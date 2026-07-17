Спортивный фестиваль «Вырица‑Фест»

Организаторы позаботились о том, чтобы всем участникам и гостям было комфортно и интересно. На открытии мероприятия выступили представители депутатского корпуса и администрации.

- Как координатор проекта «Крепкая семья» уверена, что такой совместный досуг сближает поколения, помогает сформировать у детей правильные жизненные ценности. Движение - жизнь, и своим примером участники соревнований вдохновляют окружающих быть активными! – сказала, приветствуя участников фестиваля, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Погода в этот день преподнесла непростые испытания: проливной дождь, раскаты грома и тяжелые тучи словно проверяли участников на прочность. Однако участники фестиваля - бегуны и североходцы, взрослые и юные спортсмены, жители и гости Вырицы - в очередной раз убедительно доказали, что для настоящего спортивного характера погода не является препятствием.

Чтобы привлечь и отметить наградами максимальное количество участников, организаторы подготовили несколько дисциплин на разный уровень подготовки и возраст. Соревнования проходили на дистанциях от 400 метров до 11 километров.

Победителем чемпионата Ленинградской области по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба» стала Татьяна Архипова - член сборной Ленинградской области по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба», профессиональный инструктор по северной ходьбе, руководитель Вырицкого клуба по северной ходьбе «Эволюция шага».