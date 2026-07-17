В Гатчине вручили ключи новосёлам

16 июля в Гатчине в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим вручила ключи от новых квартир гатчинцам, переселенным из аварийных домов. Семьи с детьми, пенсионеры получили долгожданные квартиры. Старожилы стояли за ними в очереди не одно десятилетие.

В церемонии вручения ключей новоселам принял участие депутат Государственной Думы от Ленинградской области Сергей Яхнюк. Восемь квартир были выданы гатчинцам: в новом микрорайоне «Орловский бульвар» – в свежепостроенных домах на въезде в город (на Красносельском шоссе), на ул. Куприна в Мариенбурге и на ул. Красных Военлетов на Аэродроме. Счастливые обладатели нового жилья распрощались со своими «деревяшками» на ул. Карла Маркса, 7, на Киевской, 31, на ул. Глинки в Мариенбурге.

Семья преподавателя Гатчинской школы № 7 Ольги Буйчик сменила дом без удобств на новую двухкомнатную квартиру на Красносельском шоссе. Двухэтажный деревянный дом на Киевской – ровесник Октябрьской революции: фундамент датируется 1917 годом. Есть версия, что дом строился для школы, однако на протяжении столетия там жили люди, в последние годы – семь семей. Случавшиеся ремонты принципиально погоды не сделали: в доме по-прежнему печное отопление, водопровода нет, туалет на улице. Жильцы писали обращения, просили либо улучшить жилищные условия – провести воду и канализацию, либо расселить. В 2021 году пришла комиссия, дом признали аварийным, пять лет пришлось подождать своей очереди, и вот – свершилось.

Квартиры в новом доме в микрорайоне «Орловский бульвар» – уже с отделкой: обои под покраску, современная сантехника, плита, хорошие двери. На первом этаже высота потолков – больше трех метров. Как рассказала Ольга Буйчик, семья очень довольна новым жильем, а чтобы в доме было полное благополучие, первыми через порог пустили братьев меньших – два кота оценили жилплощадь и дали хозяевам добро.

Как подчеркнула Людмила Нещадим, Гатчинский район в свое время в полном объёме выполнил программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Большая работа была проведена, строились новые дома, и на вторичном рынке приобреталось жилье. Сейчас реализуется новая программа – 2025-2030, в которую должны попасть все дома, признанные аварийными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года. На этапе 2025-2026 годов администрацией округа было расселено 13 аварийных домов в Гатчине, приобретено 80 квартир. На этапе 2026-2027 годов в Гатчинском округе уже приобретено 12 квартир для 35 человек. Переселение организовано с учетом состава семьи и норм предоставления жилья.

«И вновь перед нами стоит огромнейшая задача, поскольку на сегодня 265 домов признаны аварийными, и очень бы хотелось расселить их за пятилетку, – призналась Людмила Николаевна. – Эта тема сегодня одна из важнейших, требующая должного финансирования и общих усилий органов местного самоуправления и региональной власти. Но благодаря тому, что с 2011 года в нашей стране действует федеральная и региональная программа расселения аварийного жилья, мы последовательно решаем эту задачу, которая является одной из приоритетных в Народной программе партии «Единая Россия». Я искренне хочу пожелать нашим новоселам наполнить жизнь в новой квартире счастьем, добром и радостью. Мира вашему дому, тепла, благосостояния и благополучия».

Екатерина Дзюба