ковриках, выполняем посильные силовые упражнения с гантелями. А в завершение занятий расслабляемся и танцуем. Это стало настоящим открытием для многих, ведь даже небольшие физические нагрузки приносят огромную пользу нашему организму.

Волонтерский десант

Помимо творческих и оздоровительных направлений, в клубе «Деревенские жизнелюбы» стали рождаться и социальные проекты. Многие из них осуществляются при поддержке гранта губернатора Ленинградской области (в рамках проекта «Третий возраст - новые возможности»).

- В прошлом году мы реализовывали проект «Волонтерский десант «Зажигаем сердца», направленный на то, чтобы собрать вокруг себя активных людей, готовых поделиться своими умениями и навыками с другими, - говорит Светлана Кизрякова.

Где только не побывали «серебряные» волонтеры, принося другим людям свои добрые сердца! Со временем у них сложилась целая концертная программа, с которой они выступают в социальных учреждениях Гатчинского округа — Доме реабилитационного проживания и Доме ветеранов в Гатчине, Таицком диаконическом центре, пансионате для пожилых людей «Родные люди».

Совсем недавно участницы клуба привезли в пансионат для пожилых людей «Светлая радость» специальную летнюю программу, посвященную Году дружбы народов в России. Ансамбль «Журавушка» исполнил несколько задорных песен и показал народный танец «Во саду ли, в огороде». Чтецы театральной студии «Винтаж» прочитали трогательные стихи.

- Благодарные зрители встретили нас с большой радостью и энтузиазмом, - отмечает Светлана Юрьевна. - Они оценили наши красивые костюмы, внимательно слушали, подпевали знакомые песни, принимали активное участие в интерактивных моментах концерта, танцевали вместе с нами и отвечали на вопросы замечательной ведущей концерта, художественного руководителя Дома культуры, Надежды Дудоровой. Под конец на лицах жителей пансионата расцвели улыбки. Они сказали нам, что молодеют от таких встреч, и это лучшая оценка нашего творчества! Это было теплое общение, которое оставило след в наших сердцах.

- Мы учимся всему в нашей Школе третьего возраста не только для того, чтобы самим узнавать что-то новое, но и потому, что хотим показать другим пожилым людям, что они такие же, как и мы, и тоже могут всему этому научиться, - говорит Светлана Кизрякова. - А люди из социальных учреждениях просто радуются нам, радуются тому, что с ними поговорили, подарили им песню, рассказали о мире за стенами их учреждения.

Не смогли остаться пенсионеры из Войсковиц в стороне от событий на полях специальной военной операции. Вот уже третий год волонтеры из клуба «Деревенские жизнелюбы» встречаются, чтобы плести маскировочные сети для защиты бойцов СВО на полях сражений. На сегодняшний день ими изготовлено уже почти четыреста сетей для победы!

Но «серебряные» волонтеры из клуба «Деревенские жизнелюбы» не только радуют пожилых людей и помогают фронту. У клуба завязались прекрасные отношения с детским садом №41 в поселке Войсковицы. Малыши часто приходят в гости к «деревенским жизнелюбам» и показывают им свои «пальчиковые» сказки. И волонтеры к ним, конечно, тоже приходят, но уже со своими сказками, поставленными в театральной студии. Также волонтеры клуба вместе с Центром культуры и спорта устраивают тематические праздники для других войсковицких ребятишек. Так, например, 6 июня, вместе с детьми из школьного лагеря они весело отметили день рождения Александра Пушкина.

- Нам просто интересно жить! - говорит Светлана Кизрякова. - У нас действительно разнообразная жизнь, важнейшую роль в которой играет общение. Вот мы пришли сюда, позанимались, потом чаю попили, поговорили. Все вместе подготовили очередную праздничную программу, вовлекли в нее других людей. А ведь люди радуются еще больше, если сами принимают участие в таких мероприятиях. И мы чувствуем, что вовлекаясь в такую осмысленную деятельность, организм действительно начинает жить по-новому. У человека повышаются самооценка и уверенность в своих силах, появляется стимул к жизни. Каждому из нас важно знать, что мы еще нужны, что мы еще можем что-то дать людям. И если это получается, жизнь закручивается по-новому - все больше хочется стараться продлить свою молодость, узнавая что-то новое и не останавливаясь в развитии.

«Серебряное волонтерство» - как залог активного долголетия

Согласно исследованиям, добровольческая деятельность является неоценимым ресурсом для укрепления психического здоровья пожилых людей и важной составляющей активного долголетия.

Интересное исследование провели сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского университета*. Согласно ему, участие в волонтерской деятельности позволяет пожилым людям ощутить свою сопричастность с важным делом, повысить самооценку, расширить круг социальных контактов, наполнять жизнь смыслом, получать удовлетворение и поддерживать позитивное отношение к жизни. Оценка психологических особенностей серебряных волонтеров позволила выявить, что лица, длительно и регулярно участвующие в добровольческой деятельности, считают свою жизнь осмысленной и продуктивной, обладают хорошими показателями жизнестойкости и психологической устойчивости.

В свою очередь, ученые из Нидерландов доказали, что волонтерство в пожилом возрасте способствует улучшению когнитивных функций и снижает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Исследование, представленное в 2023 году на Alzheimer's Association International Conference в Амстердаме, показало, что у пожилых людей, которые занимаются волонтерской деятельностью, лучше развиты когнитивные и исполнительные функции, эпизодическая память. Участие в благотворительных проектах (поддержка образовательных, религиозных, лечебных или других благотворительных организаций) позволяет пожилым людям быть более физически и социально активными, что оказывает нейропротективный эффект.

* Добровольческая деятельность как ресурс укрепления психического здоровья пожилых людей. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2023.

Юлия Лысанюк

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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